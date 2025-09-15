Zahraničí

Šéf FBI Patel čelí kritice kvůli vyšetřování útoku na Kirka

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování Kash Patel čelí kritice za svůj postup při vyšetřování útoku na pravicového politického aktivistu Charlieho Kirka. Kritika se týká toho, kde se Patel nacházel v hodinách po Kirkově zastřelení a jeho příspěvků na sociálních sítích o zadržení člověka, který byl následně propuštěn.
Pravicový aktivista Charlie Kirk, zastřelený při projevu na univerzitě v Utahu.
Pravicový aktivista Charlie Kirk, zastřelený při projevu na univerzitě v Utahu. | Foto: Reuters

Rovněž je kritizován za vyzdvihování role FBI po zatčení podezřelého z Kirkovy vraždy na úkor místních bezpečnostních struktur. V pondělí o tom píše web stanice NBC News s odvoláním na bývalé příslušníky FBI a představitele vlády.

Od zastřelení Kirka minulou středu do sobotního zatčení podezřelého pachatele, 22letého Tylera Robinsona, přijal Patel kroky, které zarazily některé federální i místní činitele a vyvolaly otázky ohledně jeho úsudku, uvedly zdroje NBC News. Představitel Bílého domu v neděli naopak uvedl, že prezident Donald Trump má v Patela a jeho vedení vyšetřování důvěru.

Christopher O'Leary, bývalý vysoce postavený představitel FBI v oblasti boje proti terorismu uvedl, že z Patelova řízení vyšetřování je jasné, že šéf FBI má "nulové zkušenosti a schopnosti v oblasti vedení". Nejmenovaný člen bezpečnostních složek pod podmínkou zachování anonymity uvedl, že zabití Kirka, které označil za "hrůznou událost", odhalilo Patelovu "neschopnost zvládnout situaci v roli vůdce".

Ředitel FBI Kash Patel se účastní tiskové konference, na níž jsou oznámeny podrobnosti o podezřelém ve střelbě na amerického konzervativního komentátora Charlieho Kirka.
Ředitel FBI Kash Patel se účastní tiskové konference, na níž jsou oznámeny podrobnosti o podezřelém ve střelbě na amerického konzervativního komentátora Charlieho Kirka. | Foto: Reuters

Hodiny po střelbě na kampusu Utah Valley University, kde střelec minulou středu zabil Kirka jedinou kulkou do krku, Patel večeřel v exkluzivní restauraci Rao's v New Yorku, kde je notoricky obtížné získat rezervaci, sdělily NBC News dva zdroje obeznámené s Patelovým programem. Patel v 18:21 místního času (čtvrtek 00:21 SELČ) na sociální síti X oznámil, že osoba ve věci Kirkova zabití je ve vazbě. Přibližně o hodinu a půl později v 19:59 (čtvrtek 1:59 SELČ) Patel na X oznámil, že osoba ve vazbě byla po výslechu propuštěna.

Čtyři bývalí vysoce postavení představitelé FBI sdělili NBC News, že příspěvky byly předčasné a zbytečné. O'Leary řekl, že podkopaly důvěru veřejnosti v FBI. "Veřejnost z toho měla dojem, že FBI není příliš zorganizovaný v době, kdy je veřejnost znepokojená probíhající krizí," řekl O'Leary.

Související

"Chytej, fašisto" a "Pokud to čteš, jsi gay". Kirkův vrah zanechal na střelivu vzkazy

Charlie Kirk, USA, Donald Trump, vražda, Utah

Zatímco byl pachatel stále na útěku, Patel se rozhodl ve čtvrtek odcestovat z New Yorku do Utahu na tiskovou konferenci s místními a státními představiteli, kde však nepromluvil. Učinil tak, přestože mu bylo řečeno, aby se neobjevoval na tiskových konferencích, dokud nedojde k zatčení podezřelého, uvedli dva představitelé Trumpovy administrativy. Jeden z bývalých představitelů FBI uvedl, že Patelova přítomnost v Utahu mohla rozptýlit agenty od vyšetřování. "Žádný seriózní ředitel (FBI) by se v této fázi neukázal. Nemohou nijak pomoci. Mohou pouze rozptylovat," uvedl zdroj s tím, že agenti potřební k zajištění Patelovy návštěvy se nemohli věnovat práci na vyšetřování.

