Zahraničí

"Jazyková genocida". Ruští školáci v Pobaltí se začínají učit státní jazyk

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 1 hodinou
Od září přešly lotyšské základní školy na výuku místního jazyka - lotyštiny. Dosud totiž mohla ruská menšina - v Lotyšsku je až třetina etnických Rusů - studovat na speciálních školách, po vypuknutí války na Ukrajině v únoru 2022 ovšem vláda změnila pravidla, platit začala právě teď. Nový zákon vyvolává mezi lidmi různé reakce, k podobnému kroku se odhodlalo i sousední Estonsko.
Lidé z Lotyšsko-ruské unie protestují proti plnému přechodu lotyšských škol na lotyšský jazyk, 7. září 2022, Riga. Zákon parlament nakonec schválil.
Lidé z Lotyšsko-ruské unie protestují proti plnému přechodu lotyšských škol na lotyšský jazyk, 7. září 2022, Riga. Zákon parlament nakonec schválil. | Foto: Profimedia.cz

"Už tři roky pracuju ve škole, kde přibližně 75 procent žáků má jako mateřský jazyk ruštinu. Vedení školy klade důraz na to, aby se žáci skutečně učili v lotyštině," popisuje pro Aktuálně.cz situaci v jedné ze škol v prostřední pobaltské zemi učitel Daniels Kevins Berkans.

"Představa, že k úplnému přechodu může dojít během tří let (zákon platí od roku 2022 - pozn. red.), je trochu absurdní. Dobrou zprávou je, že konečně existuje politická odvaha přijímat rozhodnutí, která jsou pro naši zemi důležitá," poukazuje Berkans na fakt, že v zemi s třetinou obyvatel coby etnických Rusů takzvané jazykové zákony dlouho chyběly a odvahu k nim parlament našel až kvůli válce na Ukrajině.

Související

Postavili si nádraží, ale nemají na koleje. Evropská "trať století" míří do problémů

Lotyšsko, Riga, vlakové nádraží Baltica

Berkans je čerstvý absolvent, učitel lotyšského jazyka a literatury. V jednom ze svých textů na blogu vysvětluje kontext problémů v některých školách, kde působil během svých praxí.

"Jednou jsem navštívil jednu z rižských škol. Rusko už dva roky bombardovalo domy na Ukrajině, ale na chodbě školy visely na zdi plakáty s ruskými a běloruskými vlajkami, z nichž jeden nesl heslo 'Ruská Riga'," píše s tím, že ani vedení školy pořádně lotyšsky nemluvilo a část korespondence v elektronické obdobě třídní knihy probíhala v ruštině.

"Ještě je třeba udělat mnoho práce, aby se v praxi skutečně podařilo dosáhnout úplného přechodu na výuku v lotyštině," říká kantor a dodává, že aby šlo vyučovat  pouze v lotyštině, je klíčovým faktorem právě zmíněné vedení školy.

Související

Chcete utéct od horka? Zajeďte si do Litvy, za středověkými hrady a Horou křížů

Litva Lotyšsko Estonsko Pobaltí Léto s Aktuálně
10 fotografií

Vysvětluje také, že počáteční problémy s jazykem začínají už v předškolních vzdělávacích zařízeních. "V Lotyšsku není tato oblast dosud dobře organizována a do systému vstupují i žáci, kteří téměř vůbec nemluví lotyšsky. A pak začínají první problémy, protože ve třídě jsou děti, které mluví lotyšsky na určité úrovni docela dobře, a jiné, které téměř ničemu nerozumějí," konstatuje.

Od letošního září přešlo všeobecné vzdělávání v Lotyšsku - tedy 1. až 9. ročník - na plnou výuku v lotyštině. Zákon o změně schválil v září 2022 lotyšský parlament Saeima.

Související

Sladké víno z Lotyšska přežije i polární zimu. Vinic na severu s oteplováním přibývá

Lotyšsko, bar, víno
10 fotografií

"Žáci z menšinových skupin mohou v rámci předškolního a základního vzdělávání studovat menšinový jazyk a kulturní historii v rámci zájmových vzdělávacích programů. Pro žáky z menšin je důležité osvojit si státní jazyk, aby měli možnost co nejúčinněji se účastnit společenského, kulturního a hospodářského života, pokračovat ve vzdělávání a studovat svůj menšinový jazyk a kulturní historii v souladu s Ústavou Lotyšské republiky a mezinárodním právem," vysvětlil reportérovi Aktuálně.cz Edijs Šauers z tiskového oddělení tamního ministerstva školství.

Nová pravidla i tak vzbuzují kontroverze. Nesouhlasí s nimi například Lotyšská asociace pro podporu ruskojazyčných škol. Ta na konci srpna a na začátku září vyjádřila svůj protest dokonce demonstrací, už při schvalování zákona v roce 2022 měli na transparentu například heslo "Stop jazykové genocidě".

