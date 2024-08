"Největší společenské riziko." Putinovi za zády bují vážný problém, varování sílí

Kreml posílá na frontu statisíce ruských mužů včetně zajatců s nedostatečným vybavením a minimálním výcvikem. Tato ruská politika už začíná mít vliv i na samotné obyvatele Ruska. Řada vojáků se po návratu domů dopouští násilných trestných činů. Ruské úřady se ale zdráhají válečné veterány kritizovat a Putin je vyzývá k tomu, aby se stali "novou elitou" země.

Podle interních zdrojů zpravodajského serveru Meduza si je prezidentův tým dobře vědom rizik, která vojáci přicházející z války představují, a obává se, že ruská společnost není připravena je přijmout. V zemi také údajně panuje kritický nedostatek psychologů, kteří by byli vyškoleni pro léčbu posttraumatické stresové poruchy, a mohli tak vojákům pomoci se začlenit.

Kreml se domnívá, že návrat ruských vojáků z Ukrajiny bude "největším politickým a společenským rizikem" v zemi při současném Putinově prezidentském období, řekl jeho blízký spolupracovník a "car kremelské vnitřní politiky" Sergej Kirijenko skupině náměstků gubernátora na setkání na začátku července.

Zvláštní zpravodaj Meduzy Andrej Percev uvedl, že podle dvou lidí, kteří se schůzky účastnili, Kirijenko zdůraznil, že vracející se vojáci se "špatně adaptují" na obyčejný život. Poznamenal, že mnoho "dobrovolníků" se do armády přihlásilo kvůli tomu, že se chtěli dostat z vězení a že někteří z nich se po návratu z fronty dopustili nových trestných činů, včetně vražd a znásilnění.

"Na schůzce dali jasně najevo, že od těchto lidí můžeme očekávat mnohem více. To by mohlo vést k neklidu veřejnosti, strachu nebo naopak agresi vůči všem vojákům, které budou lidé vnímat jako jednu skupinu. Problémem je nárůst kriminality," řekl jeden z účastníků setkání.

Podle zdrojů Meduzy Kirijenko nemluvil jen o bývalých vězních, zmiňoval navrátivší se vojáky obecně. Jeden ze zdrojů uvedl, že zástupce náčelníka generálního štábu postavil současnou válku do kontrastu se sovětskou invazí do Afghánistánu a druhou světovou válkou.

"V Afghánistánu nebylo tolik obětí a zraněných. Po druhé světové válce se vojáci vrátili do země, která válkou trpěla a věděla, jak válka vypadá. Podíleli se na obnově země a byli respektováni, protože lidé chápali, za co bojovali. Teď se ruští vojáci vracejí do země, kde většina lidí neví, co je válka, a viděla ji pouze v televizi. Tito bojovníci byli v extrémních situacích a viděli, jak to vypadá, když se nedodržují zákony. Společnost není příliš připravena je pochopit a přijmout," řekl zástupce náčelníka generálního štábu.

Zdroje Meduzy poznamenaly, že ruští představitelé v soukromých rozhovorech dokonce začali o vojácích vracejících se z Ukrajiny mluvit jako o "nových Afgháncích". Panují podle nich obavy, že by bývalí vojáci mohli být časem zklamáni životem, a mohli by proto vytvořit vlastní zločinecké skupiny.

Dle zdrojů Meduzy ruské úřady plně nechápou rozsah rizik, kterým by země mohla po válce čelit. Zdroj blízký Putinově administrativě pro server dodal, že jedním z hlavních cílů Kremlu pro první rok nového prezidentského období je získat širší povědomí o této problematice.

