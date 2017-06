Evropa se musí přestat spoléhat na obranu zvenku, napsali Sobotka a Juncker

před 3 minutami

Evropa musí převzít svou obranu do vlastních rukou. Ve společném článku v americkém listu Wall Street Journal to napsali český premiér Bohuslav Sobotka a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Podle nich se Evropa musí přestat spoléhat na pomoc zvenku. Partnerství EU s NATO je do budoucna stále zásadní, ale unie musí umět taky "nezávisle a náležitě reagovat na vnější hrozby". V tomto případě zmiňují zvýšení rozpočtů na obranu.

New York - Český premiér Bohuslav Sobotka a šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker ve společném článku v americkém listu The Wall Street Journal (WSJ) napsali, že Evropská unie musí převzít svou obranu do svých rukou. Trump se opřel do členů NATO kvůli financování: 23 zemí dluží Američanům masivní množství peněz číst článek Podle nich se starý kontinent příliš dlouho spoléhal na vnější pomoc a potřebuje nový plán posílení spolupráce a zvýšení výdajů na obranu. V textu oba politici uvedli, že poslední teroristický útok o víkendu v Londýně znovu připomněl, že "v Británii, Belgii nebo Francii" jsou lidé, kteří ohrožují nejcennější evropské hodnoty. EU, která je podle Sobotky a Junckera "domovem nejsvobodnější, nejotevřenější a nejtolerantnější společnosti" se po válkách a násilnostech z minulosti stala "baštou míru a stability v nestabilním světě". "Nemůžeme a nesmíme nic z toho považovat za samozřejmost," upozornili. Podle nich unie využívá své "měkké síly" ke stabilizaci regionu a přilehlých oblastí, ale pokud současné zákonné prostředky nebudou na udržení míru stačit, nesmí váhat použít "mírotvorné prostředky". V oblasti obrany byla politika členských států EU po desítky let neúčinná. "Je na čase, aby Evropa vzala svou obranu a bezpečnost do svých rukou. Nikdo jiný to za nás neudělá," uvedli český premiér a šéf Evropské komise. "V téměř každé členské zemi, včetně České republiky, je bezpečnost jedním z hlavních předmětů obav. Naši občané očekávají, že se jejich vlády spojí a ochrání je," napsali dále autoři článku. Podle nich je partnerství EU s NATO do budoucna stále zásadní, ale unie musí umět také "nezávisle a náležitě reagovat na vnější hrozby". Kromě zvýšení rozpočtů na obranu je hlavním úkolem unie sjednotit obranné systémy, aby armády jednotlivých zemí mohly účinně spolupracovat.

