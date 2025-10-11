Hamás zároveň jmenoval pět nových guvernérů, aby na probíhající operace dohlíželi. Všichni mají vojenskou minulost, někteří byli veliteli jednotek ozbrojeného křídla tohoto teroristického hnutí. Mobilizační rozkaz byl podle BBC vydán prostřednictvím telefonátů a textových zpráv, které vyhlášení "všeobecné mobilizace" odůvodňovaly povinností očistit Pásmo Gazy od "zločinců a kolaborantů s Izraelem".
Nejmenovaný představitel Hamásu v exilu se k mobilizaci odmítl vyjádřit, BBC nicméně řekl, že "Pásmo Gazy nelze nechat napospas zlodějům a milicím podporovaným izraelským okupantem".
Nejvýznamnější milicí jsou takzvané Lidové síly, které podléhají Jásiru Abú Šabábovi. V červnu izraelský premiér Benjamin Netanjahu podle BBC potvrdil, že Izrael toto uskupení vyzbrojuje. Skupina Abú Šabába byla opakovaně nařčena ze systematického rozkrádání humanitární pomoci, což Abú Šabáb odmítá. Podle stanice Sky News Hamás i Egypt v minulosti identifikovali jednoho z velitelů této milice jako člena teroristické organizace Islámský stát.
Plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy předpokládá odzbrojení Hamásu a vyčleňuje Hamás z možného podílu na budoucí poválečné správě Pásma Gazy. "Navržené předání zbraní nepřichází v úvahu a nelze o něm jednat," řekl ale dnes agentuře AFP nejmenovaný představitel Hamásu.
Trump v noci na čtvrtek oznámil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho mírového plánu, která počítá se zastavením bojů, předáním všech rukojmích držených v Pásmu Gazy, částečným stažením izraelských jednotek a navýšením přísunu humanitární pomoci do pásma. Příměří vstoupilo v platnost v pátek v poledne místního času (11:00 SELČ) poté, co ho po souhlasu izraelské vlády oznámila armáda.
Otázky odzbrojení Hamásu a budoucí správy Pásma Gazy jsou dalšími z bodů Trumpova 20bodového plánu, o nichž se teprve povedou složitá jednání.
Do města Gaza se od pátečního vyhlášení příměří vrátilo již více než půl milionu lidí. V sobotu to podle agentury AFP uvedl mluvčí civilní obrany v Pásmu Gazy Mahmúd Basal. V posledních 24 hodinách civilní obrana nalezla v sutinách 135 těl obětí dřívějších izraelských úderů, uvedla agentura WAFA s tím, že přibližně 9500 osob je v Pásmu Gazy nadále pohřešováno.
Do Izraele mezitím již v sobotu začali přijíždět příslušníci 200členného amerického vojenského kontingentu, jejichž úkolem je zřídit koordinační centrum dohlížející na dodržování dohody o příměří v Pásmu Gazy. Stanici ABC News to sdělili dva s věcí obeznámení činitelé. Vojákům bude velet šéf regionálního velitelství americké armády CENTCOM admirál Brad Cooper, který je v Izraeli již od pátku. Žádné americké jednotky nevstoupí přímo na území Pásma Gazy, dodala ABC News s odvoláním na zmíněné činitele.
Vojáci do Izraele mají podle stanice přijíždět postupně ze Spojených států i amerických základen na Blízkém východě. Má se jednat o specialisty v oblastech dopravy, plánování, logistiky či bezpečnosti. Američtí vojáci budou spolupracovat se zástupci dalších partnerských zemí, soukromého sektoru a nevládních organizací.
Koordinační centrum je považováno za první krok k realizaci mírového procesu, který bude vyžadovat rozsáhlou koordinaci humanitární pomoci a logistické i bezpečnostní podpory. Podle stanice BBC budou v centru pravděpodobně působit také vojáci z Egypta, Kataru, Turecka a Spojených arabských emirátů.