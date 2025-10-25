Zahraničí

Ubytovali se v luxusním hotelu v Egyptě, skončili vedle 150 vrahů z Hamásu

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
Aktualizováno před 38 minutami
Přibližně 150 palestinských teroristů, které Izrael v minulých dnech propustil na svobodu spolu s dalšími Palestinci výměnou za izraelská rukojmí v rámci dohody o příměří, nyní pobývá v pětihvězdičkovém hotelu v Káhiře.
Palestinci slaví propuštění členů Hamásu (ilustrační foto).
Palestinci slaví propuštění členů Hamásu (ilustrační foto). | Foto: Palestinian Information Center

Je to jeden z nejluxusnějších hotel v Káhiře - pětihvězdičkový Renaissance Cairo Mirage City Hotel. Je plný bohatých západních turistů, kteří netuší, že s nimi je tu ubytováno také 154 čerstvě propuštěných extrémistů z teroristického hnutí Hamás. Zjistil to britský Daily Mail.   

Nejlevnější pokoj tady na noc stojí sedm a půl tisíce korun a můžete si ho jedním kliknutím objednat přes aplikaci booking. V šestipatrovém moderním hotelu v koloniálním stylu je luxusní bazén a šest restaurací. Stojí nedaleko káhirského mezinárodního letiště a je hojně využívaný pro různé konference a akce podobného typu.

Je oblíbený mezi podnikateli, ale i bohatšími turisty, kteří hledají klidnější, ale moderní hotel mimo ruch centra a jen hodinu jízdy od ikonických pyramid.

Nově ale host i ty nejotrlejší vrahy z řad teroristického hnutí Hamás, kteří mají na svědomí desítky lidských životů.

Reportéři Daily Mailu zjistili, že v rámci dohody mezi USA, arabskými státy, Izraelem a Hamásem o vrácení izraelských rukojmí propustil židovský stát 250 doživotně odsouzených teroristů. Sto padesát čtyři z nich považoval Izrael za natolik nebezpečné, že trval na tom, že se nesmí vrátit do Gazy nebo na západní břeh Jordánu. A právě ti skončili mezi nic netušícími hosty v Káhiře.  

Podle listu to zjistili novináři, kteří v tomtéž hotelu tajně pobývali. Na dotaz o reakci hotel deníku neodpověděl.

Západní turisté tak mohou na snídani potkat například Mahmúda Isu, zakladatele elitní jednotky 101, specializované na únosy (reportér Daily Mailu se ubytoval jen několik pokojů od něj), nebo Issa Din al-Hamamraha, který plánoval sebevražedné útoky; Daily Mail ho vyfotil, jak pije kávu vedle bazénu plného turistů. A nebo Samira Abu Nimu, který opustil zdi vězení po dlouhých 40 letech - za mřížemi byl od roku 1983, kdy spáchal bombový útok na jeruzalémský autobus, při kterém zahynulo šest lidí včetně jedenáctiletého dítěte. Fotografie ho zachytila v hotelové lobby.  Jeden z teroristů, Akram Abu Bakr, se zde dokonce stihl minulou neděli oženit.

Skupinka propuštěných teroristů z Hamásu.
Skupinka propuštěných teroristů z Hamásu. | Foto: Palestinian Information Center
Sami Abu Nima strávil ve vězení 40 let za teroristický útok spáchaný v roce 1983.
Sami Abu Nima strávil ve vězení 40 let za teroristický útok spáchaný v roce 1983. | Foto: archiv autora

Nezdá se, že by dotyční trpěli nedostatkem, ba naopak. Reportéři britského listu je zachytli, jak si vybírají velké sumy peněz z bankomatů. Každý vězněný terorista totiž od palestinské samosprávy získává za rok za mřížemi v přepočtu jaké odškodné, které se podle délky trestu pohybuje mezi v přepočtu 100 tisíc korunami (u trestů do tří let) až po 850 tisíc korun u trestů s délkou nad třicet let. 

Teroristé nyní čekají na doklady, které by jim umožnily vycestovat dále - především do Kataru nebo do Turecka, kde má Hamás své neoficiální zastoupení. Někdejší izraelský zpravodajský důstojník pro Daily Mail uvedl, že "v těchto zemích pro ně neexistují žádné restrikce. Mohou se volně pohybovat, znovu organizovat své sítě, získávat prostředky na svou činnost."

Související

Velvyslankyně v Izraeli: Trumpa oslavovali, bylo to až legrační. Gaza má pomoci dost

Veronika Kuchyňová Šmigolová
16:28

Zda tito teroristé z Hamásu mají volnost pohybu i po Káhiře, není jasné; reportéři Daily Mailu ale postřehli v hotelu a jeho okolí značné množství mužů, kteří s největší pravděpodobností patří k egyptské tajné policii a na ubytované extremisty dohlížejí.

