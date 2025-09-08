Zahraničí

Trumpův "zlý muž" pro Rusko zesiluje varování: Tohle se může vymknout kontrole

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 2 hodinami
Rusko o víkendu podniklo dosud největší letecký útok na Ukrajinu a zasáhlo i vládní budovu v Kyjevě. Podle amerického zmocněnce pro Ukrajinu Keitha Kellogga jde o nebezpečnou eskalaci, která se může vymknout kontrole.
Premiérka Ukrajiny Julija Svyrydenková ve vládní budově zničené po dosud největším ruském útoku | Video: X/Svyrydenko_Y

Rusko v noci na Ukrajinu vypustilo dohromady 810 útočných dronů a jejich atrap určených ke zmatení ukrajinské protivzdušné obrany. Ta sestřelila 747 dronů a čtyři střely. O život přišli čtyři lidé, toto číslo potvrdila i ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková. Mezi oběťmi je i žena a její tříměsíční dítě. 

Ruský raketový útok na budovu ukrajinského kabinetu ministrů znamená nebezpečnou eskalaci války, soudí Kellogg. "Nebezpečím každé války je eskalace. Zdá se, že Rusko k ní směřuje, když provedlo největší útok války i na kanceláře ukrajinské vlády v Kyjevě," uvedl ve svém prohlášení. Sám byl v zasažené budově jen o dva týdny dříve, a to společně s ukrajinskou premiérkou.

Stačí jedna špatná věta. Putinův režim vrací mezi Rusy sovětský teror s léčebnami

Vladimir Putin na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci.
32:17

"Historie ukazuje, že takovéto akce mohou vést k eskalaci událostí, které se vymknou kontrole," pokračoval. "Proto se prezident (Donald) Trump snaží tuto válku zastavit. Útok nebyl signálem, že Rusko chce tuto válku ukončit diplomatickou cestou."

Kellogg patří v Trumpově týmu dlouhodobě k nejsilnějším kritikům Putinova Ruska. Ví o tom i Kreml, který ho dlouhodobě drží co nejdál od ruského vůdce. "Kellogg je bývalý americký generál, má příliš blízko k Ukrajině. Není náš typ, není kalibr, který hledáme," řekl ruský představitel NBC News v březnu tohoto roku.

Útok okomentoval i samotný Trump. Podle svých slov není se situací spokojený a je připravený přistoupit k novým sankcím proti Moskvě. Konkrétní termín ani podmínky však neuvedl. K silné reakci ze strany USA vyzvala i ukrajinská hlava státu Volodymyr Zelenskyj. Ten varoval, že vůdce Kremlu Vladimir Putin svět pouze "testuje".

Útoky na civilní cíle Rusko opakovaně odmítá, nyní uvedlo, že zasáhlo pouze obranný závod a logistické centrum v Kyjevě. 

Peskov šokoval cynismem. Úspěšný útok, řekl po náletu, který v Kyjevě zabíjel děti (Celý článek s videem zde)

Kreml prohlašuje, že má i nadále zájem o pokračování mírových rozhovorů o Ukrajině i přes noční útok na Kyjev | Video: Reuters
 
