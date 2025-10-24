Zahraničí

Trump znovu zrušil jednání s Kanadou. Naštvala ho televizní reklama

Fabian Blažek Fabian Blažek
před 1 hodinou
Americký prezident Donald Trump oznámil okamžité ukončení všech obchodních jednání s Kanadou. Předcházela tomu kanadská televizní reklama, která kritizuje americká cla. Není to poprvé, co se současný americký prezident pustil do svého severního souseda. Již v minulosti hrozil tím, že Kanadu anektuje jako 51. stát USA.
Donald Trump: "Na základě jejich hanebného chování se tímto ukončují všechna obchodní jednání s Kanadou."
Donald Trump: "Na základě jejich hanebného chování se tímto ukončují všechna obchodní jednání s Kanadou." | Foto: ČTK

Vše odstartovala reklama, která se objevila ve vysílání americké televize. Za obsahem stojí vláda kanadské provincie Ontario v čele s politikem Dougem Fordem. Asi minutová reklama kritizovala americká cla a citovala Trumpova předchůdce Ronalda Reagana, ikonu amerického konzervatismu, který řekl, že cla "poškozují všechny Američany". 

Trumpova reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Šéf Bílého domu na sociálních sítích napsal, že reklama je "FALEŠNÁ" a "pobuřující", a oznámil, že obchodní jednání jsou "TÍMTO UKONČENA". 

"Cla jsou velmi důležitá pro národní bezpečnost a ekonomiku USA. Na základě jejich hanebného chování se tímto ukončují všechna obchodní jednání s Kanadou," dodal šéf Bílého domu na své síti Truth Social. 

Na reklamu reagovala také Nadace Ronalda Reagana, která ve čtvrtek na síti X uvedla, že vláda kanadské provincie Ontario vytvořila reklamu, která zkresluje projev někdejšího amerického prezidenta k národu ze dne 25. dubna 1987, a Ontario nedostalo od nadace povolení k použití projevu a jeho editacím.

Není to poprvé, co se prezident Trump dostal do sporu se svým severním sousedem. Již dříve uvalila jeho administrativa 35procentní clo na mnoho kanadských dovozů, stejně jako další individuální cla zaměřená na konkrétní odvětví, jako je výroba automobilů a oceli. Kanadský premiér Mark Carney se však od svého zvolení na začátku tohoto roku pokouší uzavřít dohodu, která by zmírnila americká cla.

Prezident Donald Trump při setkání s kanadským premiérem Markem Carneyem v Oválné pracovně Bílého domu, úterý 6. května 2025, Washington.
Prezident Donald Trump při setkání s kanadským premiérem Markem Carneyem v Oválné pracovně Bílého domu, úterý 6. května 2025, Washington. | Foto: ČTK

Situaci komplikuje právě premiér Ontaria Doug Ford, který je jedním z nejhlasitějších kritiků amerických cel. Už v březnu hrozil, že zastaví přísun elektrické energie do států Michigan, New York a Minnesota, pokud Trump nezmírní nově uvalená cla. 

Je to již podruhé, co Trump prohlásil, že ukončuje obchodní jednání s Kanadou. Poprvé to bylo v červnu letošního roku poté, co Ottawa oznámila, že zavede daň z digitálních služeb pro americké technologické firmy. Když Kanada tuto daň zrušila, Bílý dům prohlásil, že Carney "podlehl" Trumpovu tlaku.

Trump dříve Kanadě vyhrožoval také anexí. V únoru letošního roku uvedl, že bez stovek miliard dolarů, kterými podle Trumpa USA severního souseda dotují, nebude Kanada schopná samostatné existence. "Kruté, ale pravdivé! Kanada by se proto měla stát ctěným 51. státem (USA). Mnohem nižší daně a o hodně lepší vojenská ochrana pro obyvatele Kanady - A ŽÁDNÁ CLA," dodal.

 
