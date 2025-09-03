V Afghánistánu třetí den po zemětřesení pátrají po přeživších, naděje slábne

Jedno z nejničivějších zemětřesení zasáhlo v noci z neděle na pondělí SELČ východoafghánské provincie Kunar, Laghmán a Nangarhár. Epicentrum zemětřesení bylo necelých 30 kilometrů od nangarhárského správního střediska Dželálábádu, ohnisko bylo v hloubce osmi kilometrů. Živel podle OSN mohl ve 42milionové zemi postihnout stovky tisíc lidí.
V Kunaru je podle místního úředníka obtížné zachránit lidi, kteří jsou stále uvězněni pod troskami. Přístup do horských osad navíc ztěžují sesuvy půdy a některé vesnice dosud nedostaly žádnou pomoc, dodal. Nezisková organizace ActionAid se zapojila do závodu s časem, zatímco tým další organizace Save The Children ušel 20 kilometrů, aby se dostal do vsi odříznuté od světa.
V jedné z kunarských vesnic byla zřízena malá mobilní klinika, která místním poskytuje první pomoc. V oblasti vznikl také tábor pro skladování nouzových zásob a dvě centra, která zajišťují převoz zraněných, pohřbívání obětí a záchranné operace pro přeživší.
Afghánské ministerstvo obrany za dva dny uskutečnilo 155 letů vrtulníků, aby evakuovalo asi 2000 zraněných a jejich příbuzné do nemocnic. Vládnoucí hnutí Tálibán ale od neděle neoznámilo žádný plán pro období po zemětřesení, ať už jde o finanční pomoc, přesidlování občanů nebo obnovu. Podle AFP jen uvedlo, že nic z toho samo nezvládne.
Agentura Reuters v úterý uvedla, že humanitární pomoc v objemu 130 tun tento týden poskytne EU a že Indie již dodala 1000 stanů a do Kunaru přepravila 15 tun potravin. Dětský fond OSN (UNICEF) do oblasti poslal léky, teplé oblečení, stany a plachty včetně hygienických potřeb.
Velká Británie podle Reuters vyčlenila milion liber (přes 28 milionů Kč), EU milion eur (více než 24 milionů korun) a OSN podle AFP pět milionů dolarů (bezmála 105 milionů Kč). Světová zdravotnická organizace (WHO) však již oznámila, že jí k provedení nouzových opatření chybí tři miliony dolarů.
V říjnu 2023 zasáhlo západoafghánskou provincii Herát zemětřesení o síle 6,3 stupně, v jehož důsledku zahynulo přes 1500 lidí a bylo zničeno více než 63 tisíc domů. V červnu 2022 zemětřesení o síle 5,9 stupně zasáhlo východní provincii Paktika, přičemž zahynulo nejméně 1000 osob.