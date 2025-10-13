Zahraničí

Válka v Gaze skončila, řekl Trump na palubě Air Force One. Zamířil do Tel Avivu

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Válka skončila, odpověděl v pondělí americký prezident Donald Trump na otázku novinářů, zda si je jistý tím, že konflikt mezi Izraelem a hnutím Hamás skončil. Příměří v Pásmu Gazy vydrží a Mírová rada dohlížející na správu pásma bude ustanovena brzy, řekl podle agentury Reuters Trump na palubě prezidentského speciálu Air Force One, kterým zamířil do Tel Avivu.
Donald Trump: Příměří v Pásmu Gazy vydrží a Mírová rada dohlížející na správu pásma bude ustanovena brzy.
Donald Trump: Příměří v Pásmu Gazy vydrží a Mírová rada dohlížející na správu pásma bude ustanovena brzy. | Foto: Reuters

Na palubě Air Force One, které vzlétlo ze základny Andrews u Washingtonu, s Trumpem podle agentury AFP cestují také ministr zahraničí Marco Rubio, ministr obrany Pete Hegseth a ředitel Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe. Trump se v Tel Avivu setká s rodinami rukojmích, kteří mají být v pondělí ráno propuštěni, a také v Knesetu pronese projev. Poté odletí do egyptského letoviska Šarm aš-Šajch, kde se zúčastní slavnostního podpisu dohody o ukončení války v Pásmu Gazy a mírového summitu.

Americký prezident Donald Trump v noci na čtvrtek oznámil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho mírového plánu, která počítá se zastavením bojů, předáním všech rukojmích držených v Pásmu Gazy, částečným stažením izraelských jednotek a navýšením přísunu humanitární pomoci do pásma. Příměří vstoupilo v platnost v pátek.

 
Mohlo by vás zajímat

Babiš není strašidlo a nechce ve vládě magory. Vyjednávání zvládá, píší na Slovensku

Babiš není strašidlo a nechce ve vládě magory. Vyjednávání zvládá, píší na Slovensku

První rukojmí na svobodě. Hamás propustil sedm Izraelců, armáda je veze do nemocnice

První rukojmí na svobodě. Hamás propustil sedm Izraelců, armáda je veze do nemocnice

Prvních sedm rukojmích je na svobodě, Hamás je předal Červenému kříži

Prvních sedm rukojmích je na svobodě, Hamás je předal Červenému kříži

Zelenskyj neúnavně shání systémy protivzdušné obrany, volal Trumpovi i Macronovi

Zelenskyj neúnavně shání systémy protivzdušné obrany, volal Trumpovi i Macronovi
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Donald Trump Gaza Izrael příměří

Právě se děje

před 5 minutami

Učím lidi sebelásce, říká Nela Boudová. Jako koučka nesmí prožít jejich traumata

Učím lidi sebelásce, říká Nela Boudová. Jako koučka nesmí prožít jejich traumata
Prohlédnout si 9 fotografií
Herečka Nela Boudová byla hostem podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.
Nela Boudová je stále žádanou herečkou.
před 18 minutami
Státní cenu za literaturu dostala in memoriam Salivarová

Státní cenu za literaturu dostala in memoriam Salivarová

Cenu ministerstva kultury in memoriam získal také režisér a herec Jan Kačer, cenu za přínos kinematografii pak obdržel kameraman Josef Špelda.
Aktualizováno před 34 minutami
ČEZ zlevnil energie zákazníkům s dvou- a tříletým závazkem, další zlevnění chystá

ČEZ zlevnil energie zákazníkům s dvou- a tříletým závazkem, další zlevnění chystá

ČEZ plánuje další zlevnění tradičně od ledna příštího roku, kdy sníží ceny pro zákazníky se smlouvou na dobu neurčitou.
před 47 minutami
Babiš není strašidlo a nechce ve vládě magory. Vyjednávání zvládá, píší na Slovensku

Babiš není strašidlo a nechce ve vládě magory. Vyjednávání zvládá, píší na Slovensku

"Andrej Babiš to nemá lehké. Budoucí český premiér musí jednat s absolutními politickými amatéry," napsal portál Aktuality.sk.
před 1 hodinou
Zvíře, říkají o Siniakové. Dojala další partnerku a vyvolala rozruch rozhodnutím

Zvíře, říkají o Siniakové. Dojala další partnerku a vyvolala rozruch rozhodnutím

Je jedno, s kým česká tenistka hraje. Na konci pravidelně zvedá pohár a poslouchá pocty a slova díků od spoluhráčky.
Aktualizováno před 1 hodinou
První rukojmí na svobodě. Hamás propustil sedm Izraelců, armáda je veze do nemocnice

ŽIVĚ
První rukojmí na svobodě. Hamás propustil sedm Izraelců, armáda je veze do nemocnice

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
před 2 hodinami

Přijde tvrdý náraz. Ekonom vykreslil krizové scénáře Babišova rozhazování

Přijde tvrdý náraz. Ekonom vykreslil krizové scénáře Babišova rozhazování
26:03
Další zprávy