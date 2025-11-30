Vzdušný prostor nad Venezuelou a kolem ní bude zcela uzavřen, varuje Trump

"Všem aeroliniím, pilotům, prodejcům drog a pašerákům lidí, prosím uvažte, že vzdušný prostor nad Venezuelou a v okolí bude v plném rozsahu uzavřen," napsal šéf Bílého domu částečně verzálami. Americký Federální úřad pro letectví (FAA) tento týden informoval o možné hrozbě kvůli zvýšené vojenské aktivitě ve Venezuele a okolí a venezuelská vláda zakázala šesti velkým mezinárodním leteckým společnostem přistávat ve Venezuele.
"Venezuela odsuzuje kolonialistickou hrozbu, která se snaží narušit suverenitu vzdušného prostoru země, což představuje nový a výstřední, nelegální a neopodstatněný útok proti venezuelskému lidu," uvedlo venezuelské ministerstvo zahraničí.
Spojené státy od září posílají do Karibiku bojové lodě a letadla a tento měsíc do oblasti připlulo i největší válečné plavidlo světa - americká letadlová loď USS Gerald R. Ford. Americká vláda tvrdí, že chce v oblasti bojovat s pašeráky drog. Uvádí také, že několik pašeráckých lodí už v mezinárodních vodách americké námořnictvo zničilo.
Vláda venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura uvedla, že Spojené státy chystají agresi, a v uplynulých měsících oznámila i několik vojenských cvičení. Trump údery na Venezuelu jasně nevyloučil.