Uvítal bych, když by Izrael pouštěl do Gazy zahraniční novináře, řekl Trump

"Rád bych, aby se to stalo. Jistě," odpověděl Trump na dotaz novináře, zda vyvine tlak na Izrael, aby pouštěl do Gazy novináře, kteří by tak mohli podávat svědectví o humanitárním úsilí, které tam Spojené státy vyvíjejí.
"Vůbec by mi nevadilo, kdyby tam šli novináři. A jak víte, je to velmi nebezpečná pozice, když jste novinář, ale viděl bych to rád," řekl Trump v Oválné pracovně Bílého domu.
Izrael a USA podporují činnost Humanitární nadace pro Gazu (GHF), která měla od konce května nahradit agentury OSN a jiné mezinárodní organizace při distribuci potravin a další humanitární pomoci obyvatelům zdevastovaného území, kde vede Izrael už téměř dva roky válku proti teroristickému hnutí Hamás. V blízkosti distribučních středisek GHF ale dochází prakticky denně ke střelbě, při níž v posledních měsících zahynuly stovky Palestinců, kteří se chtěli dostat k jídlu a pomoci.
Izrael je terčem mezinárodní kritiky mimo jiné proto, že zpochybňuje informace, které vydávají úřady v Gaze řízené Hamásem, ale zároveň nepouští do pásma zahraniční novináře, ledaže jsou pod přísným doprovodem armády.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v neděli řekl, že nařídil armádě, aby do Gazy pouštěla více novinářů. Podle serveru The Times of Israel tím ale měl zjevně na mysli pouze rozšíření zmíněných vojenských eskort, v jejichž přítomnosti však novináři nemohou svobodně a nezávisle pracovat.