Zástupci USA a Číny se před setkáním prezidentů dohodli na rámci obchodní dohody

před 1 hodinou
Zástupci USA a Číny se dohodli na rámci americko-čínské obchodní dohody, jejíž detaily chce americký prezident Donald Trump dořešit v nadcházejících dnech při setkání se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem.
Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching na schůzce lídrů zemí G20 v Ósace.
Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching na schůzce lídrů zemí G20 v Ósace. | Foto: Reuters

Americký ministr financí Scott Bessent a obchodní zmocněnec Jamieson Greer se na okraj summitu Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) v Kuala Lumpuru sešli s čínským vicepremiérem Che Li-fenem a obchodním vyjednavačem Li Čcheng-kangem k jednání, které bylo od května již páté.

"Myslím, že máme velmi dobrý rámec, o němž budou lídři diskutovat ve čtvrtek," řekl Bessent.

Bessent v pořadu stanice NBC Meet the Press uvedl, že očekává, že dohoda odloží rozšíření čínských vývozních kontrol na vzácné zeminy a magnety a zabrání zavedení nových cel ve výši 100 procent na čínské zboží, kterými Trump pohrozil.

Trump a Si podle Bessenta budou jednat o čínském nákupu americké sóji a zemědělských produktů, vyváženější obchodní výměně a řešení fentanylové krize v USA, kvůli níž Spojené státy zavedly na čínské zboží clo 20 procent. Droga podle prezidenta v USA způsobuje zdravotní krizi a má na svědomí spousty mrtvých. Bílý dům tvrdí, že z Číny pocházejí látky používané pro výrobu tohoto opioidu.

Čínský vyjednavač Li uvedl, že obě strany dospěly k předběžnému konsenzu. "Americký postoj byl tvrdý, "připustil Li. "Měli jsme velmi intenzivní konzultace a konstruktivní výměny," dodal.

Trump do Malajsie na summit ASEAN, který je jeho první zastávkou na pětidenní návštěvě Asie, dorazil v neděli. Se svým čínským protějškem se šéf Bílého domu setká v závěru své cesty ve čtvrtek.

 
