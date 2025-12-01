Zahraničí

"Špatný nápad," řekl premiér. Dublin stáhl návrh na přejmenování parku Chaima Herzoga

před 1 hodinou
Návrh na přejmenování dublinského parku pojmenovaného po bývalém izraelském prezidentovi Chaimu Herzogovi vyvolal mezi irskou židovskou menšinou vlnu nevole. Vrchní irský rabín Yoni Wieder prohlásil, že změna by byla vymazáním důležité části židovské historie v Irsku. Zastánci návrhu tvrdí, že přejmenování Herzogova parku by bylo gestem solidarity s Palestinci po izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy.
Proti návrhu přejmenovat park nesoucí jméno bývalého izraelského prezidenta Chaima Herzoga, který v Dublinu vyrůstal, se postavil také irský premiér Micheál Martin (na snímku).
Proti návrhu přejmenovat park nesoucí jméno bývalého izraelského prezidenta Chaima Herzoga, který v Dublinu vyrůstal, se postavil také irský premiér Micheál Martin (na snímku). | Foto: Reuters

Návrh výboru pro památky městské rady Dublinu na odstranění Herzogova jména z parku měl být projednán na zasedání rady v pondělí večer. Starosta Ray McAdam však prohlásil, že návrh bude stažen. Šéf rady Richard Shakespeare uvedl, že o záležitosti nelze hlasovat z technických důvodů, protože nebyl dodržen zákonný postup. Irská vláda se proti přejmenování parku také postavila a premiér Micheál Martin označil návrh za špatný nápad.

Kancelář současného izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga, syna Chaima Herzoga, na síti X napsala, že přejmenování parku by bylo hanebné a ostudné. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar v reakci na návrh prohlásil, že Irsko se stalo "světovou hlavní zemí antisemitismu", uvedla agentura Reuters.

