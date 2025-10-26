Zahraničí

"Cla jsou formou amerického sebepoškozování." Z Kanady srší na Trumpa kritika

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Kanadské odbory a obchodní organizace odsoudily rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zvýšit Kanadě dosud platná cla o dalších deset procentních bodů kvůli reklamě namířené proti americkým clům.
Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney v oválné pracovně Bílého domu, 6. května 2025.
Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney v oválné pracovně Bílého domu, 6. května 2025. | Foto: Reuters

Kanadský premiér Mark Carney se k novým clům ani Trumpově rozhodnutí ukončit obchodní jednání s Kanadou přímo nevyjádřil. Na summitu Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) v Malajsii, kterého se účastní i Trump, však zdůraznil důležitost spolehlivých partnerů, kteří dodržují své závazky, píší kanadská média.

Podle šéfa Obchodní komory Ontaria (OCC) Daniela Tische jsou nová cla z Trumpovy strany krutým jednáním vůči lidem v USA, na které nakonec dopadnou. "Cla jsou formou amerického sebepoškozování," uvedl Tisch.

Související

Trump zvýšil Kanadě cla, protože včas nestáhla reklamu, které ho naštvala

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump makes announcement at the White House

Trumpovu nevoli vzbudila reklama kanadské provincie Ontario, v níž byl použit zvukový záznam, ve kterém někdejší americký prezident Ronald Reagan kritizuje zavádění cel, varuje před nebezpečím nárůstu nezaměstnanosti v jejich důsledku a vyzdvihuje výhody volného obchodu. Trump v týdnu spot označil za lživý a oznámil, že ukončuje veškerá obchodní jednání se sousední zemí.

"Podporuji reklamy (premiéra provincie Ontario) Douga Forda. Kanaďané už měli dost Trumpova cirkusu," řekl podle listu Toronto Star šéf kanadské odnože odborového svazu United Steelworkers Marty Warren. Pokud se kanadští lídři společně postaví za Kanaďany, země podle něj obchodní válku úspěšně přečká.

Ne všichni se však postavili za vedení Ontaria. Goldy Hyder, předseda Podnikatelské rady Kanady (BCC) podle kanadské stanice CBC z nového obchodního napětí mezi Kanadou a USA přímo neobvinil premiéra Ontaria Forda, ale uvedl, že je na kanadském premiérovi Carneym, aby udržel premiéry provincií na uzdě.

Související

Kokainová zástěrka Trumpovy vlády. O co jde Američanům v karibském "pokeru"

USS Gerald R. Ford poprvé vyplouvá na moře

Carney v neděli při projevu k zahájení summitu ASEAN podnikl mírný výpad proti Trumpově rétorice a hrozbám dalšími cly, píše CBC. "Všem nám bylo připomenuto, jak důležití jsou spolehliví partneři, kteří dodržují své závazky, jsou s námi v těžkých časech a spolupracují na řešení problémů, když něco nefunguje," prohlásil kanadský premiér. Carney dodal, že Kanada je přesně takovým spolehlivým partnerem, který chce hrát větší roli v regionu jihovýchodní Asie.

Existovala naděje, že se Carney a Trump na okraj summitu v Malajsii setkají, aby vyřešili neshody, avšak šéf Bílého domu podle kanadské stanice uvedl, že o schůzku nemá zájem.

 
Mohlo by vás zajímat

Budou v Bruselu lidé vypadávat z oken? Brusel straší následky možné maďarské špionáže

Budou v Bruselu lidé vypadávat z oken? Brusel straší následky možné maďarské špionáže

Zástupci USA a Číny se před setkáním prezidentů dohodli na rámci obchodní dohody

Zástupci USA a Číny se před setkáním prezidentů dohodli na rámci obchodní dohody

Hovořit o zrušení schůzky mezi Putinem a Trumpem není správné, ozval se Kreml

Hovořit o zrušení schůzky mezi Putinem a Trumpem není správné, ozval se Kreml

"Ještě jsem neskončila." Kamala Harrisová naznačila chuť dobýt Bílý dům

"Ještě jsem neskončila." Kamala Harrisová naznačila chuť dobýt Bílý dům
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Kanada clo Donald Trump USA obchod ekonomika

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
"Nešlo o žádný diktát ANO." Schillerová komentuje vyjednání o programu vládě

ŽIVĚ
"Nešlo o žádný diktát ANO." Schillerová komentuje vyjednání o programu vládě

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 20 minutami
Krejčí akrobaticky přihrál na gól, ale Wolverhampton padl trefou v nastavení

Krejčí akrobaticky přihrál na gól, ale Wolverhampton padl trefou v nastavení

Fotbalisté Manchesteru City v anglické lize prohráli s Aston Villou 0:1 a ztrácejí už šest bodů na vedoucí Arsenal, který porazil 1:0 Crystal Palace.
před 25 minutami
"Zavrženíhodné," říká Schillerová ke kauze Turek. Řeší se i Okamurovy obstrukce

"Zavrženíhodné," říká Schillerová ke kauze Turek. Řeší se i Okamurovy obstrukce

"Neřešíme personálie, řešíme program," říká Boris Šťastný a shrnuje tak postoj celé budoucí koalice k nejasnostem ohledně klíčových postů.
před 54 minutami
Expremiér Trudeau a zpěvačka Katy Perry se poprvé veřejně ukázali jako pár

Expremiér Trudeau a zpěvačka Katy Perry se poprvé veřejně ukázali jako pár

Podle časopisu TMZ spolu byli spatřeni na kabaretním představení v Paříži v sobotu u příležitosti zpěvaččiných 41. narozenin.
před 55 minutami
Budou v Bruselu lidé vypadávat z oken? Brusel straší následky možné maďarské špionáže

Budou v Bruselu lidé vypadávat z oken? Brusel straší následky možné maďarské špionáže

Kauza by se navíc mohla týkat i současného maďarského eurokomisaře pro zdraví Olivéra Várhelyiho.
před 1 hodinou
Zástupci USA a Číny se před setkáním prezidentů dohodli na rámci obchodní dohody

Zástupci USA a Číny se před setkáním prezidentů dohodli na rámci obchodní dohody

Se svým čínským protějškem se šéf Bílého domu setká v závěru své cesty ve čtvrtek.
před 1 hodinou
Styl za velké peníze. Distancovaná hvězda spustila vlastní módní značku pro vyvolené

Styl za velké peníze. Distancovaná hvězda spustila vlastní módní značku pro vyvolené

Luxusní značka Pogba MDXCIII cílí na ty, kteří se nebojí vyčnívat - a zaplatit.
Další zprávy