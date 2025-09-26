Zahraničí

"Vypadá to, že máme dohodu o Pásmu Gazy," hlásí Trump

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Americký prezident Donald Trump uvedl, že je blízko dohody, která by zajistila ukončení války v Pásmu Gazy a vedla k propuštění rukojmí držených teroristickým hnutím Hamás. Podle agentury Reuters to řekl před novináři.
Americký prezident Donald Trump pronáší projev k 80. Valnému shromáždění OSN.
Americký prezident Donald Trump pronáší projev k 80. Valnému shromáždění OSN. | Foto: Reuters

"Vypadá to, že máme dohodu o Pásmu Gazy. Myslím, že je to dohoda, která dostane zpět rukojmí a že to bude dohoda, která ukončí válku," sdělil Trump novinářům při odjezdu z Bílého domu na golfový turnaj Ryder Cup v New Yorku. Podrobnosti ovšem podle Reuters nepřipojil.

Související

"Složte zbraně," vyzval Netanjahu teroristy z Hamásu. Promluvil i k rukojmím

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu OSM

Trump podobně hovořil už ve čtvrtek, kdy řekl, že Spojené státy jsou "blízko uzavření nějakého druhu dohody" v Pásmu Gazy poté, co se na okraj Valného shromáždění OSN setkal se zástupci blízkovýchodních zemí.

Při tomto setkání Trump zástupcům Saudské Arábie, Spojených Arabských Emirátů, Kataru, Egypta, Jordánska, Turecka, Indonésie a Pákistánu představil nový 21bodový plán pro ukončení války a zřízení orgánu, který by spravoval Pásmo Gazy a nebyl spojen s hnutím Hamás. Trump po setkání uvedl, že se při něm "rozhodlo o spoustě věcí".

V pátek se k otázce rukojmí a války v Pásmu Gazy v projevu na Valném shromáždění OSN vyjádřil také Netanjahu. Izrael podle něj musí zničit zbytky Hamásu ve městě Gaza. Promluvil také k rukojmím a vzkázal jim, že na ně Izrael nezapomněl a že nebude mít klid, dokud se nevrátí do vlasti. Hamás Netanjahu vyzval ke složení zbraní.

Související

"Recepe, přestaňte už kupovat tu ruskou ropu," požádal tureckého prezidenta Trump

USA, Turecko, Donalda Trump, Recep Tayyip Erdoga

Palestinské ozbrojené skupiny drží v Pásmu Gazy ještě 48 rukojmích, z nichž už jen 20 je podle dnešního Netanjahuova vyjádření naživu. Ozbrojenci z hnutí Hamás při teroristickém útoku 7. října 2023, jímž začala nynější válka, unesli z Izraele 251 lidí a dalších 1200 pozabíjeli. Většinu z rukojmích propustili výměnou za několik tisíc Palestinců z izraelských věznic při dvou příměřích, která vyjednaly Egypt, Katar a Spojené státy a která platila týden koncem listopadu 2023 a letos dva měsíce od 19. ledna.

Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze od října 2023 zabila v Pásmu Gazy přes 65 400 Palestinců. Tyto údaje, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje OSN za spolehlivé. Podle různých nevládních organizací přes 80 procent palestinských obětí byli civilisté.

Na základě jednání zprostředkovaných Katarem, Egyptem a Spojenými státy dříve vzniklo možné znění dohody o příměří Izraele a Hamásu a o propuštění rukojmí. Hamás na dohodu předběžně přistoupil, izraelská vláda na ni zatím nereagovala a naopak spustila novou ofenzívu proti městu Gaza. Návrh počítal mimo jiné s propuštěním některých rukojmích výměnou za palestinské vězně a 60denním příměří, při kterém by se jednalo o návratu zbytku unesených.