Výměny palestinských vězňů za rukojmí držená teroristy jsou pro Izrael bolestnou záležitostí. Předák Hamásu Jahjá Sinwár, který dal povel k masakru 7. října 2023, byl sám propuštěn z izraelského vězení po 22 letech, ačkoliv byl odsouzený na čtyři doživotní tresty - a to za únos a zabití dvou izraelských vojáků a vraždu čtyř Palestinců podezřelých ze spolupráce s Izraelem. Tehdy (v roce 2011) šlo rovněž  o dohodu o výměně. Za uneseného izraelského vojáka Gilada Šalita propustili 1026 palestinských vězňů.   

Související

Veřejné hromadné popravy v Gaze. Hamás upevňuje pozice, USA přihlížejí

Israel Palestinians Gaza
0:49

Izraelci mají oprávněné obavy, že i nyní propuštění teroristé, vesměs zkušení velitelé a organizátoři teroristických akcí, únosů a vražd, se pokusí co nejdříve zapojí do další činnosti proti Izraeli. 

V současnosti zbývá v izraelských věznicích jen dvacet doživotně odsouzených Palestinců.

Izraelský pár rukojmích se po zadržení Hamasem v Gaze znovu sešel | Video: Reuters
 
Mohlo by vás zajímat

Reportáž ze země, kde mladí lidé alkoholu neholdují. Kvalitě vína a piva navzdory

Reportáž ze země, kde mladí lidé alkoholu neholdují. Kvalitě vína a piva navzdory
14 fotografií

Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"

Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"

Kritička EU a současné izraelské vlády. Prezidentské volby v Irsku znají vítěze

Kritička EU a současné izraelské vlády. Prezidentské volby v Irsku znají vítěze

"Narazí na masivní odpor." Sousední země ve varu kvůli hraničním kontrolám

"Narazí na masivní odpor." Sousední země ve varu kvůli hraničním kontrolám
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Hamás útok palestina hamás Válka Izraele s Hamásem 2023 Palestina Gaza gaza palestina Izrael Egypt Přehled zpráv

Právě se děje

před 15 minutami
Chuck Norris na akci do Prahy nepřijede. "Vrácení peněz proběhne brzy"

Chuck Norris na akci do Prahy nepřijede. "Vrácení peněz proběhne brzy"

Herec Chuck Norris, hvězda akčních filmů, se nezúčastní akce Víkend s legendou, na kterou měl přijet 22. až 23. listopadu do Prahy.
Aktualizováno před 25 minutami
Češi míří do finále: Noskové odstoupila soupeřka. Pavlásek bude bojovat ve čtyřhře

Češi míří do finále: Noskové odstoupila soupeřka. Pavlásek bude bojovat ve čtyřhře

Linda Nosková postoupila do finále turnaje v Tokiu poté, co její soupeřka Jelena Rybakinová odstoupila kvůli problémům se zády.
před 33 minutami
"Trochu jsme vtipkovali." Zloději z Louvru použili zdviž, výrobce z toho má reklamu

"Trochu jsme vtipkovali." Zloději z Louvru použili zdviž, výrobce z toho má reklamu

Firma Böcker zase jednou ukázala, že nic jako špatná publicita neexistuje.
Aktualizováno před 38 minutami
Ubytovali se v luxusním hotelu v Egyptě, skončili vedle 150 vrahů z Hamásu

Ubytovali se v luxusním hotelu v Egyptě, skončili vedle 150 vrahů z Hamásu

Teroristé pobývají v hotelu s nic netušícími západním turisty a mohou se volně pohybovat.
před 1 hodinou

Reportáž ze země, kde mladí lidé alkoholu neholdují. Kvalitě vína a piva navzdory

Reportáž ze země, kde mladí lidé alkoholu neholdují. Kvalitě vína a piva navzdory
Prohlédnout si 14 fotografií
Vinař Simone z vinařství Indomiti spolu s brigádníky sklízí hrozny Garganega. Obec Lumignano nedaleko od města Vicenza. Itálie, 15. září 2025.
Samuele, sládek pivovaru Lucky Brews v italské Vicenze, držící v ruce český ležák pojmenovaný "Praha 12". 12. září 2025.
před 1 hodinou
Viewegh má novou přítelkyni i knihu. Je o vztazích, víně, politice a nemoci

Viewegh má novou přítelkyni i knihu. Je o vztazích, víně, politice a nemoci

Kniha Michala Viewegha Laškování a skalpování vypráví o víně a o tom, co může alkohol udělat s mezilidskými vztahy. Je také o české politice.
Aktualizováno před 2 hodinami
Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"

ŽIVĚ
Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy