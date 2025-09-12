Zahraničí

"Chytej, fašisto" a "Pokud to čteš, jsi gay". Kirkův vrah zanechal na střelivu vzkazy

Viet Tran Viet Tran
před 20 minutami
Tyler Robinson, který je podezřelý z vraždy aktivisty Charlieho Kirka, vyryl na nevystřelené nábojnice několik vzkazů adresovaných jeho oběti. Vlivného spojence amerického prezidenta Donalda Trumpa označil za fašistu, citoval text z italské odbojářské písně Bella Ciao a odkazoval se na internetové vtípky.
Charlie Kirk, USA, Donald Trump, vražda, Utah
Charlie Kirk, USA, Donald Trump, vražda, Utah
Charles Kirk, Vance, USA, vražda, Trump, tryzna, Air Force Two
A person of interest in the fatal shooting of U.S. right-wing activist and commentator Charlie Kirk
FBI zveřejnila video střelce, který zabil Charlieho Kirka na Utah Valley University Zobrazit 6 fotografií

Vyšetřovatelé zadrželi 22letého Tylera Robinsona poté, co ho úřadům udal jeho vlastní otec. Policii se podařilo také zajistit jak vražednou zbraň, tak nevystřelenou munici, která nesla na nábojnicích několik vyrytých vzkazů adresovaných Charliemu Kirkovi.

Související

Zavražděný Kirk útok čekal. Měl pod trikem neprůstřelnou vestu, všiml si expert

Zdeněk Charvát.

Spencer Cox, guvernér amerického státu Utah, na páteční tiskové konferenci zmínil některé z nich. Na jedné z nábojnic například stála věta: "Hej, fašisto! Chytej!", následovaná symboly šipky nahoru, šipky doprava a třemi šipkami dolů.

Na další nábojnici Kirkův vrah citoval italskou lidovou píseň Bella Ciao, jež se stala hymnou druhoválečných partyzánů bojujících proti fašistickým jednotkám Benita Mussoliniho. Konkrétně byl na střelivu vyrytý úsek: "Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao".

Další vzkazy jsou pro širší veřejnost méně čitelné, jelikož se odkazují na internetové slangy a memy. Jedna z nábojnic nesla větu: "Pokud to čteš, jsi teplej, LMAO". Poslední slovo je zkratka anglické fráze "laughing my ass off", což se dá přeložit jako "podělám se smíchy" nebo "směju se, až se za břicho popadám".

Poslední vzkaz se pak váže na kolující internetový fórek z roku 2018. Fráze "Koukej, boule, OwO, co je to?" souvisí s komunitou fanoušků japonských animovaných seriálů (anime) a tzv. furries, což jsou nadšenci, kteří se převlékají a hrají si na zvířata s lidskými vlastnostmi. Emotikon "OwO" pak symbolizuje zvědavost či překvapení.

Byl to útok na všechny, vzkázal šéf FBI

Tyler Robinson je v případu Kirkovy vraždy jediným zadrženým a policie nyní nepředpokládá další zatýkání. Vyšetřování ale nadále pokračuje, řekl guvernér Cox. Podle agentury AP je Robinsonovi 22 let. Cox o něm dále řekl, že žil v Utahu s rodinou a že nebyl studentem Utah Valley University, kde byl Kirk zastřelen.

FBI zveřejnila video střelce, který střílel na univerzitě v Utahu | Video: Reuters

"Za to, co se stalo, je zodpovědný jeden člověk. A tento člověk je nyní ve vazbě, brzy bude obviněn a bude se zodpovídat," řekl guvernér. Vyšetřování označil šerif Mike Smith za velmi rozsáhlé a náročné, ale rychlé. Uvedl, že i díky veřejnosti získali kriminalisté mnoho stop a tipů.

Šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel prohlásil, že vyšetřovatelé postupovali velice rychle. Kirkova vražda nebyla podle Coxe prostým útokem na jednoho člověka, ale útokem na všechny. "Byl to útok na naše ideály," řekl.

