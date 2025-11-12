Zahraničí

Obrovská chyba. Biden se Putina bál, tvrdí historik. S Trumpem přišla podstatná změna

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 7 minutami
Nastal konec červených linií, které strašily bývalého amerického prezidenta Joea Bidena. Současný vládce Bílého domu se podle historika Serhie Plokhyho jaderných hrozeb ze strany Rusů nebojí.
"Jak to Trump myslel?" Výroky amerického prezidenta ohledně testování jaderných zbraní Rusy znejistěly.

Americký historik ukrajinského původu Plokhy tvrdí, že Donald Trump už o jaderných červených liniích Kremlu nemluví. Na rozdíl od předchůdce, který se jimi při poskytování pomoci Ukrajině řídil. "Strach z jaderného Ruska byl největší hnací silou Bidenovy administrativy," řekl serveru Newsweek Plokhy. 

Biden kvůli hrozbám Kremlu, že na Ukrajině použije jadernou zbraň, vojenskou pomoc zpožďoval. Přitom analytici často odmítali tvrzení, že jaderné zbraně nabízejí na bojišti nějakou významnou výhodu.

"Nikdo teď nemluví o takzvaných Putinových červených liniích. Nikdy nevíte, do jaké míry je to jen vydírání, blufování, nebo je to skutečné. Ale obecně si myslím, že Bidenova administrativa udělala obrovskou chybu, když se nechala těmito prohlášeními Moskvy vystrašit," uvedl Plokhy, jehož nejnovější kniha Jaderný věk se tématu využívání atomu věnuje.

Trumpova administrativa podle něho zcela změnila hru na mnoha úrovních. Rusové navíc dostali echo ohledně harašení jádrem od klíčové země, bez jejíž podpory by současnou agresi nedokázali udržet. "Čína vzkázala do Moskvy: ‚Nedělejte to‘," přiznal už dříve Financial Times bývalý americký ministr zahraničí Antony Blinken. 

"Rusové byli usazeni zpět na své místo s připomenutím, že nejsou jedinou jadernou velmocí. Nemyslím si, že by se Trump bál Ruska nebo toho, že by Rusko použilo jaderné zbraně. Existují i další faktory, které způsobují výkyvy v jeho zahraniční politice, včetně politiky vůči USA, ale není to strach z jaderného Ruska," je přesvědčený historik. 

Nyní Trump vzkázal světu, že se možná chystá jaderné zbraně opět testovat. Putin hned přispěchal s prohlášením, že Rusové by nezůstali pozadu. Plokhy ale ukazuje na další jaderné tabu, které již na Ukrajině porušené bylo. 

"Během obsazení Záporožské jaderné elektrárny začala jedna z budov hořet, což byl nejkritičtější moment. Nyní se nebezpečí pouze snížilo, protože reaktory jsou mnohem chladnější. Jaderná elektrárna je ale ve válečné zóně a to riziko opět zvyšuje," připomněl situaci v okupované elektrárně Plokhy. 

Historik si myslí, že by se Trumpovi mohlo povést válku zastavit. "Pokud bude dostatečně důsledný, mohl by to dokázat. Naděje vychází ze skutečnosti, že se ruské ekonomice nedaří. Existuje dobrá šance, že tlak na Rusko může vést k nějakému příměří. Jak dlouho by trvalo, co by to znamenalo, to je jiná otázka. Myslím ale, že v tuto chvíli je to v podstatě cesta, kterou stojí za to se vydat," uzavírá Plokhy.

"Dělají ostatní, je vhodné, abychom je dělali i my," řekl Trump o jaderných testech
 
