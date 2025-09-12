Zahraničí

"Myslím, že ho máme." Trump oznámil dopadení vraha svého přítele. Měl ho někdo udat

Americký prezident Donald Trump oznámil, že muž podezřelý ze středeční vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka na univerzitě v Utahu byl pravděpodobně dopaden a je ve vazbě. Za stopy vedoucí k jeho dopadení, nabídla FBI sto tisíc dolarů. Klíčovou roli měl sehrát přímo otec údajného střelce.
Americký prezident Donald Trump v pátek odpoledne oznámil, že vrah konzervativního aktivisty Charlieho Kirka byl velmi pravděpodobně dopaden.
Americký prezident Donald Trump v pátek odpoledne oznámil, že vrah konzervativního aktivisty Charlieho Kirka byl velmi pravděpodobně dopaden.

Dva zdroje americké stanice CNN uvedly, že se zadržený muž měl přiznat svému otci k zastřelení Kirka. Ten pak informoval úřady a zadržel svého syna, dokud si pro něj nepřišla policie. Scénář nepřímo potvrdil i prezident Donald Trump ve vysílání televize Fox.

"Myslím, že ho máme. V podstatě ho udal někdo, kdo mu byl velmi blízký," řekl šéf Bílého domu v pátek ráno na stanici Fox News. Otec údajného střelce má nyní plně spolupracovat s vyšetřovateli.

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zveřejnil v pátek ráno nové video člověka, který je podezřelý, že ve středu na univerzitě v Utahu zavraždil konzervativního aktivistu Charlieho Kirka. Po dotyčném úřady stále pátrají; ve čtvrtek informovaly o nalezení střelné zbraně.

Komisař pro veřejnou bezpečnost Beau Mason stanici NBC News sdělil, že neví, zda je podezřelý stále v Utahu. "Nevíme, vyšetřujeme oznámení ohledně lidí mimo stát a lidí, co žijí blízko," uvedl.

Guvernér Utahu Spencer Cox informoval, že oznámení od veřejnosti úřady obdržely zhruba 7000. Na nově zveřejněném videu je vidět, jak kdosi prchá a skáče ze střechy, z níž se na Kirka střílelo. Úřady také zveřejnily řadu snímků podezřelého. FBI nabízí odměnu 100 tisíc dolarů (2,1 milionu korun) za informace, které povedou k jeho identifikaci.

Jedenatřicetiletého konzervativního politického aktivistu a stoupence prezidenta Donalda Trumpa Charlie útočník zastřelil jedinou ranou do krku při středeční debatě v areálu Utah Valley University ve městě Orem.

Trump označil Kirkovu smrt za politickou vraždu a nechal vlajky na federálních budovách na jeho počest do neděle spustit na půl žerdi. Posmrtně Kirkovi, který byl otcem dvou malých dětí a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi, udělí Prezidentskou medaili svobody, což je v USA nejvyšší civilní vyznamenání.

Viceprezident J.D. Vance mezitím dopravil ve svém vládním letadle s viceprezidentským volacím znakem Air Force Two rakev s Kirkem a Kirkovu rodinu do Phoenixu v Arizoně. Na snímcích je vidět, jak vdova Erika Kirková při vystupování z letounu drží za ruku viceprezidentovu manželku Ushu Vanceovou. Viceprezident je na snímcích zachycen, jak pomáhá vynést rakev do letadla.

 
