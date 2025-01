Žádná vodovodní síť na světě by sílu požárů v Kalifornii nezvládla. Obětí je už 11

Ničivé požáry v oblasti Los Angeles a okolí si již vyžádaly nejméně 11 mrtvých a stále nejsou pod kontrolou, informovala stanice CBS News s odkazem na kalifornské úřady. Plameny dosud zničily nejméně 10 tisíc objektů a nařízená evakuace se vztahuje na více než 300 tisíc lidí.

Kaliforňany zasažené požárem mezitím navštívili britský princ Harry a jeho žena Meghan, zatímco guvernér státu Gavin Newsom vyzval nastupujícího prezidenta Donalda Trumpa, aby přiletěl do Kalifornie, ale zároveň jej požádal, aby tragédii politicky nezneužíval.

Požáry v metropolitní oblasti s miliony obyvatel zuří od úterka, kdy na jihu Kalifornie udeřila vichřice s nárazy přesahujícími 150 kilometrů v hodině. Několik ohňů postupně zachvátilo skoro 150 kilometrů čtverečních, zejména v kopcích nad Los Angeles. Aktuálně v oblasti Los Angeles a okolí hoří šest požárů, z nichž dva největší byly k dnešnímu ránu SEČ pod kontrolou pouze z osmi, respektive tří procent.

Do hašení požárů se podle Newsoma dosud zapojilo více než 12 tisíc hasičů, nasazeno bylo na 1150 hasičských vozů a 60 hasících letounů. Kalifornským hasičům pomáhají kolegové z celých Spojených států a federální orgány. Poslat své hasiče na pomoc svým severním sousedům se chystá také Mexiko, asistovat v boji s ničivým živlem chce také Kanada.

Guvernér Newsom v dopise zveřejněném na síti X vyzval zvoleného republikánského prezidenta Trumpa, který do funkce oficiálně nastoupí 20. ledna, aby Kalifornii navštívil a podíval se na zkázu na vlastní oči. Demokrat také poznamenal, že se tato tragédie nesmí politizovat a je nutné kolem ní nešířit dezinformace. "Statisíce Američanů, kteří byli vyhnáni ze svých domovů a obávají se o budoucnost, si zaslouží, abychom všichni pracovali v jejich zájmu a zajistili rychlou obnovu," uvedl.

Trump je velmi kritický ke kalifornským demokratům a jejich postupu v řešení požárů, přičemž v hanlivém příspěvku ve čtvrtek obvinil kalifornského guvernéra z toho, že má požáry na svědomí a vyzval jej k rezignaci.

S obyvateli, kteří se museli evakuovat z oblasti zasažené jedním z požárů, se mezitím v pátek odpoledne místního času (v noci na dnešek SEČ) v Pasadeně setkali princ Harry a Meghan, kteří nyní žijí ve Spojených státech. Kamery zachytily, jak hovoří se zasaženými obyvateli a s řadou z nich se objímají. Obědy na místě mezitím rozdávala charitativní organizace World Central Kitchen, která pomáhá zajišťovat potraviny pro civilisty ve válečných zónách a v oblastech zasažených přírodními katastrofami.

Porazit požár nelze, prevence ale existuje

V místech, kde zuří požáry, nadále platí nejvyšší červená výstraha, avšak podle předpovědí by tam mohl v následujících hodinách vítr slábnout, což by mohlo pomoci v jejich hašení. V průběhu víkendu a začátkem příštího týdne ale vítr opět zřejmě nabere na síly, což práci hasičům zřejmě znovu zkomplikuje.



CNN informuje, že momentálně není v lidských silách podobně velké požáry v LA zvládnout. Důvodem katastrofy je mimořádně dlouhé období sucha spolu se silným větrem. Web také cituje jednoho z expertů, který tvrdí, že nezná vodovodní systém, který by mohl takové zkáze předejít. Server ale také píše, že existovaly kroky, které mohly dopady přírodního neštěstí alespoň zmírnit. CNN vypočítává, že za horší průběh požáru může mimo jiné nekonzistentní správa vegetace, stárnoucí infrastruktura a domy a nedostatek plánování. Viníkem je také nedostatečná síť a robustnost vodovodního potrubí a samozřejmě také globální oteplování, které extrémní projevy počasí pohání a urychluje.