Rusové musí zuřit. Putinova "superzbraň" padá k zemi zvlášť zahanbujícím způsobem

Zbraň s půltunovou náloží se řítí k cíli rychlostí 5,7 machu. Protivzdušný systém americké výroby Patriot má kvůli vysoké rychlosti Kinžalů často problém střelu zasáhnout. Kinžaly jsou výsostným propagandistickým nástrojem Kremlu. Vladimir Putin o nich opakovaně v minulosti tvrdil, že jsou nezastavitelné a nezničitelné.
Momentálně dobrou zprávou pro Ukrajinu je úprava jednoho z nejznámějších strategických systémů elektronického boje Lima EW. Ta podle uživatelů nyní nově dokáže Kinžalům zabránit zasáhnout cíl, píše server Trench Art.
Operátorům z jednotky Night Watch (Noční hlídka) se údajně povedlo Limou za poslední dva týdny "sestřelit" 12 Kinžalů. Podle serveru to dělají stylově, když přilétající střele podstrčí falešný navigační signál v podobě ukrajinské vlastenecké písně "Náš otec je Bandera".
Stepan Bandera byl ukrajinský krajně pravicový vůdce, který se spojil s nacisty v boji proti Polsku a Sovětskému svazu. Po válce ho agent KGB zavraždil kyanidem. "Jakákoli nestandardní informace, která je poskytnuta satelitem naváděné munici prostřednictvím cíleného spoofingu, může způsobit navigační chybu," vysvětlil důstojník jednotky Night Watch.
Jakýkoli náhodný signál tedy ke zmatení střely stačí. Důstojník obhajuje použití písně tím, že jednotka chce vyvracet ruskou propagandu, která vykresluje Banderu jako arcipadoucha. Když se Kinžal blíží k ukrajinskému městu nebo elektrárně, namísto obvyklých signálů mu začne vyhrávat píseň. Zmatená střela vylétne z kurzu a dopadne potenciálně stovky metrů od cíle.
Jedna Lima EW stojí 1,2 milionu dolarů, což je méně než cena jedné střely Patriot. Tento systém elektronického boje chrání klíčové ukrajinské lokality před ruskými drony Šahíd, řízenými střelami a naváděnými klouzavými bombami. Ale donedávna neuměl čelit rychlým Kinžalům.
Night Watch, která rušičky neustále vylepšuje, konečně slabinu našla. První ruské střely se odchýlily z kurzu během bombardování 30. října. Sestavy Lima EW nejen zmátly navigační systémy Kinžalů pomocí vlastenecké hymny, ale také umístily chybu do řízení letu střel.
Jako bonus většina střel při dopadu neexplodovala, takže Ukrajinci mohli prozkoumat trosky a vysledovat jejich nedávná vylepšení. Podle důstojníka Night Watch pak nejnovější útok šesti Kinžaly z 9. listopadu cíle minul úplně.
"Čekáme, až Rusové modernizují střelu, aby se tomuto typu rušení vyhnuli. Nejspíše změní konfiguraci navigace za tři nebo čtyři měsíce," tvrdí člen jednotky elektronického boje. Neustálé zlepšování rušičky může prodloužit její účinnost a udržet náskok před ruskými modernizacemi. "Stávající signály Lima EW mohou během zimy zachránit mnoho objektů kritické infrastruktury," dodal důstojník.