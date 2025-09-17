Zahraničí

"Mám příležitost ho zlikvidovat." Kirkův vrah zanechal milenci vzkaz pod klávesnicí

Martin Sluka Martin Sluka
před 1 hodinou
Vrah Charlieho Kirka zanechal svému spolubydlícímu schovaný vzkaz, ve kterém se přiznal k plánu zabít konzervativního aktivistu. Státní zástupce okresu Utah Jeffrey Gray uvedl, že vrah měl se spolubydlícím milostný vztah, k vraždě se doznal i v dalších konverzacích a jeho DNA byla nalezena na spoušti použité pušky. Čelí sedmi obviněním a hrozí mu trest smrti.
Soud uvedl, že pro Robinsona bude požadovat trest smrti.
Soud uvedl, že pro Robinsona bude požadovat trest smrti. | Foto: Edward Roth / Alamy / Profimedia

Dvaadvacetiletý Tyler Robinson zanechal svému spolubydlícímu vzkaz schovaný pod klávesnicí počítače, uvedl státní zástupce okresu Utah Jeffrey Gray. Zároveň dodal, že se spolubydlícím, který prochází tranzicí z muže na ženu, měl Robinson milostný poměr, píše BBC.

"Mám příležitost zlikvidovat Charlieho Kirka a hodlám ji využít," interpretoval státní zástupce obsah vzkazu na úterní tiskové konferenci.

Robinson měl následně spolubydlícímu napsal SMS: "Nech toho, co děláš, a podívej se pod moji klávesnici." Po přečtení vrahova doznání spolubydlící zareagoval: "Co??????????????? Děláš si legraci, že jo????"

"Je mi líto, že jsem tě do toho zatáhl"

Gray citoval i další dlouhé konverzace mezi partnery. V jedné z nich se spolubydlící Robinsona zeptal, proč Kirka zabil. "Už mám dost jeho nenávisti, s některou nenávistí se nedá jednat," odpověděl.

Obžalovaný údajně také napsal, že doufá, že vraždu udrží v tajnosti, dokud nezemře stářím. "Je mi líto, že jsem tě do toho zatáhl." Spolubydlící odpověděl: "Nebyl jsi to ty, kdo to udělal, že ne?" "Ano jsem, je mi to líto," přiznal se Robinson.

Rodiče ho poznali ze záznamu

Státní zástupce vysvětlil, jak Robinsonovi rodiče dospěli k podezření, že je jejich syn zapojen do Kirkovy vraždy. Matka údajně den po vraždě viděla video s podezřelým a řekla manželovi, že vypadá jako jejich syn. Robinson jí ale po telefonu sdělil, že byl v den vraždy doma kvůli nemoci.

Později otec svého syna konfrontoval. Ten mu naznačil, že zvažuje sebevraždu, rodiče ho však nakonec přesvědčili, aby přišel k nim domů, kde připustil, že by mohl být hledaným útočníkem a že než aby šel do vězení, tak raději spáchá sebevraždu.

Společně s rodinným přítelem, zástupcem šerifa v důchodu, ho rodiče nakonec přesvědčili, aby se vzdal policii. Zatčen byl 33 hodin po atentátu.

Prosazoval práva transgender osob

Matka vyšetřovatelům řekla, že se její syn v posledních letech začal více politicky angažovat a prosazoval práva homosexuálů a transgender osob. V momentě, kdy Robinson na Kirka vystřelil, se konzervativní aktivista zrovna věnoval otázce masových střeleb transgender osob.

Na otázku, zda se Kirk stal terčem útoku kvůli svým názorům na transgender osoby, však Gray odmítl odpovědět s tím, že je to na rozhodnutí poroty.

Robinsonovi hrozí trest smrti

Prokurátor Gray rovněž uvedl, že DNA podezřelého byla nalezena na spoušti pušky použité při střelbě. Robinsonův otec má navíc podezření, že vražedná zbraň dříve patřila dědečkovi podezřelého.

Robinson je držen bez možnosti propuštění na kauci ve speciální jednotce věznice okresu Utah. V úterý byl poprvé na dálku předvolán před soud, kde mu bylo přečteno sedm vznesených obvinění.

Ta zahrnují vraždu s přitěžujícími okolnostmi, použití střelné zbraně, dva případy maření spravedlnosti, dva případy ovlivňování svědků a spáchání násilného trestného činu v přítomnosti dětí. Soud uvedl, že pro Robinsona bude požadovat trest smrti.

 
