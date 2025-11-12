Zahraničí

Rusové musí zuřit. Putinova "superzbraň" padá k zemi zvlášť zahanbujícím způsobem

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 1 hodinou
Každý týden útočí Rusové na ukrajinská města a elektrárny, aby obyvatelům s příchodem zimy působili co největší utrpení. Jednou z nejobávanějších střel, kterou k tomu agresor využívá, je Kinžal. Ukrajinci našli její slabinu.
Oblast Starokostiantyniv. Ruská střela Kinžal po odchýlení nezasáhla cíl a explodovala v poli. | Video: Reuters, Aktuálně.cz/X/NSTRIKE

Zbraň s půltunovou náloží se řítí k cíli rychlostí 5,7 machu. Protivzdušný systém americké výroby Patriot má kvůli vysoké rychlosti Kinžalů často problém střelu zasáhnout. Kinžaly jsou výsostným propagandistickým nástrojem Kremlu. Vladimir Putin o nich opakovaně v minulosti tvrdil, že jsou nezastavitelné a nezničitelné.

Momentálně dobrou zprávou pro Ukrajinu je úprava jednoho z nejznámějších strategických systémů elektronického boje Lima EW. Ta podle uživatelů nyní nově dokáže Kinžalům zabránit zasáhnout cíl, píše server Trench Art.

Související

Zlomová dohoda je hotová. Ukrajina bude mít klíčovou posilu ve válce

Gotland Švédsko letoun

Operátorům z jednotky Night Watch (Noční hlídka) se údajně povedlo Limou za poslední dva týdny "sestřelit" 12 Kinžalů. Podle serveru to dělají stylově, když přilétající střele podstrčí falešný navigační signál v podobě ukrajinské vlastenecké písně "Náš otec je Bandera". 

Stepan Bandera byl ukrajinský krajně pravicový vůdce, který se spojil s nacisty v boji proti Polsku a Sovětskému svazu. Po válce ho agent KGB zavraždil kyanidem. "Jakákoli nestandardní informace, která je poskytnuta satelitem naváděné munici prostřednictvím cíleného spoofingu, může způsobit navigační chybu," vysvětlil důstojník jednotky Night Watch. 

Jakýkoli náhodný signál tedy ke zmatení střely stačí. Důstojník obhajuje použití písně tím, že jednotka chce vyvracet ruskou propagandu, která vykresluje Banderu jako arcipadoucha. Když se Kinžal blíží k ukrajinskému městu nebo elektrárně, namísto obvyklých signálů mu začne vyhrávat píseň. Zmatená střela vylétne z kurzu a dopadne potenciálně stovky metrů od cíle. 

Jedna Lima EW stojí 1,2 milionu dolarů, což je méně než cena jedné střely Patriot. Tento systém elektronického boje chrání klíčové ukrajinské lokality před ruskými drony Šahíd, řízenými střelami a naváděnými klouzavými bombami. Ale donedávna neuměl čelit rychlým Kinžalům. 

Související

Peskov šokoval cynismem. Úspěšný útok, řekl po náletu, který v Kyjevě zabíjel děti

Kreml prohlašuje, že má i nadále zájem o pokračování mírových rozhovorů o Ukrajině i přes noční útok na Kyjev
0:59

Night Watch, která rušičky neustále vylepšuje, konečně slabinu našla. První ruské střely se odchýlily z kurzu během bombardování 30. října. Sestavy Lima EW nejen zmátly navigační systémy Kinžalů pomocí vlastenecké hymny, ale také umístily chybu do řízení letu střel. 

Jako bonus většina střel při dopadu neexplodovala, takže Ukrajinci mohli prozkoumat trosky a vysledovat jejich nedávná vylepšení. Podle důstojníka Night Watch pak nejnovější útok šesti Kinžaly z 9. listopadu cíle minul úplně. 

"Čekáme, až Rusové modernizují střelu, aby se tomuto typu rušení vyhnuli. Nejspíše změní konfiguraci navigace za tři nebo čtyři měsíce," tvrdí člen jednotky elektronického boje. Neustálé zlepšování rušičky může prodloužit její účinnost a udržet náskok před ruskými modernizacemi. "Stávající signály Lima EW mohou během zimy zachránit mnoho objektů kritické infrastruktury," dodal důstojník.

