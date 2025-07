Trump uvalil na Kanadu cla ve výši 35 procent. EU brzy dostane dopis, uvedl

Kanada bude od 1. srpna čelit clu ve výši 35 procent na dovoz zboží do Spojených států, uvedl v noci na pátek prezident Donald Trump. Podle agentur Reuters a AFP se tak vyjádřil v dopise kanadskému premiérovi Markovi Carneymu, který jej zveřejnil na své sociální síti.

Zbývajícím obchodním partnerům, kteří dosud podobný dopis neobdrželi nebo nedosáhli rámcových dohod, budou USA účtovat plošnou celní sazbu ve výši 15 nebo 20 procent, řekl šéf Bílého domu stanici NBC News. Evropská unie podle něj dopis dostane brzy.

"Místo spolupráce se Spojenými státy reagovala Kanada vlastními cly. Od 1. srpna 2025 budeme Kanadě účtovat clo ve výši 35 procent na kanadské produkty zasílané do USA, odděleně od všech sektorových cel," uvedl Trump v dopise kanadskému premiérovi. Reakce Ottawy zatím není k dispozici.

Trump po svém lednovém návratu do úřadu uvalil až 25procentní cla na kanadské zboží, a i když později některá z cel pozastavil, návrat na vyšší úroveň nikdy nevyloučil. Obě země v uplynulých měsících jednaly o vzájemných obchodních vztazích. Kanada je druhým největším obchodním partnerem USA po Mexiku.

Trump v posledních dnech zveřejnil dopisy adresované dvěma desítkám zemím, v nichž pro ně stanovuje dovozní cla. Například za importy z Brazílie do USA se bude platit 50procentní clo, na alžírský, irácký a libyjský dovoz a dovoz ze Srí Lanky se bude vztahovat 30procentní sazba.

"Ne každý musí dostat dopis," řekl nyní Trump NBC News a dodal, že Evropská unie psaní dostane. "Rád bych to udělal dnes. Mluvím o Evropské unii, kterou tvoří hodně zemí, a o Kanadě. Zveřejníme je během příštích několika hodin," řekl americký prezident.

Evropská unie by chtěla dosáhnout obchodní dohody se Spojenými státy před 1. srpnem, mohlo by to být možné i v nadcházejících dnech, uvedl ve středu mluvčí Evropské komise Olof Gill. Právě tehdy skončila původně stanovená lhůta, do kdy měli jednotliví obchodní partneři USA čas vyjednat si dohodu, aby se vyhnuli vysokým dovozním clům, která americký Trump označuje za reciproční.

Kromě toho šéf Bílého domu tento týden oznámil, že USA zavedou padesátiprocentní clo na dovoz mědi.

Trump po zahájení svého druhého prezidentského mandátu zavedl řadu cel, která jsou zaměřena na jednotlivé výrobky a země. Stanovil základní clo ve výši deseti procent na veškerý dovoz do Spojených států a také dodatečná cla na některé produkty a státy.