Zahraničí

Vzdušný prostor nad Venezuelou a kolem ní bude zcela uzavřen, varuje Trump

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Vzdušný prostor nad Venezuelou a kolem ní bude zcela uzavřen. Americký prezident Donald Trump takto varoval aerolinky, drogové dealery či pašeráky lidí na své sociální síti Truth Social. Nic bližšího k tomu nedodal. Caracas Trumpův výrok odsoudil a označil ho za kolonialistickou hrozbu, informují tiskové agentury.
Donald Trump
Donald Trump | Foto: Reuters

"Všem aeroliniím, pilotům, prodejcům drog a pašerákům lidí, prosím uvažte, že vzdušný prostor nad Venezuelou a v okolí bude v plném rozsahu uzavřen," napsal šéf Bílého domu částečně verzálami. Americký Federální úřad pro letectví (FAA) tento týden informoval o možné hrozbě kvůli zvýšené vojenské aktivitě ve Venezuele a okolí a venezuelská vláda zakázala šesti velkým mezinárodním leteckým společnostem přistávat ve Venezuele.

"Venezuela odsuzuje kolonialistickou hrozbu, která se snaží narušit suverenitu vzdušného prostoru země, což představuje nový a výstřední, nelegální a neopodstatněný útok proti venezuelskému lidu," uvedlo venezuelské ministerstvo zahraničí.

Související

Maduro tvrdí, že Venezuela čelí ze strany USA psychologické válce

Nicolas Maduro

Spojené státy od září posílají do Karibiku bojové lodě a letadla a tento měsíc do oblasti připlulo i největší válečné plavidlo světa - americká letadlová loď USS Gerald R. Ford. Americká vláda tvrdí, že chce v oblasti bojovat s pašeráky drog. Uvádí také, že několik pašeráckých lodí už v mezinárodních vodách americké námořnictvo zničilo.

Vláda venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura uvedla, že Spojené státy chystají agresi, a v uplynulých měsících oznámila i několik vojenských cvičení. Trump údery na Venezuelu jasně nevyloučil.

 
Mohlo by vás zajímat

Počet obětí izraelské ofenzivy přesáhl v Pásmu Gazy 70 tisíc

Počet obětí izraelské ofenzivy přesáhl v Pásmu Gazy 70 tisíc

AfD založila mládežnickou organizaci, protestovaly proti ní desítky tisíc lidí

AfD založila mládežnickou organizaci, protestovaly proti ní desítky tisíc lidí

Sarnoff změnil USA i celý svět - vpustil do něj komerční televizi

Sarnoff změnil USA i celý svět - vpustil do něj komerční televizi

Ukrajina dostane nový "zabiják dronů". Bude to stačit proti ruským útokům?

Ukrajina dostane nový "zabiják dronů". Bude to stačit proti ruským útokům?
1:11
zahraničí Aktuálně.cz Obsah

Právě se děje

Aktualizováno před 2 hodinami
Počet obětí izraelské ofenzivy přesáhl v Pásmu Gazy 70 tisíc

ŽIVĚ
Počet obětí izraelské ofenzivy přesáhl v Pásmu Gazy 70 tisíc

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
před 2 hodinami
Muchova plastika Příroda se v Praze vydražila za rekordních 18 milionů korun

Muchova plastika Příroda se v Praze vydražila za rekordních 18 milionů korun

Mucha vytvořil bustu původně pro slavného pařížského zlatníka Georgese Fouqueta.
před 2 hodinami
Vzdušný prostor nad Venezuelou a kolem ní bude zcela uzavřen, varuje Trump

Vzdušný prostor nad Venezuelou a kolem ní bude zcela uzavřen, varuje Trump

Caracas Trumpův výrok odsoudil a označil ho za kolonialistickou hrozbu.
před 2 hodinami
AfD založila mládežnickou organizaci, protestovaly proti ní desítky tisíc lidí

AfD založila mládežnickou organizaci, protestovaly proti ní desítky tisíc lidí

Podle spolupředsedkyně AfD Weidelové by měla Generace Německo vychovávat "kádry" pro AfD.
Aktualizováno před 2 hodinami
Zemřel britský dramatik s českými kořeny Stoppard, autor oscarového scénáře

Zemřel britský dramatik s českými kořeny Stoppard, autor oscarového scénáře

Mezi jeho nejznámější divadelní hry patří Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi, Arkádie nebo Rock'n'Roll.
před 5 hodinami
Nečas se podílel na mučení Dobeše třemi asistencemi. Český gólman inkasoval sedmkrát

Nečas se podílel na mučení Dobeše třemi asistencemi. Český gólman inkasoval sedmkrát

Nejproduktivnější český hokejista v dosavadním průběhu sezony NHL si polepšil na 20 asistencí.
před 6 hodinami
Kára by se divil. Kultovní hlášky z legendární svatby teď pomáhají lidem bez domova

Kára by se divil. Kultovní hlášky z legendární svatby teď pomáhají lidem bez domova

Část výtěžku z „Károvek“ putuje na loď Hermes, která v Praze poskytuje azyl lidem bez domova.
Další zprávy