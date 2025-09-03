Zahraničí

V Afghánistánu třetí den po zemětřesení pátrají po přeživších, naděje slábne

ČTK ČTK
před 14 minutami
V Afghánistánu třetí den po zemětřesení pokračují záchranné operace, naděje na nalezení přeživších ale podle agentury AFP slábne. Otřesy o síle šest stupňů si podle poslední bilance vyžádaly 1411 mrtvých a 3124 zraněných. Mnohé země včetně EU již poskytly finanční nebo humanitární pomoc.
Foto: Reuters

Jedno z nejničivějších zemětřesení zasáhlo v noci z neděle na pondělí SELČ východoafghánské provincie Kunar, Laghmán a Nangarhár. Epicentrum zemětřesení bylo necelých 30 kilometrů od nangarhárského správního střediska Dželálábádu, ohnisko bylo v hloubce osmi kilometrů. Živel podle OSN mohl ve 42milionové zemi postihnout stovky tisíc lidí.

V Kunaru je podle místního úředníka obtížné zachránit lidi, kteří jsou stále uvězněni pod troskami. Přístup do horských osad navíc ztěžují sesuvy půdy a některé vesnice dosud nedostaly žádnou pomoc, dodal. Nezisková organizace ActionAid se zapojila do závodu s časem, zatímco tým další organizace Save The Children ušel 20 kilometrů, aby se dostal do vsi odříznuté od světa.

V jedné z kunarských vesnic byla zřízena malá mobilní klinika, která místním poskytuje první pomoc. V oblasti vznikl také tábor pro skladování nouzových zásob a dvě centra, která zajišťují převoz zraněných, pohřbívání obětí a záchranné operace pro přeživší.

Afghánské ministerstvo obrany za dva dny uskutečnilo 155 letů vrtulníků, aby evakuovalo asi 2000 zraněných a jejich příbuzné do nemocnic. Vládnoucí hnutí Tálibán ale od neděle neoznámilo žádný plán pro období po zemětřesení, ať už jde o finanční pomoc, přesidlování občanů nebo obnovu. Podle AFP jen uvedlo, že nic z toho samo nezvládne.

Agentura Reuters v úterý uvedla, že humanitární pomoc v objemu 130 tun tento týden poskytne EU a že Indie již dodala 1000 stanů a do Kunaru přepravila 15 tun potravin. Dětský fond OSN (UNICEF) do oblasti poslal léky, teplé oblečení, stany a plachty včetně hygienických potřeb.

Související

Zemětřesení v Afghánistánu zabilo podle prvotních informací nejméně 1124 lidí

Zemětřesení pod Hindúkušem

Velká Británie podle Reuters vyčlenila milion liber (přes 28 milionů Kč), EU milion eur (více než 24 milionů korun) a OSN podle AFP pět milionů dolarů (bezmála 105 milionů Kč). Světová zdravotnická organizace (WHO) však již oznámila, že jí k provedení nouzových opatření chybí tři miliony dolarů.

V říjnu 2023 zasáhlo západoafghánskou provincii Herát zemětřesení o síle 6,3 stupně, v jehož důsledku zahynulo přes 1500 lidí a bylo zničeno více než 63 tisíc domů. V červnu 2022 zemětřesení o síle 5,9 stupně zasáhlo východní provincii Paktika, přičemž zahynulo nejméně 1000 osob.

 
Mohlo by vás zajímat

Prokuratura žádá doživotí pro Syřana, který loni útočil v německém Solingenu

Prokuratura žádá doživotí pro Syřana, který loni útočil v německém Solingenu

Putin pozval Kima na návštěvu do Ruska, vůdce KLDR přijal. Rozloučili se objetím

Putin pozval Kima na návštěvu do Ruska, vůdce KLDR přijal. Rozloučili se objetím

Disney zaplatí deset milionů dolarů za urovnání žaloby ohledně soukromí dětí

Disney zaplatí deset milionů dolarů za urovnání žaloby ohledně soukromí dětí

Izrael zrychlil stavební práce v jaderném středisku v Negevské poušti

Izrael zrychlil stavební práce v jaderném středisku v Negevské poušti
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Afghánistán zemětřesení oběť hasiči záchranář záchrana

Právě se děje

před 3 minutami
Amerika bystří. Macháč plní českému kamarádovi sen a ničí deblové hvězdy US Open

Amerika bystří. Macháč plní českému kamarádovi sen a ničí deblové hvězdy US Open

Mezi nejlepších osm deblových párů US Open pronikla i česká dvojice Tomáš Macháč a Matěj Vocel.
před 3 minutami
Prokuratura žádá doživotí pro Syřana, který loni útočil v německém Solingenu

Prokuratura žádá doživotí pro Syřana, který loni útočil v německém Solingenu

Sedmadvacetiletý Ísa H. podle obžaloby zavraždil na městských slavnostech tři lidi a osm dalších zranil.
před 6 minutami
Putin pozval Kima na návštěvu do Ruska, vůdce KLDR přijal. Rozloučili se objetím

Putin pozval Kima na návštěvu do Ruska, vůdce KLDR přijal. Rozloučili se objetím

Oba lídři si na konci asi 2,5 hodiny trvající schůzky popřáli pevné zdraví. Putin Kima objal, potřásl mu rukou a pozval jej do Ruska.
před 9 minutami
Disney zaplatí deset milionů dolarů za urovnání žaloby ohledně soukromí dětí

Disney zaplatí deset milionů dolarů za urovnání žaloby ohledně soukromí dětí

Americká Federální obchodní komise tvrdí, že společnost Disney porušovala americký zákon o ochraně soukromí dětí na internetu.
před 14 minutami
V Afghánistánu třetí den po zemětřesení pátrají po přeživších, naděje slábne

V Afghánistánu třetí den po zemětřesení pátrají po přeživších, naděje slábne

Otřesy o síle šest stupňů si podle poslední bilance vyžádaly 1411 mrtvých a 3124 zraněných.
před 17 minutami
Mladíci plánovali terorismus i vraždu, pokus skončil neúspěchem

Mladíci plánovali terorismus i vraždu, pokus skončil neúspěchem

Útok, který loni připravoval jeden z obviněných společně s chlapcem mladším 15 let, skončil neúspěchem jen díky šťastné náhodě
před 21 minutami
"Hledáš něco, soudruhu?" Útok holí na Babiše rozpoutal lidovou tvořivost

"Hledáš něco, soudruhu?" Útok holí na Babiše rozpoutal lidovou tvořivost

Jak už to u podobných událostí bývá, lidová tvořivost na sebe nenechala dlouho čekat a lidé na sociálních sítích na incident reagovali záplavou vtipů.
Další zprávy