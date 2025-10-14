Zahraničí

Veřejné hromadné popravy v Gaze. Hamás upevňuje pozice, USA přihlížejí

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Výrazně oslabené hnutí Hamás se od uzavření příměří s Izraelem snaží znovu upevnit svou moc nad Pásmem Gazy. Při zásazích proti skupinám, které testují kontrolu hnutí nad válkou rozvráceným palestinským územím, jeho příslušníci v minulých dnech zabili nejméně 33 lidí. Přitom se zdá, že Hamás má tichý souhlas USA, aby v Gaze dočasně vykonával policejní dohled, píše agentura Reuters.
Záběry ukazují situace v Gaze, včetně veřejných poprav | Video: Reuters

Za války, vyvolané svým teroristickým útokem na Izrael ze 7. října 2023, čelil Hamás dva roky tvrdým izraelským úderům. Od minulého pátku, kdy vstoupilo v platnost příměří, však hnutí pomalu posílá své muže zpátky do ulic. Postupuje přitom opatrně pro případ, že by se příměří náhle zhroutilo, sdělily Reuters dva zdroje z bezpečnostních kruhů v Gaze.

V pondělí, při propouštění posledních živých rukojmích unesených před dvěma lety z Izraele, Hamás nasadil příslušníky svého vojenského křídla, Brigád Kasám. Připomněl tak jednu z hlavních výzev, jimž čelí americký prezident Donald Trump ve svém úsilí zajistit trvalou mírovou dohodu pro Gazu. Spojené státy, Izrael a řada dalších zemí totiž požadují, aby Hamás složil zbraně.

Na záběrech Reuters jsou vidět desítky bojovníků Hamásu, seřazených u nemocnice na jihu Pásma Gazy. Jeden z nich má na rameni nášivku, která jej označuje jako člena elitní "stínové jednotky". Ta měla podle zdrojů z Hamásu za úkol střežit rukojmí.

Jeden ze dvou bezpečnostních zdrojů Reuters z Gazy uvedl, že od uzavření příměří zabily jednotky Hamásu 32 členů "gangu napojeného na jednu rodinu ve městě Gaza". O život přitom přišlo také šest příslušníků hnutí.

V pondělí odpoledne se na sociálních sítích objevilo video, na němž několik maskovaných ozbrojenců, někteří z nich se zelenými čelenkami, jaké nosí členové Hamásu, střílí z automatických zbraní nejméně na sedm mužů, kteří museli pokleknout na ulici. Podle komentářů bylo video natočeno v pondělí v Gaze. Civilisté přihlížející popravě provolávali "Bůh je veliký" a zabité nazývali "kolaboranty".

Agentura Reuters poznamenala, že nemohla zobrazené události, čas ani místo pořízení videa okamžitě ověřit. Hamás se k věci bezprostředně nevyjádřil. Minulý měsíc úřady vedené Hamásem nicméně oznámily, že popravily tři muže obviněné ze spolupráce s Izraelem. I z této veřejné popravy kolovalo video na sociálních sítích.

Trumpův plán počítá s tím, že se Hamás vzdá moci v demilitarizované Gaze, kterou bude řídit palestinský výbor pod mezinárodním dohledem. Plán současně vyzývá k vyslání mezinárodní stabilizační mise, která vycvičí a podpoří palestinské policejní síly.

Cestou na Blízký východ však Trump naznačil, že Hamás dočasně dostal zelenou, aby dohlížel na pořádek v Gaze. "Chtějí zarazit problémy, říkají to otevřeně a my jsme jim na určitou dobu dali souhlas," odpověděl Trump na dotaz novináře ohledně zpráv, že Hamás popravuje své protivníky a ustavuje se jako policejní síla.

Když příměří vstoupilo v platnost, vládní mluvčí Hamásu v Gaze Ismáíl Thavábta agentuře Reuters řekl, že skupina nedopustí bezpečnostní vakuum a hodlá dohlížet na veřejnou bezpečnost a majetek.

Hamás mezitím odmítá debatu o vlastním odzbrojení a prohlašuje, že zbraně bude ochoten odevzdat jen budoucímu palestinskému státu. Skupina také tvrdí, že neusiluje o roli v budoucím řídicím orgánu Gazy, ale že by se na něm měli dohodnout sami Palestinci bez zásahů ze zahraničí.

Vládu oslabeného Hamásu nad Gazou za vleklé války s Izraelem čím dál více ohrožovaly skupiny, s nimiž hnutí soupeří dlouhodobě a které jsou často spojeny s rodinnými klany. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se letos dokonce nechal slyšet, že Izrael vyzbrojuje klany, které se staví proti Hamásu, aniž by je jmenoval.

Ve městě Gaza bojuje Hamás převážně s klanem Dughmuš, říkají obyvatelé a zdroje z hnutí. "Gang", jenž se stal terčem posledního útoku Hamásu v Gaze, nicméně bezpečnostní zdroj Reuters neidentifikoval ani neuvedl, zda čelí podezření, že jej podporuje Izrael.

Nejvýznamnějším vůdcem klanu, který brojí proti Hamásu, je Jásir Abú Šabáb. Ten sídlí v Rafáhu, oblasti na jihu pásma, odkud se Izrael dosud nestáhl. Jeho milice nabízejí atraktivní platy a rekrutovaly stovky bojovníků, řekl Reuters zdroj blízký Abú Šabábovi. Hamás jej označuje za kolaboranta s Izraelem, což Abú Šabáb popírá. Bezpečnostní představitel Reuters řekl, že nezávisle na střetech v Gaze bezpečnostní síly Hamásu zabily "pravou ruku" Abú Šabába a že Hamás nyní usiluje o zabití samotného vůdce.

Husám Astal, další odpůrce Hamásu z města Chán Júnis, které je také dosud pod kontrolou izraelské armády, se v nedělním videu hnutí vysmíval s tím, že jakmile vydá rukojmí, jeho role a vláda v Gaze skončí.

Podle analytiků se tak Hamás svým nynějším postupem snaží odstrašit skupiny, které za války spolupracovaly s Izraelem a zhoršovaly bezpečnostní situaci v Gaze. Hamás chce také dokázat, že jeho bezpečnostní činitelé by se měli podílet na nové vládě, jakkoli by to nepřipustil Izrael.

 
Veřejné hromadné popravy v Gaze. Hamás upevňuje pozice, USA přihlížejí
