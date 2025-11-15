Zahraničí

Ukrajinský korupční skandál má nečekaný zvrat. Stopy vedou nejen do Ruska, jde o víc

Michaela Nováčková Michaela Nováčková
před 2 hodinami
Ukrajina v posledních dnech sleduje jeden z nejrozsáhlejších protikorupčních zásahů od začátku války. Vyšetřování Národního protikorupčního úřadu (NABU) rozplétá sofistikovanou síť, která roky vysávala státní energetický gigant Enerhoatom.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. | Foto: Reuters

Základ tvořilo takzvané schéma "bariéra", mechanismus, který umožňoval získávat provize z každé zakázky a vydírat dodavatele. A jak ukazují zjištění detektivů, šlo nejen o korupci - část prostředků podle vyšetřovatelů směřovala až do Ruska.

"Bariéra"

Princip schématu byl jednoduchý, ale účinný. Soukromé firmy, které chtěly obchodovat s Enerhoatomem, musely odvádět 10 až 15 procent hodnoty kontraktu lidem, kteří ve skutečnosti rozhodovali o veřejných zakázkách, přestože v podniku oficiálně nezastávali žádné funkce.

Pokud se firma odmítla podřídit, následoval trest: zablokovaná platba, vyškrtnutí ze seznamu dodavatelů nebo úplné zastavení spolupráce. V interním slovníku se tomu říkalo "bariéra" - korupční překážka, kterou bylo možné překonat pouze zaplacením "provize".

Vyšetřovatelé získali tisíce hodin nahrávek zachycujících cynické hovory o tom, jak se mezi jednotlivé aktéry rozdělují výdělky, kdo je třeba "přitlačit ke zdi" nebo která zakázka se dá ještě "vytěžit". Podle NABU vznikla de facto paralelní mocenská struktura, která řídila veřejné zakázky, ovlivňovala personální obsazení a distribuovala platby mimo oficiální kontrolní mechanismy.

Praní peněz a ruské vazby

Součástí vyšetřování je také finanční "back office", který operoval v centru Kyjeva. Tato "prádelna" podle zjištění patřila do okruhu bývalého poslance Andreje Derkače - muže, kterého ukrajinské i západní tajné služby považují za agenta ruských zpravodajských služeb. Právě přes tuto kancelář měly proudit miliony dolarů získaných z provizí, které následně putovaly do zahraničí, mimo jiné i do Moskvy.

"Dvojka odešla, za dva týdny bude v Moskvě," zní jedna z nahrávek, která podle vyšetřovatelů odkazuje na převod dvou milionů dolarů do Ruské federace. Dokument rovněž uvádí, že peníze byly vydávány po celém světě - od Afriky přes Severní Ameriku až po Rusko - a že geografie operace "neznala hranic".

Kdo stál u kormidla

Vyšetřovací spisy popisují několik klíčových aktérů s přezdívkami jako "Carlson", "Rocket", "Tenor" nebo "Profesor". Podle dokumentu měl být hlavním organizátorem podnikatel Timur Mindič, který si i během války udržoval obchodní vazby na ruský diamantový byznys a jeho firmy podle zjištění vydělávaly na ruských diamantech ještě v roce 2024.

Role jednotlivých osob byla rozdělená: někdo řídil tok peněz, jiný ovlivňoval veřejné zakázky, další měl přístup do vládních struktur. Podle NABU šlo o propracovanou strukturu, která fungovala roky a jejíž dopady podle vyšetřovatelů objektivně oslabovaly ukrajinský energetický sektor - tedy oblast klíčovou v době ruské agrese.

Drby o milostných aférách

Do celé kauzy se navíc promítají i pikantní osobní roviny. Na sociálních sítích se objevila tvrzení, že současná ukrajinská ministryně energetiky Svitlana Hrynčuková měla mít blízký vztah s bývalým ministrem energetiky Hermanem Haluščenkem. Podle zveřejněných záběrů byla několikrát zachycena při příchodu do Haluščenkova domu a měla mít dokonce vlastní klíč.

Ačkoli jde zatím o nepotvrzené informace, které stojí mimo oficiální vyšetřování, přispívají k další erozi důvěry v energetické vedení země - oblasti, která je během ruských útoků kriticky důležitá.

Zásahem NABU byly pozastaveny činnosti dozorčí rady Enerhoatomu a kabinet ministrů zahájil nezávislý audit. Prezident Volodymyr Zelenskyj zdůraznil, že "nevyhnutelnost trestu" je klíčová pro zachování integrity státu v době války.

Operace "Midas" tak přerostla rámec jednoho skandálu. Stala se testem, zda Ukrajina opravdu dokáže vybudovat protikorupční systém odpovídající standardům, které jsou nezbytné pro vstup do Evropské unie.

Ukrajinské úřady vyšetřují údajnou rozsáhlou korupci v energetickém sektoru | Video: Reuters
 