Rusové se vzpamatovali. Prestižní magazín naléhavě varuje Západ před příštími měsíci. (Celý článek s videem zde)

Velitel ukrajinských dronařů Robert „Magyar“ Brovdi zveřejnil video, na kterém ruské drony číhají až 40 km za frontou. Varoval vojáky i civilisty. | Video: Aktuálně.cz/Youtube/МАДЯР
 
Mohlo by vás zajímat

V Německu ruší vánoční trhy. Pořadatelům chybí peníze na protiteroristická opatření

V Německu ruší vánoční trhy. Pořadatelům chybí peníze na protiteroristická opatření

Síla obyčejného gesta: královna a princezna děkují válečným veteránům

Síla obyčejného gesta: královna a princezna děkují válečným veteránům
12 fotografií

Jste nemocní a chcete americké vízum? Prokažte, že máte na léčbu, budou žádat úřady

Jste nemocní a chcete americké vízum? Prokažte, že máte na léčbu, budou žádat úřady

Ukrajinští ministři spravedlnosti a energetiky skončí kvůli korupčnímu skandálu

Ukrajinští ministři spravedlnosti a energetiky skončí kvůli korupčnímu skandálu
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022 Rusko Ukrajina střela

Právě se děje

před 6 minutami
Zpívala, i když umírala. Omayra Sánchezová umírala 60 hodin, stala se symbolem zkázy

Zpívala, i když umírala. Omayra Sánchezová umírala 60 hodin, stala se symbolem zkázy

Voda a bahno, které ji svíralo, jí sahaly až po bradu. Byla zaklíněná a nebylo jí pomoci.
před 41 minutami
V Německu ruší vánoční trhy. Pořadatelům chybí peníze na protiteroristická opatření

V Německu ruší vánoční trhy. Pořadatelům chybí peníze na protiteroristická opatření

Nároky na bariéry, kontroly a strážníky zvyšují náklady natolik, že si některé obce nemohou dovolit akce pořádat.
před 1 hodinou
Rusové musí zuřit. Putinova "superzbraň" padá k zemi zvlášť zahanbujícím způsobem
0:49

Rusové musí zuřit. Putinova "superzbraň" padá k zemi zvlášť zahanbujícím způsobem

Jednou z nejobávanějších střel, kterou agresor útočí na města a elektrárny, je Kinžal. Ukrajinci našli její slabinu.
před 1 hodinou

Síla obyčejného gesta: královna a princezna děkují válečným veteránům

Síla obyčejného gesta: královna a princezna děkují válečným veteránům
Prohlédnout si 12 fotografií
Londýnský Big Ben v noci září světelnými projekcemi a odměřuje osmdesát let od konce ničivé druhé světové války.
Westminsterské opatství v rozkvetlém moři máků. Devadesáté sedmé pole vzpomínek, kde každý květ znamená jedno jméno.
před 1 hodinou
Stanjura proti všem. Odjel pryč a vláda poslala rozpočet dál, dosud to odmítala

Stanjura proti všem. Odjel pryč a vláda poslala rozpočet dál, dosud to odmítala

Dosluhující vláda definitivně ukončila spekulace o tom, zda pošle návrh rozpočtu na příští rok nové sněmovně.
před 1 hodinou
Jste nemocní a chcete americké vízum? Prokažte, že máte na léčbu, budou žádat úřady

Jste nemocní a chcete americké vízum? Prokažte, že máte na léčbu, budou žádat úřady

Úředníci mají prověřovat, zda žadatelé trpí například cukrovkou, onemocněním srdce či obezitou.
před 2 hodinami
Moravcovo ignorování Okamury může narušit politickou soutěž, shodli se radní ČT

Moravcovo ignorování Okamury může narušit politickou soutěž, shodli se radní ČT

Předseda SPD Tomio Okamura se neobjevil v Otázkách Václava Moravce od roku 2017.
Další zprávy