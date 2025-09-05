V Essenu na západě Německa pobodal žák učitelku, policie ho zadržela

Útok nožem se odehrál kolem 09:30 na střední odborné škole v severní části Essenu, který leží v nejlidnatější německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Podle listu Bild bodl žák učitelku do břicha. Motiv činu není zatím jasný. Podle prvotních indicií šlo ale o cílený útok, při kterém nikdo jiný zranění neutrpěl.
Podle Bildu je zraněná žena ve vážném stavu. Hasiči uvedli, že ale není v bezprostředním ohrožení života. "Bodné zranění je ovšem vždy vážné zranění," řekl mluvčí hasičů. Závažnost zranění, které při zadržení utrpěl školák, zatím známá není. Policisté po něm pátrali s nasazením speciálních sil i vrtulníku.