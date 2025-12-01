"Špatný nápad," řekl premiér. Dublin stáhl návrh na přejmenování parku Chaima Herzoga

Návrh výboru pro památky městské rady Dublinu na odstranění Herzogova jména z parku měl být projednán na zasedání rady v pondělí večer. Starosta Ray McAdam však prohlásil, že návrh bude stažen. Šéf rady Richard Shakespeare uvedl, že o záležitosti nelze hlasovat z technických důvodů, protože nebyl dodržen zákonný postup. Irská vláda se proti přejmenování parku také postavila a premiér Micheál Martin označil návrh za špatný nápad.
Kancelář současného izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga, syna Chaima Herzoga, na síti X napsala, že přejmenování parku by bylo hanebné a ostudné. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar v reakci na návrh prohlásil, že Irsko se stalo "světovou hlavní zemí antisemitismu", uvedla agentura Reuters.
Park v jižním Dublinu byl v roce 1995 pojmenován po šestém prezidentovi Izraele Chaimu Herzogovi, který pocházel z rodiny se silnými vazbami na Irsko. Herzog se narodil v Belfastu, vyrůstal v Dublinu a byl synem Jicchaka Haleviho Herzoga, prvního vrchního rabína Irska.
Současný vrchní irský rabín Wieder prohlásil, že rodina Herzogů ztělesňuje pouto mezi irským a židovským příběhem. Poznamenal, že Irové a Izraelci mají podobnou historii jako dva malé odvážné národy, které bojovaly za nezávislost na britské nadvládě.
Veřejné mínění v Irsku je silně propalestinské. Mnozí Irové totiž boj Palestinců za svůj suverénní stát přirovnávají k dlouhému boji Irska za nezávislost na Británii.
Středopravicová irská vláda byla jednou z prvních v Evropě, která uznala samostatný stát Palestina. Izrael označil tento irský krok za extrémní protiizraelskou politiku a oznámil, že uzavře své velvyslanectví v Dublinu.