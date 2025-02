Strach a zmatek. V Bílém domě to za Bidena bylo s Ukrajinou složitější, než se zdálo

Administrativa exprezidenta Joea Bidena v posledním roce svého funkčního období odkládala klíčová rozhodnutí o dodávkách zbraní Ukrajině. Podle agentury Reuters byl důvodem strach z eskalace války i zmatek v administrativě. Deklarovaná podpora nakonec z velké části dodnes nedorazila, i když se zdálo, že je vše odsouhlasené.

Je to už několik měsíců, co ukrajinský prapor umístěný na mrazivé a rozježděné frontové linii dostal nový obrněný transportér. "Když nemáme dostatek aut, nejsme schopni převážet zraněné. A oni tak umírají," svěřuje se novinářům agentury Reuters velitel jednotky Tyson, mezitím, co přešlapuje v lepkavém blátě na cvičišti. Trpělivě čeká, až mechanici opraví opotřebovaná nákladní vozidla, která se svými kolegy využívá k přesunům na bojišti.

Podle vojáka je jakékoli zpoždění dodávek vojenské pomoci pro Ukrajince otázkou života a smrti. I zastaralá obrněná vozidla, která armádě napadené země posílají Spojené státy a její spojenci, jsou totiž podstatně bezpečnější než technika ze sovětské éry, kterou mají ukrajinské jednotky obvykle k dispozici.

Navzdory tomu není čekání na dodávky vozidel ničím výjimečným. "Pokaždé, když o něco žádáme, přijde to o šest, devět měsíců později, kdy už se válka změnila. A nemá to takový dopad, jaký by mohlo mít, kdyby to přišlo včas," říká předsedkyně zvláštní parlamentní komise pro kontrolu zbrojení Oleksandra Ustinová.

Asi nejvýraznější zpoždění v dodávkách americké vojenské pomoci nastalo v době, kdy zejména republikáni v Kongresu blokovali schválení balíku v hodnotě 60 miliard dolarů.

Situaci nepomohl ani zmatek, který přinesl chaotický systém sledování dodávek zbraní. Různé americké agentury používaly odlišné metody k zjišťování toho, zda se konkrétní zásilka skutečně dostala na Ukrajinu.

Podle více než 40 ukrajinských a amerických zdrojů, s nimiž novináři z agentury Reuters hovořili, putovaly dodávky do válkou sužované země se zpožděním i poté, co Kongres v dubnu loňského roku vojenskou pomoc schválil. Podle agentury i v tomto období probíhaly uvnitř Bidenovy administrativy debaty o tom, jestli pomoc v plné výši nepovede k další eskalaci.

Podle analýzy Reuters Bidenova administrativa mezi dubnem a zářím 2024 schvalovala vojenskou pomoc ve výši zhruba 550 milionů dolarů měsíčně. Po listopadovém vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách se tato částka zvýšila na 1,1 miliardy dolarů (v přepočtu zhruba 25 miliard korun). I tak se ale jednalo pouze o návrat k průměru z prvních dvou let války.

Zdroj agentury Reuters uvedl, že do listopadu 2024 dostala Ukrajina pouze polovinu slíbené pomoci z amerických vojenských zásob. Také na začátku prosince čekalo Kyjev nepříjemné překvapení, když obdržel pouze 30 procent obrněných vozidel, která mu Washington přislíbil.

"Když balíček pomoci schválili, byla to velká úleva. Už dlouho jsem neviděla tolik šťastných tváří, zejména v době války na Ukrajině. Lidé si uvědomili, že přichází pomoc, pomoc, která zachraňuje životy. Ale potom jsem začala dostávat telefonáty s dotazy. Kde je materiál, náboje, vozidla, rakety? A já nevěděla, co říct," vzpomíná Ustinová.

Bývalý vysoký úředník Bidenovy administrativy, který si přál zůstat v anonymitě, odmítl tvrzení, že by Amerika poskytovala pomoc Ukrajině příliš pomalu nebo v omezeném množství. V rozhovoru s reportéry měl zdůraznit, že bez podpory Washingtonu by Rusko zřejmě obsadilo ještě větší část ukrajinského území.

Naopak Keith Kellogg, zvláštní zmocněnec Donalda Trumpa pro Rusko a Ukrajinu, Bidenův přístup kritizuje. Podle něj zbraně přicházely pozdě a v nedostatečném množství. "Bidenova administrativa se bála eskalace. Můj názor je, že velmoci se eskalace bát nemají," prohlásil.

Donald Trump dříve naznačil, že by mohl podpořit Ukrajinu nákupem amerických zbraní z prostředků získaných z ruských zmrazených aktiv. Jak konkrétně by tento plán fungoval, ale zatím neupřesnil.

