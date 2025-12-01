Zahraničí

Rána pro Francouze. Zloději ukradli z farmy jedlé šneky za téměř 2,5 milionu

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Zloději ukradli z farmy v severní Francii jedlé šneky v hodnotě 90 tisíc eur (2,2 milionu Kč). Farma L'Escargot Des Grands Crus, která se nachází nedaleko Remeše, dodává šneky do gurmánských restaurací a uvedla, že jí byla odcizena celá zásoba čerstvých a mražených šneků.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: T. Kalinowski/ Wikimedia Commons

To je před sváteční sezonou pořádná rána, uvedl server zpravodajské televize BBC.

Jedlí šneci jsou francouzskou delikatesou. Obvykle se připravují s česnekovým máslem nebo na víně. Producenti ve Francii zaznamenávají nárůst prodeje v prosinci, protože lidé si tuto pochoutku dopřávají o Vánocích či na Nový rok. Farma se tak nyní snaží doplnit zásoby, aby uspokojila poptávku zákazníků ke konci roku.

Farma dodává produkty do restaurací, včetně restaurace Les Crayères v Remeši, která se pyšní michelinskou hvězdičkou. Mezi její odběratele patří také lahůdkářství a soukromí zákazníci.

Zloději se na farmu vloupali v noci, přeřezali plot a vnikli do hospodářských budov. Fotografie po krádeži ukazují police a ledničky téměř zcela vyprázdněné.

Francie patří mezi největší konzumenty jedlých šneků na světě. Podle odhadů se tam sní ročně 20 až 30 tisíc tun šneků, což je více než 600 milionů jednotlivých šneků. Zhruba 90 procent šneků zkonzumovaných v zemi je z dovozu, hlavními dodavateli jsou Polsko, Maďarsko, Řecko, Rumunsko, Turecko a Indonésie.

Dalšími významnými konzumenty šneků jsou Španělsko, Maroko a Itálie, kde je však spotřeba výrazně nižší. Pohybuje se od 16 500 tun ve Španělsku po zhruba 2100 tun v Itálii.

 
