"Dost bylo obdivu k Trumpovi." V Rusku sílí nálady proti americkému prezidentovi

Ruští propagandisté zpochybňují zlepšení vztahů mezi Moskvou a USA. Mezi nimi i ruský prokremelský vojenský analytik Igor Korotčenko, který během vysílání státní televize tvrdil, že by se Moskva při budování vztahů s novou americkou vládou měla mít na pozoru. "Cílem Washingtonu je zničení Ruska. Trump je predátor. Amerika byla a bude naším hlavním strategickým protivníkem," hlásal během vysílání.

Známý kremelský propagandista a vojenský analytik Igor Korotčenko nastínil strategii, s jakou by podle něj Rusko mělo vstoupit do jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Její součástí je i manipulace, pomocí které by měl Kreml Spojené státy dotlačit k rozhodnutím, která budou v konečném důsledku výhodná pro Moskvu.

"Dost bylo obdivu k Trumpovi. Musíme vše posuzovat pragmaticky a pochopit tu nejdůležitější věc - Spojené státy jsou naším strategickým protivníkem. Měli bychom mít s Čínou uzavřený kanál určený pro konzultace o tom, jak omezit moc Spojených států, nastavit jim mantinely nebo je možná dotlačit k rozhodnutím, která povedou k jejich oslabení," tvrdil ve vysílání státem plně ovládaného televizního kanálu Rossija 1. Jde o další signál směrem k Trumpovi, ze kterého lze soudit, že Rusko ze svých imperiálních cílů nehodlá slevit ani po výměně v Bílém domě.

Podle webu Newsweek mezi proruskými komentátory roste skepse ohledně zlepšení diplomatických vztahů mezi Moskvou a Washingtonem. "Trump nehraje roli 'zlého policajta' jako Biden, ale přesto jím je," tvrdil během svého výstupu dále Korotčenko.

Poukazoval také na Trumpovo nedávné prohlášení o Grónsku. Podle amerického prezidenta není Dánsko, pod jehož království největší ostrov světa spadá, schopné oblast ubránit před ruskými a čínskými plavidly, které se kolem něj zdržují. Sám by ho tak rád dostal pod kontrolu Spojených států. "Trump možná nebude hrát roli 'zlého policajta' jako Biden, ale stále to bude policajt. Cílem USA je expanze," varoval Rus.

Trump v pátek prohlásil, že jeho administrativa vedla s Ruskem vážné rozhovory o válce na Ukrajině a že on a Vladimir Putin by mohli brzy podniknout kroky k ukončení konfliktu.

Jen den předtím měl Putin podle serveru Newsweek říct, že Trumpa považuje za pragmatického vůdce. Zpochybnil však legitimitu jakýchkoli jednání za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

