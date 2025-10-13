Válka v Gaze skončila, řekl Trump na palubě Air Force One. Zamířil do Tel Avivu

Na palubě Air Force One, které vzlétlo ze základny Andrews u Washingtonu, s Trumpem podle agentury AFP cestují také ministr zahraničí Marco Rubio, ministr obrany Pete Hegseth a ředitel Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe. Trump se v Tel Avivu setká s rodinami rukojmích, kteří mají být v pondělí ráno propuštěni, a také v Knesetu pronese projev. Poté odletí do egyptského letoviska Šarm aš-Šajch, kde se zúčastní slavnostního podpisu dohody o ukončení války v Pásmu Gazy a mírového summitu.
Americký prezident Donald Trump v noci na čtvrtek oznámil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho mírového plánu, která počítá se zastavením bojů, předáním všech rukojmích držených v Pásmu Gazy, částečným stažením izraelských jednotek a navýšením přísunu humanitární pomoci do pásma. Příměří vstoupilo v platnost v pátek.