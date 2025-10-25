Ubytovali se v luxusním hotelu v Egyptě, skončili vedle 150 vrahů z Hamásu

Je to jeden z nejluxusnějších hotel v Káhiře - pětihvězdičkový Renaissance Cairo Mirage City Hotel. Je plný bohatých západních turistů, kteří netuší, že s nimi je tu ubytováno také 154 čerstvě propuštěných extrémistů z teroristického hnutí Hamás. Zjistil to britský Daily Mail.
Nejlevnější pokoj tady na noc stojí sedm a půl tisíce korun a můžete si ho jedním kliknutím objednat přes aplikaci booking. V šestipatrovém moderním hotelu v koloniálním stylu je luxusní bazén a šest restaurací. Stojí nedaleko káhirského mezinárodního letiště a je hojně využívaný pro různé konference a akce podobného typu.
Je oblíbený mezi podnikateli, ale i bohatšími turisty, kteří hledají klidnější, ale moderní hotel mimo ruch centra a jen hodinu jízdy od ikonických pyramid.
Nově ale host i ty nejotrlejší vrahy z řad teroristického hnutí Hamás, kteří mají na svědomí desítky lidských životů.
Reportéři Daily Mailu zjistili, že v rámci dohody mezi USA, arabskými státy, Izraelem a Hamásem o vrácení izraelských rukojmí propustil židovský stát 250 doživotně odsouzených teroristů. Sto padesát čtyři z nich považoval Izrael za natolik nebezpečné, že trval na tom, že se nesmí vrátit do Gazy nebo na západní břeh Jordánu. A právě ti skončili mezi nic netušícími hosty v Káhiře.
Podle listu to zjistili novináři, kteří v tomtéž hotelu tajně pobývali. Na dotaz o reakci hotel deníku neodpověděl.
الأسير الفلسطيني المبعد محمود عيسى يصل إلى #القاهرة ويلتقي بعائلته وأصدقائه عقب الإفراج عنه في إطار تنفيذ صفقة التبادل#حرب_غزة pic.twitter.com/UxrShvZ5Vk— قناة الجزيرة (@AJArabic) October 14, 2025
Západní turisté tak mohou na snídani potkat například Mahmúda Isu, zakladatele elitní jednotky 101, specializované na únosy (reportér Daily Mailu se ubytoval jen několik pokojů od něj), nebo Issa Din al-Hamamraha, který plánoval sebevražedné útoky; Daily Mail ho vyfotil, jak pije kávu vedle bazénu plného turistů. A nebo Samira Abu Nimu, který opustil zdi vězení po dlouhých 40 letech - za mřížemi byl od roku 1983, kdy spáchal bombový útok na jeruzalémský autobus, při kterém zahynulo šest lidí včetně jedenáctiletého dítěte. Fotografie ho zachytila v hotelové lobby. Jeden z teroristů, Akram Abu Bakr, se zde dokonce stihl minulou neděli oženit.
Nezdá se, že by dotyční trpěli nedostatkem, ba naopak. Reportéři britského listu je zachytli, jak si vybírají velké sumy peněz z bankomatů. Každý vězněný terorista totiž od palestinské samosprávy získává za rok za mřížemi v přepočtu jaké odškodné, které se podle délky trestu pohybuje mezi v přepočtu 100 tisíc korunami (u trestů do tří let) až po 850 tisíc korun u trestů s délkou nad třicet let.
Welcome to Hotel Hamas: 150 dangerous terrorists released by Israel under Gaza peace deal are staying at five-star luxury resort alongside unsuspecting Western tourists https://t.co/rdwTxJJkem— Daily Mail (@DailyMail) October 24, 2025
Teroristé nyní čekají na doklady, které by jim umožnily vycestovat dále - především do Kataru nebo do Turecka, kde má Hamás své neoficiální zastoupení. Někdejší izraelský zpravodajský důstojník pro Daily Mail uvedl, že "v těchto zemích pro ně neexistují žádné restrikce. Mohou se volně pohybovat, znovu organizovat své sítě, získávat prostředky na svou činnost."
Zda tito teroristé z Hamásu mají volnost pohybu i po Káhiře, není jasné; reportéři Daily Mailu ale postřehli v hotelu a jeho okolí značné množství mužů, kteří s největší pravděpodobností patří k egyptské tajné policii a na ubytované extremisty dohlížejí.
Výměny palestinských vězňů za rukojmí držená teroristy jsou pro Izrael bolestnou záležitostí. Předák Hamásu Jahjá Sinwár, který dal povel k masakru 7. října 2023, byl sám propuštěn z izraelského vězení po 22 letech, ačkoliv byl odsouzený na čtyři doživotní tresty - a to za únos a zabití dvou izraelských vojáků a vraždu čtyř Palestinců podezřelých ze spolupráce s Izraelem. Tehdy (v roce 2011) šlo rovněž o dohodu o výměně. Za uneseného izraelského vojáka Gilada Šalita propustili 1026 palestinských vězňů.
Izraelci mají oprávněné obavy, že i nyní propuštění teroristé, vesměs zkušení velitelé a organizátoři teroristických akcí, únosů a vražd, se pokusí co nejdříve zapojí do další činnosti proti Izraeli.
V současnosti zbývá v izraelských věznicích jen dvacet doživotně odsouzených Palestinců.