Putin obehnal sídlo své milenky dalšími zbraněmi. „Jak za nacistů,“ smějí se mu lidi

Putinova rezidence, kde pobývá i jeho údajná partnerka Alina Kabajevová s jeho dětmi, se nachází na břehu jezera Valdaj, které leží mezi Moskvou a Petrohradem.
Novináři z Rádia Svobodná Evropa, kteří analyzovali satelitní snímky ruské nadnárodní společnosti Yandex a fotografie ze služby Yandex.Mirror, přišli se zjištěním, že se v okolí sídla nyní nachází 12 pozic vzdušné obrany a většina z nich je obsazena systémy Pancir-S1. Jejich postavení ukazuje interaktivní mapa.
Pro srovnání Moskvu s celou Moskevskou oblastí, kde žije přes 20 milionů lidí, hlídá 60 systémů protivzdušné obrany.
Místní obyvatelé spatřili první protivzdušný systém krátkého a středního dosahu Pancir-S1 v blízkosti Putinovy rezidence v lednu 2023, další identifikovali novináři Rádia Svobodná Evropa v červenci 2024.
Váleční analytici nyní vtipkují, že nová opatření okolo Putinovy rezidence připomínají "Flaktürme" - protiletadlové věže, které nacisté vybudovali v Německu za druhé světové války. Lidé na sociálních sítích upozorňují, že jde o důkaz toho, že je Putin nejspíš paranoidní a ustrašený.
"Když jste zavraždil nespočet lidí a poslal na smrt tisíce dalších, není divu, že se i jako diktátor z Kremlu bojíte toho, co přijde," napsal na sociální síti X bývalý britský voják Shaun Pinner, který bojoval na straně Ukrajiny.
Putin nechal speciálně pro olympijskou vítězku Kabajevovou a děti v roce 2023 postavit novou vilu o rozloze 1200 metrů čtverečních, která je součástí rezidence, informoval ruský server Proekt. Její asistentky pak dostaly byty v blízkosti sídla.
Putin, Kabajevová a děti používají podle médií i samostatnou železniční trať s hlídanou stanicí postavenou v roce 2019. Stanice má heliport, ze kterého pak Putin létá přímo do své rezidence ve Valdaji.