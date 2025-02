Policie rozjela trestní řízení kvůli spolku blízkému Řehkovi, v podezření je armáda

Vojenská policie má podezření na trestnou činnost armády při spolupráci se Skupinou D - spolkem, který vybírá peníze na pořízení vojenské techniky na pomoc Ukrajině napadené Ruskem. Armáda mimo jiné poskytla skupině součinnost při testování zbraní. Zahájení trestního řízení potvrdila Aktuálně.cz Vojenská policie. Samotný spolek z ničeho podezřelý není.

Skupina D je jedním z nejúspěšnějších projektů na sběr peněz na podporu Ukrajiny, která se už téměř tři roky brání válečné agresi Ruska. Dosud vybrala více než 200 milionů korun, které jsou určené na nákup bojových dronů Nemesis. Za shromážděnou částku jich lze pořídit více než 20 tisíc.

Spolek založil herec Ondřej Vetchý, dalšími klíčovými postavami projektu jsou podnikatel Jan Veverka, bezpečnostní analytik Milan Mikulecký a bratři Martin a Mikuláš Kroupové z neziskové organizace Post Bellum. Čestným předsedou Skupiny D je náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Právě ze zapojení armády do aktivit spolku vyvstala podezření, kvůli nimž nyní Vojenská policie vede trestní řízení, jež se přímo týká ozbrojených sil. "Předmětem řízení jsou skutečnosti týkající se možného neoprávněného nakládání s majetkem ministerstva obrany a využívání příslušníků armády," sdělila Aktuálně.cz mluvčí Vojenské policie Kateřina Mlýnková.

Zatím žádná obvinění

"Byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z možného zneužití pravomoci úřední osoby a porušení služební povinnosti vojáka," doplnila mluvčí. Řízení je v první fázi, Vojenská policie dosud nikoho neobvinila. Sbírá důkazy, aby svá podezření mohla potvrdit či vyvrátit. V případě prvního scénáře by pak zahájila trestní stíhání.

Z kvalifikace plyne, že podle předběžných závěrů policie se deliktu dopustil příslušník či příslušníci armády. Zda už se pracuje s podezřením vůči konkrétní osobě, není jasné. "Jestli probíhá šetření, to nemůžeme vůbec komentovat, protože bychom ho tím ovlivnili. Vyjádříme se až k jeho závěrům," řekla Aktuálně.cz mluvčí Generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Nejviditelnější částí úzké spolupráce armády se spolkem bylo testování zmíněných dronů Nemesis. Zkoušky dronů v rámci školení prováděli příslušníci speciálních sil ve vojenském prostoru střelnice Hamry nedaleko Prostějova, kde sídlí klíčový útvar, tedy 601. skupina. Jde o elitní jednotku ozbrojených sil.

Co je obsahem kvalifikace podle trestního zákona Zneužití pravomoci úřední osoby

(1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch '

a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,

b) překročí svou pravomoc, nebo

c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci,

bude potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti. Porušení služební povinnosti vojáka

(1) Kdo ke škodě ozbrojených sil nesplněním uložené služební povinnosti podle svého služebního zařazení, byť i z nedbalosti, podstatně sníží použitelnost vojenského materiálu,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Kdo bez oprávnění užije vojenský materiál větší hodnoty k účelu, pro který není určen, nebo k takovému užití dá souhlas, nebo kdo zneužije nebo umožní zneužití podřízených k úkolům nad rámec služebních povinností,

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

Vojenská policie spustila trestní řízení na základě závěrů inspekce ministerstva obrany. Šéfová resortu Jana Černochová (ODS) opakovaně vyjádřila kritiku ke spojení armády a skupiny D. Deník N už dříve upozornil, že podle zjištění inspekce například ozbrojené síly neměly pro popsané testování dronů vyřízenou potřebnou výjimku.

Skupina D podala trestní oznámení

Trestní řízení chce iniciovat i sama Skupina D. Jak tento týden upozornily Seznam Zprávy, Vetchý podal trestní oznámení kvůli pomluvám, které činnost spolku provází. Podle herce ubližují jménu spolku, lži na adresu skupiny z jeho pohledu vychází od novinářů i politiků.

"Náš spolek přísně dodržuje zákony a jako předseda vím, že já i moji spolučlenové tyto aktivity provozujeme s čistým svědomím a ryzím srdcem, s plným vědomím, že tím chráníme především Českou republiku," uvedl Vetchý. Podle něj veřejností kolují výmysly, že si za peníze ze sbírky kupují auta, drony přeprodávají či peníze kradou.

Vetchý policii žádá, aby získala vysvětlení od ministryně Černochové, šéfa Vojenského zpravodajství Petra Bartovského či místopředsedy sněmovního výboru pro obranu Pavla Růžičky (ANO). Mají pomoct objasnit, odkud se nepravdivé informace o sbírce berou.

"Není to o tom, že bychom nechtěli pomáhat Ukrajině, ale musí být rovná pravidla pro všechny, protože jinak to vyvolává celou řadu otazníků, proč právě tento typ dronů, který má nějaké komponenty z Číny, a jestli to třeba je i z bezpečnostního hlediska pro naši armádu dobré," vysvětlovala Černochová svou kritiku spolupráce skupiny a armády.