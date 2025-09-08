Trumpův "zlý muž" pro Rusko zesiluje varování: Tohle se může vymknout kontrole

Rusko v noci na Ukrajinu vypustilo dohromady 810 útočných dronů a jejich atrap určených ke zmatení ukrajinské protivzdušné obrany. Ta sestřelila 747 dronů a čtyři střely. O život přišli čtyři lidé, toto číslo potvrdila i ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková. Mezi oběťmi je i žena a její tříměsíční dítě.
Ruský raketový útok na budovu ukrajinského kabinetu ministrů znamená nebezpečnou eskalaci války, soudí Kellogg. "Nebezpečím každé války je eskalace. Zdá se, že Rusko k ní směřuje, když provedlo největší útok války i na kanceláře ukrajinské vlády v Kyjevě," uvedl ve svém prohlášení. Sám byl v zasažené budově jen o dva týdny dříve, a to společně s ukrajinskou premiérkou.
"Historie ukazuje, že takovéto akce mohou vést k eskalaci událostí, které se vymknou kontrole," pokračoval. "Proto se prezident (Donald) Trump snaží tuto válku zastavit. Útok nebyl signálem, že Rusko chce tuto válku ukončit diplomatickou cestou."
Kellogg patří v Trumpově týmu dlouhodobě k nejsilnějším kritikům Putinova Ruska. Ví o tom i Kreml, který ho dlouhodobě drží co nejdál od ruského vůdce. "Kellogg je bývalý americký generál, má příliš blízko k Ukrajině. Není náš typ, není kalibr, který hledáme," řekl ruský představitel NBC News v březnu tohoto roku.
Útok okomentoval i samotný Trump. Podle svých slov není se situací spokojený a je připravený přistoupit k novým sankcím proti Moskvě. Konkrétní termín ani podmínky však neuvedl. K silné reakci ze strany USA vyzvala i ukrajinská hlava státu Volodymyr Zelenskyj. Ten varoval, že vůdce Kremlu Vladimir Putin svět pouze "testuje".
Útoky na civilní cíle Rusko opakovaně odmítá, nyní uvedlo, že zasáhlo pouze obranný závod a logistické centrum v Kyjevě.