Rusko spojilo síly s podsvětím. Evropu chtějí ochromit v každodenním fungování

Mezinárodní investigativní tým vedený platformou VSquare a jejími partnery z Pobaltí, Polska a Ruska (The Insider) označil za viníka série výbuchů napříč Evropou ruskou vojenskou rozvědku GRU.
První známý incident se odehrál 20. července 2024 na letišti v Lipsku, kde vzplál kontejner s balíky. O den později došlo k explozi v logistickém centru v Birminghamu. Vyšetřovatelé zpětně zjistili, že oba případy měly společný původ - zásilky, které prošly složitým logistickým řetězcem přes Estonsko, Lotyšsko, Litvu a Polsko.
Jednotlivé balíky byly rozdělovány a přeposílány přes místní kurýry a prostředníky. Ti často ani netušili, co se uvnitř skrývá. I tak se některé zásilky dostaly až do cílových skladů a způsobily škody. Jiné byly naštěstí odhaleny včas.
Řízení přes Telegram
Centrem celé operace byl účet na Telegramu s přezdívkou Jarik Deppa. Podle vyšetřovatelů se za ním skrýval Jaroslav Michajlov, 37letý Rus z města Doněck nedaleko Rostova v Rusku s kriminální minulostí a vazbami na GRU. Byl hledán ruskou bezpečnostní službou FSB za pašování zbraní, výbušnin a radioaktivních materiálů a v roce 2022 zatčen.
Přestože jej odsoudili za obchodování se zakázaným zbožím, ve vězení si žádný trest neodpykal - pravděpodobně byl najat ruskými zpravodajskými službami, které často využívají profesionální zločince k provádění riskantních nelegálních úkolů v zahraničí.
Jeho role byla spíše manažerská - organizoval trasy, zadával úkoly a komunikoval s rekruty. Instrukce chodily zcela běžně: kdo má balík vyzvednout, kdo ho má rozbalit a znovu zabalit, kam ho doručit. V jedné z vilniuských adres byly zásilky dokonce rozděleny na menší kusy a do některých z nich byly ukryty časovače a hořlavé látky, například nitromethan.
Za celou sítí nestáli jen profesionálové. Naopak - v příběhu figurují bývalí sovětští námořní důstojníci, kteří se po letech znovu spojili, ale také mladí lidé z Ukrajiny hledající práci v zahraničí. Někteří tvrdí, že byli oklamáni, jiní svoji účast popírají.
První zatčení proběhla v Polsku, Litvě a v Lotyšsku. Do vazby se dostali spíše prostředníci než skuteční koordinátoři, kteří zůstávají na útěku. Vyšetřovatelé však postupně rozplétají celý řetězec a spojují jednotlivé články přímo s ruskou vojenskou rozvědkou.
Cíl: ochromit Evropu
Podle bezpečnostních expertů se Rusko snaží podobnými akcemi narušit západní podporu Ukrajině a zasít nejistotu do klíčových logistických uzlů. Využití civilní infrastruktury, balíků a kurýrních služeb, dává celé operaci silný prvek maskování a možnost popření odpovědnosti.
Jde o kombinaci státního know-how a prostředků z podsvětí. To umožňuje Rusku působit skrytě a zároveň využívat anonymitu a kapacitu zločineckých sítí. Evropské státy v reakci na incidenty zpřísnily kontroly v kurýrních sítích a posílily spolupráci mezi bezpečnostními složkami. Jenže dlouhodobě to ukazuje na větší problém: jak chránit globální dodavatelské řetězce před sofistikovaným zneužitím.
Kauza ukazuje, že v globalizovaném světě se i obyčejný balík může stát nástrojem sabotáže. A že ruské zpravodajské služby jsou ochotny využít každou skulinu, aby zasáhly Evropu tam, kde je nejzranitelnější - v každodenním fungování.