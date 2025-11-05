Trump naznačil společný plán USA, Ruska a Číny na omezení jaderných zbraní

"Předělali jsme náš jaderný program - jsme jadernou velmocí číslo jedna, což nerad přiznávám, protože je to tak hrozné," řekl Trump podnikatelům na Americkém obchodním fóru v Miami, kde vystoupil u příležitosti prvního výročí svého znovuzvolení prezidentem.
"Rusko je druhé. Čína je s odstupem třetí, ale do čtyř nebo pěti let nás dožene," zopakoval Trump tvrzení z příspěvku na své sociální síti z minulého týdne. "Možná pracujeme na plánu denuklearizace, my tři. Uvidíme, jestli to vyjde," dodal.
Podle Federace amerických vědců (FAS) nyní všechny jaderné mocnosti světa disponují 12 100 kusy jaderných hlavic, přičemž Rusko jich má nejvíc, více než 5500. Spojené státy následují s 5044 hlavicemi. Třetí největší jadernou velmocí je Čína s 600 hlavicemi.
Trump tento týden v rozhovoru s televizí CBS prohlásil, že Rusko a Čína ve testují jaderné zbraně. Zároveň zopakoval, že i Spojené státy budou tyto zbraně testovat, stejně jako to podle něj dělají ostatní země. Podle stanice BBC však Moskva naposledy otestovala jadernou zbraň v roce 1990, zatímco Peking tak učinil v roce 1996. USA naposledy otestovaly jadernou zbraň v roce 1992; v posledních více než 25 letech neprovedla zkušební jadernou explozi žádná jaderná velmoc kromě Severní Koreje.