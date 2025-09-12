"Chytej, fašisto" a "Pokud to čteš, jsi gay". Kirkův vrah zanechal na střelivu vzkazy

Vyšetřovatelé zadrželi 22letého Tylera Robinsona poté, co ho úřadům udal jeho vlastní otec. Policii se podařilo také zajistit jak vražednou zbraň, tak nevystřelenou munici, která nesla na nábojnicích několik vyrytých vzkazů adresovaných Charliemu Kirkovi.
Spencer Cox, guvernér amerického státu Utah, na páteční tiskové konferenci zmínil některé z nich. Na jedné z nábojnic například stála věta: "Hej, fašisto! Chytej!", následovaná symboly šipky nahoru, šipky doprava a třemi šipkami dolů.
Na další nábojnici Kirkův vrah citoval italskou lidovou píseň Bella Ciao, jež se stala hymnou druhoválečných partyzánů bojujících proti fašistickým jednotkám Benita Mussoliniho. Konkrétně byl na střelivu vyrytý úsek: "Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao".
Další vzkazy jsou pro širší veřejnost méně čitelné, jelikož se odkazují na internetové slangy a memy. Jedna z nábojnic nesla větu: "Pokud to čteš, jsi teplej, LMAO". Poslední slovo je zkratka anglické fráze "laughing my ass off", což se dá přeložit jako "podělám se smíchy" nebo "směju se, až se za břicho popadám".
Poslední vzkaz se pak váže na kolující internetový fórek z roku 2018. Fráze "Koukej, boule, OwO, co je to?" souvisí s komunitou fanoušků japonských animovaných seriálů (anime) a tzv. furries, což jsou nadšenci, kteří se převlékají a hrají si na zvířata s lidskými vlastnostmi. Emotikon "OwO" pak symbolizuje zvědavost či překvapení.
Byl to útok na všechny, vzkázal šéf FBI
Tyler Robinson je v případu Kirkovy vraždy jediným zadrženým a policie nyní nepředpokládá další zatýkání. Vyšetřování ale nadále pokračuje, řekl guvernér Cox. Podle agentury AP je Robinsonovi 22 let. Cox o něm dále řekl, že žil v Utahu s rodinou a že nebyl studentem Utah Valley University, kde byl Kirk zastřelen.
"Za to, co se stalo, je zodpovědný jeden člověk. A tento člověk je nyní ve vazbě, brzy bude obviněn a bude se zodpovídat," řekl guvernér. Vyšetřování označil šerif Mike Smith za velmi rozsáhlé a náročné, ale rychlé. Uvedl, že i díky veřejnosti získali kriminalisté mnoho stop a tipů.
Šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel prohlásil, že vyšetřovatelé postupovali velice rychle. Kirkova vražda nebyla podle Coxe prostým útokem na jednoho člověka, ale útokem na všechny. "Byl to útok na naše ideály," řekl.
Trump označil Kirkovu smrt za politickou vraždu a nechal vlajky na federálních budovách na jeho počest do neděle spustit na půl žerdi. Posmrtně Kirkovi, který byl otcem dvou malých dětí a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi, udělí Prezidentskou medaili svobody, což je v USA nejvyšší civilní vyznamenání.