 
Mohlo by vás zajímat

Gaza jako nový Green Deal? Flotila s Gretou Thunbergovou míří proti Izraeli

Gaza jako nový Green Deal? Flotila s Gretou Thunbergovou míří proti Izraeli
10 fotografií

Zelenskyj a Maďaři si opět vjeli do vlasů. "Ztrácí rozum. Vidí věci, jež neexistují"

Zelenskyj a Maďaři si opět vjeli do vlasů. "Ztrácí rozum. Vidí věci, jež neexistují"

Napjatá schůzka v Moskvě. "Slova Západu jsou velmi nebezpečná," ohrazuje se Kreml

Napjatá schůzka v Moskvě. "Slova Západu jsou velmi nebezpečná," ohrazuje se Kreml

"Složte zbraně," vyzval Netanjahu teroristy z Hamásu. Promluvil i k rukojmím

"Složte zbraně," vyzval Netanjahu teroristy z Hamásu. Promluvil i k rukojmím
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Gaza gaza palestina rakety raketa gaza izrael palestina Donald Trump Izrael Palestina Hamás útok palestina hamás Válka Izraele s Hamásem 2023

Právě se děje

před 5 minutami

Gaza jako nový Green Deal? Flotila s Gretou Thunbergovou míří proti Izraeli

Gaza jako nový Green Deal? Flotila s Gretou Thunbergovou míří proti Izraeli
Prohlédnout si 10 fotografií
K flotile skupiny Global Sumud Flotilla (GSF), která vyplula 1. září z Barcelony, se v pátek připojilo šest řeckých lodí. Nyní je plavidel asi 52 a vezou symbolické množství humanitární pomoci, zejména potravin a léků, pro Palestince v Pásmu Gazy.
"Už jsme informovali izraelskou vládu o účasti řeckých občanů ve flotile a zajistíme, aby všechno dobře dopadlo," řekl řecký ministr zahraničí Jorgos Gerapetritis novinářům v New Yorku podle agentury Reuters. Belgický ministr zahraničí Maxime Prévot zase varoval, že účastníci humanitární flotily se vystavují "značnému riziku".
před 8 minutami
Slavia - Dukla. Sešívaní si před výjezdem do Milána předehrají ligové derby

ŽIVĚ
Slavia - Dukla. Sešívaní si před výjezdem do Milána předehrají ligové derby

Sledujte online přenos z utkání desátého kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Duklou Praha.
před 11 minutami
Koalice Spolu přišla o polovinu voličů z roku 2021, SPD o třetinu

Koalice Spolu přišla o polovinu voličů z roku 2021, SPD o třetinu

Zjistil to v analýze Institut H21 na základě dat z průzkumu agentury STEM/MARK.
Aktualizováno před 15 minutami
Zelenskyj a Maďaři si opět vjeli do vlasů. "Ztrácí rozum. Vidí věci, jež neexistují"

ŽIVĚ
Zelenskyj a Maďaři si opět vjeli do vlasů. "Ztrácí rozum. Vidí věci, jež neexistují"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 38 minutami
Napjatá schůzka v Moskvě. "Slova Západu jsou velmi nebezpečná," ohrazuje se Kreml

Napjatá schůzka v Moskvě. "Slova Západu jsou velmi nebezpečná," ohrazuje se Kreml

Prohlášení západních zemí o sestřelování ruských letadel jsou neuvážená a nebezpečná, řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.
před 40 minutami
Nečekaný nález překvapil archeology. Pravěká osada ležela pod silnicí a hřbitovem

Nečekaný nález překvapil archeology. Pravěká osada ležela pod silnicí a hřbitovem

Na okraji Šumperka archeologové objevili pravěkou osadu. Nalezli sklípek, keramiku i stopy po stavbách.
před 1 hodinou
"Pučista" Hašek odchází z PRO. Naštvalo ho Rajchlovo počínání

"Pučista" Hašek odchází z PRO. Naštvalo ho Rajchlovo počínání

Bývalý sociálnědemokratický jihomoravský hejtman Michal Hašek vystoupil z hnutí PRO Jindřicha Rajchla, v němž byl krajským předsedou.
Další zprávy