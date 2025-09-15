Šéf FBI Patel čelí kritice kvůli vyšetřování útoku na Kirka

Rovněž je kritizován za vyzdvihování role FBI po zatčení podezřelého z Kirkovy vraždy na úkor místních bezpečnostních struktur. V pondělí o tom píše web stanice NBC News s odvoláním na bývalé příslušníky FBI a představitele vlády.
Od zastřelení Kirka minulou středu do sobotního zatčení podezřelého pachatele, 22letého Tylera Robinsona, přijal Patel kroky, které zarazily některé federální i místní činitele a vyvolaly otázky ohledně jeho úsudku, uvedly zdroje NBC News. Představitel Bílého domu v neděli naopak uvedl, že prezident Donald Trump má v Patela a jeho vedení vyšetřování důvěru.
Christopher O'Leary, bývalý vysoce postavený představitel FBI v oblasti boje proti terorismu uvedl, že z Patelova řízení vyšetřování je jasné, že šéf FBI má "nulové zkušenosti a schopnosti v oblasti vedení". Nejmenovaný člen bezpečnostních složek pod podmínkou zachování anonymity uvedl, že zabití Kirka, které označil za "hrůznou událost", odhalilo Patelovu "neschopnost zvládnout situaci v roli vůdce".
Hodiny po střelbě na kampusu Utah Valley University, kde střelec minulou středu zabil Kirka jedinou kulkou do krku, Patel večeřel v exkluzivní restauraci Rao's v New Yorku, kde je notoricky obtížné získat rezervaci, sdělily NBC News dva zdroje obeznámené s Patelovým programem. Patel v 18:21 místního času (čtvrtek 00:21 SELČ) na sociální síti X oznámil, že osoba ve věci Kirkova zabití je ve vazbě. Přibližně o hodinu a půl později v 19:59 (čtvrtek 1:59 SELČ) Patel na X oznámil, že osoba ve vazbě byla po výslechu propuštěna.
Čtyři bývalí vysoce postavení představitelé FBI sdělili NBC News, že příspěvky byly předčasné a zbytečné. O'Leary řekl, že podkopaly důvěru veřejnosti v FBI. "Veřejnost z toho měla dojem, že FBI není příliš zorganizovaný v době, kdy je veřejnost znepokojená probíhající krizí," řekl O'Leary.
Zatímco byl pachatel stále na útěku, Patel se rozhodl ve čtvrtek odcestovat z New Yorku do Utahu na tiskovou konferenci s místními a státními představiteli, kde však nepromluvil. Učinil tak, přestože mu bylo řečeno, aby se neobjevoval na tiskových konferencích, dokud nedojde k zatčení podezřelého, uvedli dva představitelé Trumpovy administrativy. Jeden z bývalých představitelů FBI uvedl, že Patelova přítomnost v Utahu mohla rozptýlit agenty od vyšetřování. "Žádný seriózní ředitel (FBI) by se v této fázi neukázal. Nemohou nijak pomoci. Mohou pouze rozptylovat," uvedl zdroj s tím, že agenti potřební k zajištění Patelovy návštěvy se nemohli věnovat práci na vyšetřování.
V sobotu po zatčení Robinsona Patel na X napsal, že FBI případ vyřešila tím, že nedbala na ostatní agentury. "Navzdory všem doporučením orgánů činných v trestním řízení jsme požadovali, aby byly zveřejněny videozáznamy a vylepšené fotografie podezřelého," napsal Patel s tím, že Robinsonův otec svého syna na zveřejněném videu poznal, díky čemuž došlo k jeho zatčení.
Ministerstvo veřejné bezpečnosti státu Utah vydalo prohlášení, ve kterém zdůraznilo důležitost jednotného vyšetřování. Úřad se podle svého mluvčího nejprve snažil identifikovat podezřelého pomocí technologie rozpoznávání obličeje, aby úřady mohly při dopadení pachatele využít momentu překvapení a zabránili tomu, aby byli lidé, kteří se podezřelému podobají, neprávem podezříváni.