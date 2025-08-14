Zahraničí

Uvítal bych, když by Izrael pouštěl do Gazy zahraniční novináře, řekl Trump

ČTK ČTK
před 8 minutami
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že by byl rád, kdyby měli zahraniční novináři přístup do Pásma Gazy, a mohli se tak seznámit s tamním humanitárním úsilím. Izrael nepovoluje od začátku války v říjnu 2023 zahraničním reportérům vstup do Gazy, pokud nemají vojenský doprovod izraelské armády.
Anas al-Šaríf byl členem fotografického týmu agentury Reuters, který za snímky útoku Hamásu 7. října 2023 a počátku izraelské ofenzivy v Gaze získal Pulitzerovu cenu.
Anas al-Šaríf byl členem fotografického týmu agentury Reuters, který za snímky útoku Hamásu 7. října 2023 a počátku izraelské ofenzivy v Gaze získal Pulitzerovu cenu. | Foto: Anas al-Sharif

"Rád bych, aby se to stalo. Jistě," odpověděl Trump na dotaz novináře, zda vyvine tlak na Izrael, aby pouštěl do Gazy novináře, kteří by tak mohli podávat svědectví o humanitárním úsilí, které tam Spojené státy vyvíjejí.

"Vůbec by mi nevadilo, kdyby tam šli novináři. A jak víte, je to velmi nebezpečná pozice, když jste novinář, ale viděl bych to rád," řekl Trump v Oválné pracovně Bílého domu.

Související

Video zdevastované mešity s věřícími v Gaze je podvrh, stvořila ho umělá inteligence

Pásmo Gazy Gaza

Izrael a USA podporují činnost Humanitární nadace pro Gazu (GHF), která měla od konce května nahradit agentury OSN a jiné mezinárodní organizace při distribuci potravin a další humanitární pomoci obyvatelům zdevastovaného území, kde vede Izrael už téměř dva roky válku proti teroristickému hnutí Hamás. V blízkosti distribučních středisek GHF ale dochází prakticky denně ke střelbě, při níž v posledních měsících zahynuly stovky Palestinců, kteří se chtěli dostat k jídlu a pomoci.

Izrael je terčem mezinárodní kritiky mimo jiné proto, že zpochybňuje informace, které vydávají úřady v Gaze řízené Hamásem, ale zároveň nepouští do pásma zahraniční novináře, ledaže jsou pod přísným doprovodem armády.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v neděli řekl, že nařídil armádě, aby do Gazy pouštěla více novinářů. Podle serveru The Times of Israel tím ale měl zjevně na mysli pouze rozšíření zmíněných vojenských eskort, v jejichž přítomnosti však novináři nemohou svobodně a nezávisle pracovat.

 
Mohlo by vás zajímat

Klobásový svár u sousedů. Země se přou, kde se dřív prodával bratwurst

Klobásový svár u sousedů. Země se přou, kde se dřív prodával bratwurst

Víme, kdo bude v ruské a americké delegaci na Aljašce a co to naznačuje

Víme, kdo bude v ruské a americké delegaci na Aljašce a co to naznačuje

Putin uzavře dohodu o válce na Ukrajině, řekl Trump. Naznačil, jaké jsou šance

Putin uzavře dohodu o válce na Ukrajině, řekl Trump. Naznačil, jaké jsou šance

Proti státu, mobilizaci i Židům… Přesto by ukrajinští dezoláti ty české překvapili

Proti státu, mobilizaci i Židům… Přesto by ukrajinští dezoláti ty české překvapili
5:38
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Gaza gaza palestina Donald Trump Izrael Hamás útok palestina hamás Válka Izraele s Hamásem 2023 Palestina

Právě se děje

před 8 minutami
Uvítal bych, když by Izrael pouštěl do Gazy zahraniční novináře, řekl Trump

Uvítal bych, když by Izrael pouštěl do Gazy zahraniční novináře, řekl Trump

Izrael nepovoluje od začátku války v říjnu 2023 zahraničním reportérům vstup do Gazy, pokud nemají vojenský doprovod izraelské armády.
před 1 hodinou
Klobásový svár u sousedů. Země se přou, kde se dřív prodával bratwurst

Klobásový svár u sousedů. Země se přou, kde se dřív prodával bratwurst

Dosud se k prvenství hrdě hlásila hospoda Wurstkuchl umístěná nedaleko románského Kamenného mostu v bavorském Řezně (Regensburgu).
před 1 hodinou
ANO nepožaduje, aby Balaštíková složila poslanecký mandát

ANO nepožaduje, aby Balaštíková složila poslanecký mandát

ANO vyřadilo ve středu Balaštíkovou z kandidátky pro říjnové sněmovní volby a poslankyně pozastavila své členství v hnutí.
před 1 hodinou
Austria Vídeň - Baník 0:1. Ostrava se přiblížila postupu, z penalty skoruje Prekop

ŽIVĚ
Austria Vídeň - Baník 0:1. Ostrava se přiblížila postupu, z penalty skoruje Prekop

Sledujte online přenos z odvetného utkání třetího předkola fotbalové Konferenční ligy mezi Austrií Vídeň a Baníkem Ostrava.
před 1 hodinou
Víme, kdo bude v ruské a americké delegaci na Aljašce a co to naznačuje

Víme, kdo bude v ruské a americké delegaci na Aljašce a co to naznačuje

Vyjednávací pozice Donalda Trumpa bude při jednání s Vladimirem Putinem ztížená tím, že nemá okolo sebe žádného experta na Rusko.
před 1 hodinou
Drsná pomsta za Wimbledon. Krejčíková uhrála proti Paoliniové pouhé tři gamy

Drsná pomsta za Wimbledon. Krejčíková uhrála proti Paoliniové pouhé tři gamy

Tenistka Barbora Krejčíková do čtvrtfinále v Cincinnati nepostoupila. V repríze loňského finále Wimbledonu prohrála s Jasmine Paoliniovou 1:6, 2:6.
před 2 hodinami
Domácí Armenia šla v závěru do deseti, Sparta ji dorazila. Pražany čeká Riga

Domácí Armenia šla v závěru do deseti, Sparta ji dorazila. Pražany čeká Riga

Fotbalisté Sparty zvítězili v odvetě 3. předkola Konferenční ligy na hřišti Araratu-Armenia 2:1 a v součtu s úvodní výhrou 4:1 postoupili.
Další zprávy