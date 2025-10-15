Zahraničí

Vlaky jako terč. Rusko zintenzivňuje útoky na ukrajinskou železnici

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Když na začátku tohoto měsíce ruské drony dopadly na železniční stanici v Šostce na severovýchodě Ukrajiny, zabily 71letého muže, zranily nejméně osm lidí a zanechaly po sobě vagony zkroucené ohněm a poseté dírami od šrapnelů. Byl to jeden z nejnovějších příkladů prudkého nárůstu útoků na železnici od poloviny léta. Železnice je přitom na Ukrajině životně důležitým prostředkem.
Výstava sestřelené ruské techniky. Kyjev, 8.8.2025
Výstava sestřelené ruské techniky. Kyjev, 8.8.2025 | Foto: Reuters

Tyto útoky jsou součástí širší ruské kampaně zaměřené proti ukrajinské infrastruktuře, která je nyní prováděna s větší přesností v důsledku pokroku v technologiích dálkově ovládaných dronů, včetně videopřenosů v reálném čase.

Při útoku v Šostce, která se nachází asi 70 kilometrů od ruských hranic, zasáhly dva drony naložené výbušninami během krátké doby dva příměstské vlaky.

Rusko v posledních třech měsících zesílilo útoky na železnice, aby podle ředitele ukrajinských státních drah Oleksandra Percovského zaselo neklid v pohraničních regionech Ukrajiny tím, že jejich obyvatele připraví o železniční spojení.

"Nejde jen o množství, ale i o přístup nepřítele. Teď, když mají velmi přesné drony Šáhed, míří na jednotlivé lokomotivy," uvedl Percovskyj.

Ukrajinští železničáři jsou hrdí na rychlé opravy a na to, že se jim - alespoň zatím - daří udržet provoz vlaků i přes opakované útoky. Úředníci a analytici však varují, že zlepšené schopnosti ruských dronů a rostoucí tempo útoků představují vážnou hrozbu.

Od začátku rozsáhlé ruské invaze v roce 2022 činitelé uváděli přibližně jeden útok týdně na železniční infrastrukturu. Od poloviny letošního léta se toto číslo více než zdvojnásobilo, na dva až tři útoky týdně, uvádí statistika AP získaná z veřejně dostupných zdrojů.

Veřejně hlášené útoky však představují pouze zlomek celkového počtu incidentů, mezi něž lze počítat poškození elektrického vedení, rozvoden, kolejí, nádraží a dalších objektů.

Podle místopředsedy vlády pro obnovu a rozvoj Oleksije Kuleby podniklo Rusko od srpna na 300 útoků na železniční infrastrukturu, tedy zhruba deset týdně.

Ukrajinská železniční síť podle ukrajinského statistického úřadu zajišťuje přepravu více než 63 procent veškerého nákladu a 37 procent osobní dopravy v zemi. Je rovněž klíčová pro přepravu obilí a výrobků metalurgického průmyslu do přístavů a na hranice, jakož i pro přepravu vojenské pomoci od spojenců.

Podle vojenského experta na drony Serhije Beskrestnova Rusové od léta významně modernizovali svou flotilu dronů. Na různé typy dálkových útočných dronů byly instalovány kamery a rádiové modemy, které umožňují operátorům měnit letovou trasu v reálném čase - čímž se výrazně zvyšuje přesnost oproti dříve naprogramovaným modelům.

Beskrestnov upozornil, že lokomotivy jsou vůči této technologii obzvlášť zranitelné, protože jsou pomalé a pohybují se po předvídatelných trasách. "Pokud Rusové budou dál ničit dieselové a elektrické lokomotivy, brzy nastane doba, kdy koleje zůstanou neporušené, ale nebude po nich mít co jezdit," řekl.

Upravené drony mohou podle něj doletět až 200 kilometrů do ukrajinského vnitrozemí a zároveň přenášet video zpět operátorům na území ovládané Ruskem.

Činitel z ukrajinského ministerstva obrany, který hovořil pod podmínkou anonymity, uvedl, že ukrajinská armáda již získala a prozkoumala dron typu Geraň vybavený civilní kamerou a rádiovým modemem. Geraň je ruská varianta dronu íránské konstrukce Šáhed.

Podle něj nálezy naznačují, že Moskva aktivně testuje a zdokonaluje nová technologická řešení. Kamery navíc umožňují ruským operátorům identifikovat ukrajinské systémy protivzdušné obrany a vyhodnocovat škody na zemi.

Během války ruské drony a rakety opakovaně cílily na železniční infrastrukturu, zejména v regionech poblíž frontové linie. V březnu čelil železniční dopravce také rozsáhlému kybernetickému útoku, který na týden ochromil on-line prodej jízdenek a další služby.

Ukrajinské opravárenské týmy se snaží držet krok s tempem ruských úderů. Trosky po raketových útocích jsou často odstraněny během několika hodin a dodávky elektřiny a vody bývají v Kyjevě i dalších městech obnoveny do jednoho dne.

Železničáři postupují podobně. Vedoucí opravárenského týmu v Kyjevě, třicetiletý Maksym Ševčuk, vzpomíná na den, kdy raketa zničila 12 metrů kolejí. "Provoz na trati jsme obnovili za půl dne," řekl.

Podle statistického úřadu objem nákladní železniční dopravy od ledna do srpna 2025 meziročně klesl o 11,7 procenta, osobní doprava pak o 4,2 procenta. Úřad neuvedl důvod poklesu.

Natalija Kolesničenková, hlavní ekonomka kyjevského Centra pro ekonomickou strategii, hodnotí dopady ruské kampaně jako zatím "negativní, ale okrajové", a to díky rychlým opravám a přesměrování vlaků, což minimalizuje zpoždění.

Percovskyj uvedl, že zaměstnanci jsou hrdí na to, že udržují vlaky v provozu navzdory útokům. "Pro nás je zásadní ukázat Ukrajincům i nepříteli, že tyto útoky nepřinesou očekávaný výsledek," uzavřel šéf ukrajinských drah.

 
