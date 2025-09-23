Zahraničí

Na Kima to prý zabralo. Trump je na Putinův jaderný poker připraven, říká Kellogg

před 1 hodinou
Vladimir Putin je agentem KGB a nikdy jím nepřestal být, uvedl v rozhovoru pro The Telegraph Keith Kellogg. "Předstírá, že nemluví anglicky, ale mluví, už jsme ho několikrát přistihli. Je to manipulátor. Jediné, co proti němu funguje, je síla," prohlásil zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Ukrajinu. Promluvil i o jaderné hrozbě a Trumpově přezdívce.
"Putin není dobrý muž," řekl v rozhovoru zvláštní vyslanec USA pro Ukrajinu Keith Kellogg | Video: X/Gerashchenko_en

Putinovo agresivní chvástání o tom, že je Rusko silnou jadernou velmocí, je podle Kellogga potřeba konfrontovat a ne se mu vyhýbat. V rozhovoru s Lordem Ashcroftem připomněl letitou konverzaci mezi Trumpem a severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. "Když mu Severokorejec řekl, že jsou jadernou velmocí, Trump odpověděl: 'Já taky. Taky mám červené tlačítko. Je větší než to vaše a lépe funguje.' Putin je realista, a pokud zvýšíte sázky, tak v jaderném pokeru ustoupí," vysvětlil. 

I přesto ale spojenectví Ruska s Čínou, Íránem a Severní Koreou představuje podle Kellogga hrozbu pro celé společenství, ne jen pro USA. "Dříve jsme je drželi oddělené, ale to už neplatí. Zatím nemáme dobrý plán, jak na to reagovat," přiznal Kellogg. V případě zlepšení vztahů mezi USA a Ruskem má ale jasný názor: "Bude to muset být až po Putinovi. Dokud se Rusko znovu nepřipojí k lize dobrých národů, zůstane vyvrhelem," prohlásil. "Na Putina a Rusko se musíte dívat jako na expanzivní mocnost. Chce obnovit ruské impérium - stačí se podívat do historie. Dejte mu prst a on si vezme celou ruku."

Neopomněl ani ruský vpád 19 dronů do Polska, který se podle něj odehrál záměrně. "Kdyby se to stalo najednou, dalo by se to možná nazvat náhodou. Ale když to celé trvalo šest hodin? To je test. Způsob, jak zjistit reakci Západu," tvrdí.

Zbabělec Trump?

Mnoho Ukrajinců po nesplněných Trumpových ultimátech na Putinovu adresu už ztrácí důvěru v jeho vyjednávací schopnosti. Americký prezident si svým jednáním vysloužil i přezdívku "TACO" neboli "Trump always chickens out" (Trump vždy zbaběle uteče). Podle Kellogga ale takové označení není spravedlivé. "Trump se snaží dát diplomacii šanci. Když řekl, že může zastavit válku do 24 hodin, mířil převážně na svůj odkaz. Rychle si uvědomil, že je to těžší, než očekával - osobnosti totiž hrají důležitou roli," zastal se prezidenta. 

Ukrajinci jsou sice připravení na dohodu, ale Putin je stále přesvědčený, že válku vyhrává. "Trump mu tedy dává volnost a čas, aby se dostal k jednacímu stolu, ale karty v ruce stále držíme my," vysvětlil. 

V rámci diskusí o mírovém jednání se probírá i možnost ukrajinských územních ústupků. V tomto případě generál poznamenal, že takové rozhodnutí by bylo jen na na napadené zemi samotné. "Trump neobchoduje s ukrajinským územím. To je záležitost Zelenského, nikdo jiný o tom nerozhoduje. Ale buďme realističtí: Doněckou oblast Rusko okupuje zhruba ze sedmdesáti procent, Luhanskou téměř ze sta. Je potřeba přijmout realitu. Můžeme se ale opět vrátit k historii - nikdy jsme neuznali sovětskou kontrolu nad Pobaltím, i když de facto bylo součástí SSSR, což bylo v souladu s Wellesovou doktrínou. Totéž platí i zde."

Svým tvrzením odkazuje na Wellesovu deklaraci z roku 1940 - diplomatické prohlášení tehdejšího amerického ministra zahraničí, které odmítlo uznat násilnou anexi Estonska, Litvy a Lotyšska Sovětským svazem a potvrdilo zásadu neuznání územních změn provedených silou. Tato politika chránila hospodářská aktiva pobaltských států a měla za cíl usnadnit jejich návrat k nezávislosti po skončení okupace. 

Kellogg zároveň vyzval Ukrajinu, aby zaujala dlouhodobý pohled na věc. "Někdy se krátkodobá realita neshoduje s vaším cílem. Možná budete muset nyní uznat okupované území, ale z dlouhodobého hlediska ho lze získat zpět. Je to běh na dlouhou trať."

Trumpův "zlý muž" pro Rusko zesiluje varování: Tohle se může vymknout kontrole (Celý článek s videem zde)

Premiérka Ukrajiny Julija Svyrydenková ve vládní budově zničené po dosud největším ruském útoku | Video: X/Svyrydenko_Y
 
