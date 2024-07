"Rusko by do roka padlo." Uznávaný ekonom řekl natvrdo, v čem Západ dělá chybu

“Bez přílivu dolarů Rusko do roka padne.” Ekonom Jurij Gorodničenko, kterého někteří Ukrajinci označují za “legendu”, přišel s řešením, které by mohlo zastavit válku na Ukrajině. “Nejúčinnější by byly sankce, které by se dotkly ruského energetického sektoru a snížily jeho příjmy z plynu a ropy - úplné embargo na ruskou energii,” řekl ekonom.

1:21 "Mám na mysli sankční horečku Západu." Sankce ostře kritizoval Vladimir Putin například v říjnu 2022 | Video: Reuters