Sdružení tvrdí, že rusky mluvící obyvatelstvo Lotyšska je jedinou menšinou, které stát upírá možnost získat všeobecné vzdělání v jejich rodném jazyce, a podle předsedy sdružení Igora Pimenova je vzdělávání výhradně ve státním jazyce "cílenou asimilací".

Související

Tajemný bunkr pro nejvyšší sovětské velení. Na co soudruzi nemohli zapomenout?

Lotyšsko bunkr jaderná válka
9 fotografií

V roce 2022 podobný zákon prošel hlasováním také v Estonsku, kde je etnických Rusů zhruba čtvrtina. Tamní parlament Riigikogu tehdy rozhodl o postupném přechodu na výuku pouze v estonském jazyce. Ten začal vzděláváním v estonštině v mateřských školách od roku 2024 a měl by skončit do roku 2030 kompletní změnou.

 
Mohlo by vás zajímat

Bodají nás do srdce, burcují po útocích ruští blogeři. Putin rozsah průšvihu tají

Bodají nás do srdce, burcují po útocích ruští blogeři. Putin rozsah průšvihu tají
1:08

Třetina obyvatel je chudá. Přesto může malá země udělit světu mistrovskou lekci

Třetina obyvatel je chudá. Přesto může malá země udělit světu mistrovskou lekci

Hamás vyhlásil mobilizaci, upevňuje kontrolu v Gaze po odchodu izraelské armády

Hamás vyhlásil mobilizaci, upevňuje kontrolu v Gaze po odchodu izraelské armády

Zelenskyj si telefonoval s Trumpem, jednali o posílení protivzdušné obrany

Zelenskyj si telefonoval s Trumpem, jednali o posílení protivzdušné obrany
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Lotyšsko Rusko jazyk cizí jazyk ruština Pobaltí menšina

Právě se děje

před 1 hodinou

Dívčí energie, zářivý úsměv a elegance do poslední chvíle. To byla Diane Keatonová

Dívčí energie, zářivý úsměv a elegance do poslední chvíle. To byla Diane Keatonová
Prohlédnout si 12 fotografií
Woody Allen jako filmový kritik Allan a Diane Keatonová coby Linda, žena jeho nejlepšího přítele, ve filmu Zahraj to znovu, Same! (1972).
Al Pacino a Diane Keatonová v legendárním snímku F. F Coppoly Kmotr (1972). Později se stali partnery i ve skutečném životě.
před 1 hodinou
Bodají nás do srdce, burcují po útocích ruští blogeři. Putin rozsah průšvihu tají
1:08

Bodají nás do srdce, burcují po útocích ruští blogeři. Putin rozsah průšvihu tají

Jeden z prokremelských válečných blogerů se nad ukrajinskými útoky na rafinerie znepokojoval, zároveň ale odsoudil neschopnost Kremlu.
před 1 hodinou

"Ústecký kostitřas." Upravená Bobina pro tahání uhlí se s posádkou nemazlila

"Ústecký kostitřas." Upravená Bobina pro tahání uhlí se s posádkou nemazlila
Prohlédnout si 21 fotografií
Kostitřasy se po ukončení kariéry u Českých drah uplatnily u soukromníků. Zde ve službách SD Kolejová doprava.
Unipetrol doprava své odkoupené Kostitřasy provozoval s upravenými čely. Později je sám odprodal dopravci Junior Market.
před 1 hodinou
"Jazyková genocida". Ruští školáci v Pobaltí se začínají učit státní jazyk

"Jazyková genocida". Ruští školáci v Pobaltí se začínají učit státní jazyk

Od září přešly lotyšské základní školy na výuku místního jazyka - lotyštiny. Pravidla vyvolávají různé reakce, s podobným nápadem přišli i Estonci.
před 1 hodinou
"Dobrý den, pane Sterziku." Vidlák si řekl o peníze na uhlí a klavír, to neměl dělat
1:40

"Dobrý den, pane Sterziku." Vidlák si řekl o peníze na uhlí a klavír, to neměl dělat

Vtipálci začali Sterzikovi požadovanou pomoc nosit doslova až domů. "Pane Sterzik, přivezli jsme vám uhlí," stál u jeho dveří muž.
před 9 hodinami
Zemřela herečka Diane Keatonová. Proslavila se ve filmech Woodyho Allena

Zemřela herečka Diane Keatonová. Proslavila se ve filmech Woodyho Allena

Podle agentur to časopisu People v sobotu sdělil mluvčí rodiny. Podrobnosti o úmrtí herečky, zpěvačky a režisérky nebyly zveřejněny.
před 10 hodinami
V Česku už 30 let panuje mýtus, že stát musí hospodařit s nízkými dluhy, říká Skořepa

V Česku už 30 let panuje mýtus, že stát musí hospodařit s nízkými dluhy, říká Skořepa

Michal Skořepa, analytik ČS a šéf Výboru pro rozpočtové prognózy hodnotí ekonomické programy hlavních stran a varuje před nerealistickými sliby.
Další zprávy