Trump označil Kirkovu smrt za politickou vraždu a nechal vlajky na federálních budovách na jeho počest do neděle spustit na půl žerdi. Posmrtně Kirkovi, který byl otcem dvou malých dětí a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi, udělí Prezidentskou medaili svobody, což je v USA nejvyšší civilní vyznamenání.

 
Mohlo by vás zajímat

Chcete vědět, co udělá Putin příště? Teď máte výjimečnou příležitost, píše Telegraph

Chcete vědět, co udělá Putin příště? Teď máte výjimečnou příležitost, píše Telegraph
1:44

Mocná persona Putinovy administrativy za hradbami Kremlu posiluje svůj vliv

Mocná persona Putinovy administrativy za hradbami Kremlu posiluje svůj vliv

Reakce na ruské drony v Polsku. Operace Východní stráž posílí ochranu NATO

Reakce na ruské drony v Polsku. Operace Východní stráž posílí ochranu NATO

Kdo zastřelil Charlieho Kirka? Dvacátník, kterého udal otec, potvrdil guvernér

Kdo zastřelil Charlieho Kirka? Dvacátník, kterého udal otec, potvrdil guvernér
zahraničí Aktuálně.cz Obsah krimi policie Donald Trump Utah vražda nábojnice

Právě se děje

před 20 minutami
"Chytej, fašisto" a "Pokud to čteš, jsi gay". Kirkův vrah zanechal na střelivu vzkazy

"Chytej, fašisto" a "Pokud to čteš, jsi gay". Kirkův vrah zanechal na střelivu vzkazy

Mladíka podezřelého z vraždy Charlieho Kirka zadržela policie poté, co ho udal vlastní otec. Policie promluvila o slovech, které našla na střelivu.
před 56 minutami
Chcete vědět, co udělá Putin příště? Teď máte výjimečnou příležitost, píše Telegraph
1:44

Chcete vědět, co udělá Putin příště? Teď máte výjimečnou příležitost, píše Telegraph

"Budeme mít možnost z kuchyňského okna pozorovat, jak Rusko přenáší zkušenosti z Ukrajiny do výcviku," řekl Dariusz Parylak.
před 1 hodinou
Ruští bobisté a skeletonisté nesmí na olympiádu ani pod neutrální vlajkou

Ruští bobisté a skeletonisté nesmí na olympiádu ani pod neutrální vlajkou

Olympijské soutěže bobistů a skeletonistů v Cortině 2026 budou bez ruských závodníků. IBSF rozhodla, že nesmí startovat ani jako neutrální sportovci.
před 1 hodinou
Otruba zazářil na Vueltě v dlouhém úniku, Vingegaard navýšil náskok před Almeidou

Otruba zazářil na Vueltě v dlouhém úniku, Vingegaard navýšil náskok před Almeidou

Jasper Philipsen vyhrál v hromadném spurtu 19. etapu Vuelty. Červený dres lídra uhájil dva dny před koncem závodu s přehledem Jonas Vingegaard.
před 2 hodinami
Mocná persona Putinovy administrativy za hradbami Kremlu posiluje svůj vliv

Mocná persona Putinovy administrativy za hradbami Kremlu posiluje svůj vliv

V podcastu Kaviárové tousty novinář Jiří Just probírá třeskuté události posledního týdne.
Aktualizováno před 2 hodinami
Reakce na ruské drony v Polsku. Operace Východní stráž posílí ochranu NATO

ŽIVĚ
Reakce na ruské drony v Polsku. Operace Východní stráž posílí ochranu NATO

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
"Spolu mimo sněmovnu? Bylo by to nespravedlivé," říká právník a navrhuje řešení
9:59

"Spolu mimo sněmovnu? Bylo by to nespravedlivé," říká právník a navrhuje řešení

Krajské soudy zamítly návrhy na zrušení registrací kandidátních listin pro říjnové volby. Podle Gora Vartazaryana jde o mezeru v zákoně.
Další zprávy