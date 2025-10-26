"Cla jsou formou amerického sebepoškozování." Z Kanady srší na Trumpa kritika

Kanadský premiér Mark Carney se k novým clům ani Trumpově rozhodnutí ukončit obchodní jednání s Kanadou přímo nevyjádřil. Na summitu Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) v Malajsii, kterého se účastní i Trump, však zdůraznil důležitost spolehlivých partnerů, kteří dodržují své závazky, píší kanadská média.
Podle šéfa Obchodní komory Ontaria (OCC) Daniela Tische jsou nová cla z Trumpovy strany krutým jednáním vůči lidem v USA, na které nakonec dopadnou. "Cla jsou formou amerického sebepoškozování," uvedl Tisch.
Trumpovu nevoli vzbudila reklama kanadské provincie Ontario, v níž byl použit zvukový záznam, ve kterém někdejší americký prezident Ronald Reagan kritizuje zavádění cel, varuje před nebezpečím nárůstu nezaměstnanosti v jejich důsledku a vyzdvihuje výhody volného obchodu. Trump v týdnu spot označil za lživý a oznámil, že ukončuje veškerá obchodní jednání se sousední zemí.
"Podporuji reklamy (premiéra provincie Ontario) Douga Forda. Kanaďané už měli dost Trumpova cirkusu," řekl podle listu Toronto Star šéf kanadské odnože odborového svazu United Steelworkers Marty Warren. Pokud se kanadští lídři společně postaví za Kanaďany, země podle něj obchodní válku úspěšně přečká.
Ne všichni se však postavili za vedení Ontaria. Goldy Hyder, předseda Podnikatelské rady Kanady (BCC) podle kanadské stanice CBC z nového obchodního napětí mezi Kanadou a USA přímo neobvinil premiéra Ontaria Forda, ale uvedl, že je na kanadském premiérovi Carneym, aby udržel premiéry provincií na uzdě.
Carney v neděli při projevu k zahájení summitu ASEAN podnikl mírný výpad proti Trumpově rétorice a hrozbám dalšími cly, píše CBC. "Všem nám bylo připomenuto, jak důležití jsou spolehliví partneři, kteří dodržují své závazky, jsou s námi v těžkých časech a spolupracují na řešení problémů, když něco nefunguje," prohlásil kanadský premiér. Carney dodal, že Kanada je přesně takovým spolehlivým partnerem, který chce hrát větší roli v regionu jihovýchodní Asie.
Existovala naděje, že se Carney a Trump na okraj summitu v Malajsii setkají, aby vyřešili neshody, avšak šéf Bílého domu podle kanadské stanice uvedl, že o schůzku nemá zájem.