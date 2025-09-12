FBI zveřejnila video Kirkova vraha prchajícího z místa činu, policejní hon pokračuje

Američtí vyšetřovatelé dál pátrají po muži, který ve středu v Utahu zastřelil konzervativního aktivistu Charlieho Kirka. Na tiskové konferenci Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) vyšetřovatelé oznámili nález pušky v lese, kde se po střelbě pachatel ukryl. Zkoumají také stopy, které zřejmě patří útočníkovi.
Při seskoku ze střechy pachatel zanechal na jejím okraji otisky dlaní, policisté mají i otisky jeho bot po dopadu na trávník, uvedl zástupce FBI ve videu, které zveřejnila například britská BBC.
Šéf Bílého domu Donald Trump mezitím podle agentury AP oznámil, že Kirkovi posmrtně udělí Prezidentskou medaili svobody.
Jedenatřicetiletý konzervativní politický aktivista a Trumpův stoupenec Charlie Kirk byl zastřelen jedinou ranou do krku při středeční debatě v areálu Utah Valley University ve městě Orem.
Úřady na tiskové konferenci potvrdily předběžné závěry, že střelec, pravděpodobně studentského věku, útočil ze střechy. Kriminalisté nyní mají k dispozici video, které zřejmě zachycuje pachatele, uvedl komisař pro veřejnou bezpečnost Beau Mason. Záběry ale v tuto chvíli zveřejněny nebudou. "Zapojujeme technologie a metody identifikace," poznamenal Mason. "Pokud nebudeme úspěšní, obrátíme se na média a na veřejnost s žádostí o pomoc s identifikací. V tuto chvíli ale věříme svým schopnostem," dodal.
Agent FBI Robert Bohls uvedl, že podle dosavadních závěrů je střelec muž a že byla zajištěna zbraň, stopa po obuvi, otisk dlaně a předloktí. FBI podle Bohlse také vyšetřuje veškerá oznámení veřejnosti související s případem, dosud jich obdržela zhruba 130.
Deník The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na své zdroje napsal, že útočník použil munici, na které měl vyrytá transgenderová a antifašistická hesla. Puška, kterou použil, měla v zásobníku tři nevystřelené náboje, na všech podle listu byla zmíněná ideologická hesla. WSJ ke zbrani uvedl, že to byl starší model lovecké pušky ráže .30, která byla zabalená v ručníku. Nábojnice po výstřelu zůstala v komoře, poznamenal deník.
Kirk, který byl otcem dvou malých dětí, byl vlivným Trumpovým spojencem a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi. Kirk a Turning Point USA sehráli klíčovou roli při podpoře Trumpa mladými lidmi v prezidentských volbách loni v listopadu. Trump jeho smrt označil za politickou vraždu a nechal vlajky na vládních budovách na jeho počest do neděle spustit na půl žerdi. Posmrtně Kirkovi udělí Prezidentskou medaili svobody, což je v USA nejvyšší civilní vyznamenání. K nositelům tohoto ocenění patří například jihoafrický bojovník proti apartheidu Nelson Mandela, bývalý papež Jan Pavel II. nebo někdejší československý a český prezident Václav Havel.
Trump chce ještě dnes hovořit s Kirkovou rodinou. Řekl rovněž, že ho vyšetřovatelé informovali o novinkách v pátrání. "Je tam doslova hon. Uvidíme, co bude," řekl s tím, že doufá, že střelce policie dopadne. "Charlieho Kirka ale nenahradíte. Byl jedinečný," dodal.
Zabití aktivisty odsoudili politici napříč americkým politickým spektrem, ale i řada zahraničních státníků, včetně českého premiéra Petra Fialy.