V sobotu po zatčení Robinsona Patel na X napsal, že FBI případ vyřešila tím, že nedbala na ostatní agentury. "Navzdory všem doporučením orgánů činných v trestním řízení jsme požadovali, aby byly zveřejněny videozáznamy a vylepšené fotografie podezřelého," napsal Patel s tím, že Robinsonův otec svého syna na zveřejněném videu poznal, díky čemuž došlo k jeho zatčení.

Ministerstvo veřejné bezpečnosti státu Utah vydalo prohlášení, ve kterém zdůraznilo důležitost jednotného vyšetřování. Úřad se podle svého mluvčího nejprve snažil identifikovat podezřelého pomocí technologie rozpoznávání obličeje, aby úřady mohly při dopadení pachatele využít momentu překvapení a zabránili tomu, aby byli lidé, kteří se podezřelému podobají, neprávem podezříváni.

 
Mohlo by vás zajímat

Lula odmítl Trumpovo tvrzení, že soud s Bolsonarem byl hon na čarodějnice

Lula odmítl Trumpovo tvrzení, že soud s Bolsonarem byl hon na čarodějnice

Žádné extremisty jsem tam nepotkal, říká ekonom Kohout o demonstraci v Londýně

Žádné extremisty jsem tam nepotkal, říká ekonom Kohout o demonstraci v Londýně

Washington a Peking se dohodly na pokračování TikToku v USA, naznačil Trump

Washington a Peking se dohodly na pokračování TikToku v USA, naznačil Trump

Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Donald Trump střelba FBI Utah

Právě se děje

před 14 minutami
Lula odmítl Trumpovo tvrzení, že soud s Bolsonarem byl hon na čarodějnice

Lula odmítl Trumpovo tvrzení, že soud s Bolsonarem byl hon na čarodějnice

V článku publikovaném v neděli v deníku The New York Times také vyzval Spojené státy k debatě o 50procentních clech, které Trump na Brazílii uvalil.
před 16 minutami
Žádné extremisty jsem tam nepotkal, říká ekonom Kohout o demonstraci v Londýně

Žádné extremisty jsem tam nepotkal, říká ekonom Kohout o demonstraci v Londýně

Britové chtějí, aby se k nim vláda chovala jinak a aby bylo větší bezpečí, říká ekonom Pavel Kohout, proč v Londýně demonstrovalo na 150 tisíc lidí.
před 49 minutami

"Připravit, budeme sedat!" Speciálové cvičili na konflikt ve fiktivní zemi na Východě

"Připravit, budeme sedat!" Speciálové cvičili na konflikt ve fiktivní zemi na Východě
Prohlédnout si 14 fotografií
Cvičení vycházelo z modelové situace ve fiktivní zemi Montawa, která se potýká s etnickým napětím a separatismem v oblasti Tugurska.
Do akce se zapojují speciální síly, které dopravuje vrtulník Mi-171Š zvláštní vrtulníkové jednotky pro podporu speciálních sil z 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou.
před 1 hodinou
Washington a Peking se dohodly na pokračování TikToku v USA, naznačil Trump

Washington a Peking se dohodly na pokračování TikToku v USA, naznačil Trump

Spojené státy a Čína dosáhly dohody ohledně pokračování populární čínské platformy pro sdílení krátkých videí TikTok v USA.
Aktualizováno před 1 hodinou
Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

ŽIVĚ
Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Šéf FBI Patel čelí kritice kvůli vyšetřování útoku na Kirka

Šéf FBI Patel čelí kritice kvůli vyšetřování útoku na Kirka

Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování Kash Patel čelí kritice za svůj postup při vyšetřování útoku na Charlieho Kirka.
před 1 hodinou
Bývalý člen ANO kvůli parkování zavraždil muže. Proti rozsudku se bránil pozdě

Bývalý člen ANO kvůli parkování zavraždil muže. Proti rozsudku se bránil pozdě

Případ vraždy, ve které figuruje bývalý pohraničník a operativec StB, míří k soudu. Jen v jedné z "větví". Bude se řešit výše odškodnění.
Další zprávy