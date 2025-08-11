Video zdevastované mešity s věřícími v Gaze je podvrh, stvořila ho umělá inteligence

Napsal to v pondělí zpravodajský server BBC. Videoklip, zveřejněný v neděli na sociální síti TikTok, nasbíral za necelý den přes šest milionů zhlédnutí.
Britská veřejnoprávní stanice každodenně ověřuje prostřednictvím svého programu BBC Verify fotografie a záběry, které zachycují škody a zkázu na palestinském území, kde vede Izrael ničivou válku proti teroristickému hnutí Hamás. Občas při tom narazí na materiál vytvořený umělou inteligencí, píše BBC.
BBC Verify naposledy analyzovala desetivteřinové video, které údajně zachycuje lidi, jak se modlí před silně poškozenou mešitou v Pásmu Gazy. Klip ovšem podle ní vykazuje hned několik znaků, které odpovídají výtvorům umělé inteligence.
Lidé se ve videu zjevně pohybují nepřirozeně - spíše kloužou po povrchu než chodí - a nejméně jeden z nich v jednom okamžiku zdánlivě zmizí v zemi. Jiné detaily, jako stavby nebo stromy v pozadí, postrádají jasné kontury, což je rovněž typické pro tvorbu z dílny AI.
BBC také ukázala video lidem, kteří Gazu loni opustili. Podle nich se vyobrazená mešita nepodobá žádné z těch, které se v Pásmu Gazy nacházejí. Účet, který podvrh zveřejnil, navíc už v minulosti zveřejnil jiná videa, která údajně pocházejí z Gazy, nesou přitom všechny znaky umělé inteligence.
Nynější konflikt vyvolal útok Hamásu ze 7. října 2023 na izraelské území, při němž zahynulo na 1200 lidí a dalších 251 bylo odvlečeno do Pásma Gazy jako rukojmí. Podle úřadů v Gaze, které jsou pod kontrolou Hamásu, zemřelo na tomto palestinském území kvůli válce přes 61 000 lidí. Válka také způsobila rozsáhlé materiální škody a vyvolala hlubokou humanitární krizi.