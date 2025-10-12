"Jazyková genocida". Ruští školáci v Pobaltí se začínají učit státní jazyk

"Už tři roky pracuju ve škole, kde přibližně 75 procent žáků má jako mateřský jazyk ruštinu. Vedení školy klade důraz na to, aby se žáci skutečně učili v lotyštině," popisuje pro Aktuálně.cz situaci v jedné ze škol v prostřední pobaltské zemi učitel Daniels Kevins Berkans.
"Představa, že k úplnému přechodu může dojít během tří let (zákon platí od roku 2022 - pozn. red.), je trochu absurdní. Dobrou zprávou je, že konečně existuje politická odvaha přijímat rozhodnutí, která jsou pro naši zemi důležitá," poukazuje Berkans na fakt, že v zemi s třetinou obyvatel coby etnických Rusů takzvané jazykové zákony dlouho chyběly a odvahu k nim parlament našel až kvůli válce na Ukrajině.
Berkans je čerstvý absolvent, učitel lotyšského jazyka a literatury. V jednom ze svých textů na blogu vysvětluje kontext problémů v některých školách, kde působil během svých praxí.
"Jednou jsem navštívil jednu z rižských škol. Rusko už dva roky bombardovalo domy na Ukrajině, ale na chodbě školy visely na zdi plakáty s ruskými a běloruskými vlajkami, z nichž jeden nesl heslo 'Ruská Riga'," píše s tím, že ani vedení školy pořádně lotyšsky nemluvilo a část korespondence v elektronické obdobě třídní knihy probíhala v ruštině.
"Ještě je třeba udělat mnoho práce, aby se v praxi skutečně podařilo dosáhnout úplného přechodu na výuku v lotyštině," říká kantor a dodává, že aby šlo vyučovat pouze v lotyštině, je klíčovým faktorem právě zmíněné vedení školy.
Vysvětluje také, že počáteční problémy s jazykem začínají už v předškolních vzdělávacích zařízeních. "V Lotyšsku není tato oblast dosud dobře organizována a do systému vstupují i žáci, kteří téměř vůbec nemluví lotyšsky. A pak začínají první problémy, protože ve třídě jsou děti, které mluví lotyšsky na určité úrovni docela dobře, a jiné, které téměř ničemu nerozumějí," konstatuje.
Od letošního září přešlo všeobecné vzdělávání v Lotyšsku - tedy 1. až 9. ročník - na plnou výuku v lotyštině. Zákon o změně schválil v září 2022 lotyšský parlament Saeima.
"Žáci z menšinových skupin mohou v rámci předškolního a základního vzdělávání studovat menšinový jazyk a kulturní historii v rámci zájmových vzdělávacích programů. Pro žáky z menšin je důležité osvojit si státní jazyk, aby měli možnost co nejúčinněji se účastnit společenského, kulturního a hospodářského života, pokračovat ve vzdělávání a studovat svůj menšinový jazyk a kulturní historii v souladu s Ústavou Lotyšské republiky a mezinárodním právem," vysvětlil reportérovi Aktuálně.cz Edijs Šauers z tiskového oddělení tamního ministerstva školství.
Nová pravidla i tak vzbuzují kontroverze. Nesouhlasí s nimi například Lotyšská asociace pro podporu ruskojazyčných škol. Ta na konci srpna a na začátku září vyjádřila svůj protest dokonce demonstrací, už při schvalování zákona v roce 2022 měli na transparentu například heslo "Stop jazykové genocidě".
Sdružení tvrdí, že rusky mluvící obyvatelstvo Lotyšska je jedinou menšinou, které stát upírá možnost získat všeobecné vzdělání v jejich rodném jazyce, a podle předsedy sdružení Igora Pimenova je vzdělávání výhradně ve státním jazyce "cílenou asimilací".
V roce 2022 podobný zákon prošel hlasováním také v Estonsku, kde je etnických Rusů zhruba čtvrtina. Tamní parlament Riigikogu tehdy rozhodl o postupném přechodu na výuku pouze v estonském jazyce. Ten začal vzděláváním v estonštině v mateřských školách od roku 2024 a měl by skončit do roku 2030 kompletní změnou.