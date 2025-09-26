"Vypadá to, že máme dohodu o Pásmu Gazy," hlásí Trump

"Vypadá to, že máme dohodu o Pásmu Gazy. Myslím, že je to dohoda, která dostane zpět rukojmí a že to bude dohoda, která ukončí válku," sdělil Trump novinářům při odjezdu z Bílého domu na golfový turnaj Ryder Cup v New Yorku. Podrobnosti ovšem podle Reuters nepřipojil.
Trump podobně hovořil už ve čtvrtek, kdy řekl, že Spojené státy jsou "blízko uzavření nějakého druhu dohody" v Pásmu Gazy poté, co se na okraj Valného shromáždění OSN setkal se zástupci blízkovýchodních zemí.
Při tomto setkání Trump zástupcům Saudské Arábie, Spojených Arabských Emirátů, Kataru, Egypta, Jordánska, Turecka, Indonésie a Pákistánu představil nový 21bodový plán pro ukončení války a zřízení orgánu, který by spravoval Pásmo Gazy a nebyl spojen s hnutím Hamás. Trump po setkání uvedl, že se při něm "rozhodlo o spoustě věcí".
V pátek se k otázce rukojmí a války v Pásmu Gazy v projevu na Valném shromáždění OSN vyjádřil také Netanjahu. Izrael podle něj musí zničit zbytky Hamásu ve městě Gaza. Promluvil také k rukojmím a vzkázal jim, že na ně Izrael nezapomněl a že nebude mít klid, dokud se nevrátí do vlasti. Hamás Netanjahu vyzval ke složení zbraní.
Palestinské ozbrojené skupiny drží v Pásmu Gazy ještě 48 rukojmích, z nichž už jen 20 je podle dnešního Netanjahuova vyjádření naživu. Ozbrojenci z hnutí Hamás při teroristickém útoku 7. října 2023, jímž začala nynější válka, unesli z Izraele 251 lidí a dalších 1200 pozabíjeli. Většinu z rukojmích propustili výměnou za několik tisíc Palestinců z izraelských věznic při dvou příměřích, která vyjednaly Egypt, Katar a Spojené státy a která platila týden koncem listopadu 2023 a letos dva měsíce od 19. ledna.
Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze od října 2023 zabila v Pásmu Gazy přes 65 400 Palestinců. Tyto údaje, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje OSN za spolehlivé. Podle různých nevládních organizací přes 80 procent palestinských obětí byli civilisté.
Na základě jednání zprostředkovaných Katarem, Egyptem a Spojenými státy dříve vzniklo možné znění dohody o příměří Izraele a Hamásu a o propuštění rukojmí. Hamás na dohodu předběžně přistoupil, izraelská vláda na ni zatím nereagovala a naopak spustila novou ofenzívu proti městu Gaza. Návrh počítal mimo jiné s propuštěním některých rukojmích výměnou za palestinské vězně a 60denním příměří, při kterém by se jednalo o návratu zbytku unesených.