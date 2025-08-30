Domácí

"Trump už vyloučil leccos, ale..." Klíčový Fialův poradce líčí scénáře pro Ukrajinu

před 27 minutami
Žádný plán ještě neexistuje, ale na různých scénářích se pracuje, říká poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Evropští vojáci by ale v případě vyslání na Ukrajinu určitě nezamířili na linii dotyku. Mohou nicméně cvičit Ukrajince nebo hlídat ukrajinský vzdušný prostor. Ukrajina ale především musí být silná a schopná se bránit sama - se západní podporou.
Francouzský prezident Emmanuel Macron mluvil o evropských vojácích na Ukrajině. Existují už nějaké konkrétní obrysy toho, že by opravdu evropští vojáci byli součástí nějakých mírových sil na Ukrajině?

On o tom francouzský prezident takhle nehovořil poprvé. Ale nemyslím si, že v danou chvíli je hotový nějaký plán. Musí se počkat na to, až se jednání vůbec rozběhnou a jak skončí. Různé země zvažují různé varianty, ale určitě to není o tom, že bychom velmi brzy viděli příjezd zahraničních vojáků na Ukrajinu. Já si myslím, že to bude ještě nějakou dobu trvat.

Rusové dali jasně najevo, že nechtějí žádné vojáky z členských zemí NATO.

Vždycky je potřeba se dohodnout mezi všemi, ale Rusko vždy začíná s maximalistickými požadavky a pak z nich tu a tam sleví nebo na ně zapomene. Uvidíme, jestli je to ze strany Ruska určitá vyjednávací taktika.

Připomínaly by případné mírové síly třeba modré přilby z doby války na Balkáně?

Jak by ale mírové síly mohly něco vynucovat na Rusku? Jaderné velmoci…

Mohly by podporovat ukrajinskou armádu. Ale nikdy nebyla řeč, že by ty jednotky byly nasazeny na linii dotyku. Všichni realisticky vědí, že tam žádní cizí vojáci nebudou a Ukrajinci tam ani žádné takové vojáky nechtějí. Vědí, že by se na ně nemohli spolehnout. Já osobně si myslím, že to, co dává smysl, a to, co je možné, je mít vojáky na Ukrajině, kteří by třeba pomáhali s výcvikem ukrajinské armády. Zároveň by se tam cvičili sami, protože i my se od Ukrajinců můžeme něco naučit. Ta přítomnost by byla symbolická, ta přítomnost by nebyla bojová, ta přítomnost by byla podpůrná. Hlavní bezpečnostní garancí pro Ukrajinu je síla a schopnost vlastní ukrajinské armády. Bez toho nemá cenu bavit se o nějakých dalších krocích. Pokud bude ukrajinská armáda silná, pokud ji budeme podporovat, pokud bude mít dostatečný odstrašující potenciál vůči Rusku, tak je šance, že se ten konflikt v následujících letech po případném příměří nevrátí  zpátky.

Takže když se neustále skloňují bezpečnostní garance Ukrajině, tak spíš než o nějaký dokument by šlo o konkrétní řekněme závazky vyzbrojit, vycvičit ukrajinskou armádu?

A taky předávat informace. Možná pomáhat při ochraně a obraně vzdušného prostoru, a to zejména na západě Ukrajiny, tak, aby Ukrajina měla více rozvázané ruce. V symbolické rovině může samozřejmě existovat nějaký podpis, nějaká dohoda, ale rozhodně to nemůže být jenom o podpisu a jenom o dohodě. Takové dohody už tady byly. Budapešťské memorandum z devadesátých let a Rusko ho pošlapalo. Minské dohody a Rusko je pošlapalo. Protože to byly dohody, které sice mocnosti garantovaly, ale nebyly tam žádné páky a žádné kroky, které by měly nastat, kdyby ta či ona strana dohody porušila. Takže je to o schopnostech ukrajinské armády a o vůli Ukrajinců se bránit. A v tom jim máme pomáhat.

Nemůže případná pomoc s ochranou vzdušného prostoru na západě Ukrajiny vést ke konfliktu s Ruskem? Pokud bychom sestřelili ruskou stíhačku nebo raketu…

Sestřelit ruskou raketu, to asi vadit nebude. A u ruské stíhačky to nehrozí, protože ta se tam neodváží ani nyní. Takže pokud se bavíme o rozmístění vojáků, o výcviku nebo o ochraně vzdušného prostoru, znovu se nebavíme o situaci, kde hrozí střet nebo eskalace. Zatím žádná dohoda ze strany západních mocností není. Pracuje se na různých variantách a hodně bude samozřejmě záležet na Donaldu Trumpovi a Spojených státech. Co si pod těmi bezpečnostními garancemi Spojené státy představují a do čeho bude ochoten Donald Trump jít.

A do čeho je Donald Trump ochoten jít?

Pravdou je, že teď skutečně došlo k posunu, protože Trump v minulosti nehovořil o bezpečnostních garancích. Neuvažoval o bezpečnostních garancích, bavil se maximálně o jakémsi americkém zázemí, podpoře evropských armád. Teď se to ale skutečně posunulo do debaty o bezpečnostních garancích. A bezpečnostní garance samozřejmě mohou Spojené státy dát jako nikdo jiný na světě - díky své síle, a to jak ekonomické, tak vojenské. Ale zároveň si nemyslím, že to bude o amerických vojácích v uniformách na ukrajinském území.

To už ale Donald Trump vyloučil v rozhovoru pro Fox News.

Donald Trump už vyloučil ledacos… V případě, že Donald Trump uvidí, že to je něco, co by mohlo pomoci dohodě, tak může své rozhodnutí změnit. Ale opravdu to nebude o velké americké základně na Ukrajině. Ale z pohledu Spojených států to může být například o garanci přetrvávající a kontinuální zpravodajské podpory. Může to být něco s ohledem na ukrajinský vzdušný prostor. Může to být samozřejmě i o výcviku ukrajinské armády. Může to být samozřejmě o dodávkách ukrajinské armádě. Může to být o sankcích, o automatickém mechanismu zavedení sankcí ve chvíli, kdy jedna nebo druhá strana dohodu poruší.

Zaznívá stále z ruské strany požadavek na omezení ukrajinské armády?

V tuto chvíli nezaznívá. Já si dokážu představit, že tam bude nějaké omezení typu zbraní  - jaderných zbraní, mezikontinentálních raket nebo něčeho takového. Zůstává požadavek, aby Ukrajina nebyla členem NATO, ale to není takový problém - Ukrajina může být silná a může být schopná se bránit, aniž by byla součástí aliance. Ale demilitarizace Ukrajiny je pro Ukrajinu absolutně nepřijatelná, to by se mohli rovnou vzdát a odstěhovat se dobrovolně všichni na Sibiř.

Spotlight: Jak mluví J. D. Vance za zavřenými dveřmi? Klíčový poradce říká, co čeká Ukrajinu

Spotlight Aktuálně.cz - Tomáš Pojar | Video: Matyáš Zrno
 
