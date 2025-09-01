Zemětřesení v Afghánistánu zabilo podle prvotních informací nejméně 250 lidí

Podle BBC afghánské ministerstvo zdravotnictví upozornilo, že údaje se budou měnit, v postižené oblasti je totiž velmi omezené mobilní spojení.
Zemětřesení o síle šesti stupňů zasáhlo krátce před půlnocí místního času oblast města Dželálábád na východě země. Zasažené jsou zřejmě province Nangarhár, kde se nachází zmíněné město, a sousední provincie Kunar. Obě provincie se nachází u hranice s Pákistánem
Ministerstvo zdravotnictví podle agentury Reuters uvedlo, že jen v jedné vesnici zemřely tři desítky lidí. Místní zdroje pak mluví o stovkách zraněných. "Počet mrtvých a zraněných je vysoký, ale vzhledem k tomu, že je oblast obtížně přístupná, naše týmy jsou stále na místě," uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví.
Britská stanice BBC informuje s odkazem na vlastní zdroje, že v jedné vesnici provincii Kunar zemřelo nejméně 20 lidí a dalších 35 bylo zraněno. Lidé vytahují mrtvé a zraněné z trosek. Podle BBC místní představitelé v provincii tvrdí, že mrtvých budou stovky.
Obavy z vysokého počtu obětí však vzbuzují vzpomínky na zemětřesení ze 7. října 2023, které zasáhlo provincii Herát. Otřes o síle 6,3 stupně tehdy zabil 2400 lidí, uvedly úřady kontrolované hnutím Tálibán. Odhad mrtvých podle OSN činí zhruba 1500 lidí.