"Jsou slabí a politicky korektní. Mluví a válka pokračuje," obul se Trump do Evropy

Trumpův výpad proti evropskému politickému vedení je jeho doposud nejostřejší kritikou západních demokracií, píše Politico a připomíná, že země jako Německo a Francie mají už nyní s Trumpovou administrativou velmi napjaté vztahy.
"Myslím si, že jsou slabí. Ale také si myslím, že chtějí být politicky korektní. Myslím, že nevědí, co dělat. Evropa neví, co dělat," prohlásil Trump o vysokých evropských představitelích.
Trumpovy výroky přicházejí v době, kdy pokračují intenzivní diplomatická jednání o ukončení války na Ukrajině a evropští lídři vyjadřují sílící obavy, že by americký prezident mohl nechat Ukrajinu a její evropské spojence napospas ruské agresi, připomíná Politico.
Republikánský prezident serveru sdělil, že nepřikládá evropským lídrům velkou váhu v úsilí o ukončení války.
"Mluví, ale ničeho nedosahují, a válka prostě pokračuje dál," prohlásil Trump, který před nástupem do funkce sliboval ukončení konfliktu do několika dnů. Americké snahy o příměří ovšem zatím úspěšné nebyly.
Zároveň Trump vyzval Ukrajinu, aby vyhlásila nové volby. "Už dlouho neměli volby. Víte, mluví o demokracii, ale dostává se to do bodu, kdy to už demokracie není," tvrdil Trump.
Ruský prezident Vladimir Putin, z jehož rozkazu ruská armáda v únoru 2022 na Ukrajinu vpadla, odmítal uznat legitimitu prezidenta Volodymyra Zelenského právě s odkazem na to, že setrvává ve funkci, ačkoliv se původně prezidentské volby měly v zemi konat na konci března 2024. Kyjev to odmítá s tím, že volby nelze uspořádat za válečného stavu a v situaci, kdy část území suverénní země ovládají okupační síly.