Zahraničí

V Essenu na západě Německa pobodal žák učitelku, policie ho zadržela

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Žák střední školy v Essenu na západě Německa v pátek pobodal učitelku. Následně ze školy uprchl. Policisté jej po několika hodinách zadrželi, mladík přitom utrpěl střelné zranění, informovala policie na síti X. Zraněná učitelka i útočník jsou v péči lékařů.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Reuters

Útok nožem se odehrál kolem 09:30 na střední odborné škole v severní části Essenu, který leží v nejlidnatější německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Podle listu Bild bodl žák učitelku do břicha. Motiv činu není zatím jasný. Podle prvotních indicií šlo ale o cílený útok, při kterém nikdo jiný zranění neutrpěl.

Podle Bildu je zraněná žena ve vážném stavu. Hasiči uvedli, že ale není v bezprostředním ohrožení života. "Bodné zranění je ovšem vždy vážné zranění," řekl mluvčí hasičů. Závažnost zranění, které při zadržení utrpěl školák, zatím známá není. Policisté po něm pátrali s nasazením speciálních sil i vrtulníku.

 
