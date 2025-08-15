Zahraničí

Putin obehnal sídlo své milenky dalšími zbraněmi. „Jak za nacistů,“ smějí se mu lidi

Michaela Lišková Michaela Lišková
před 1 hodinou
Kolem rezidence ruského prezidenta Vladimira Putina ve Valdaji se objevily nové systémy protivzdušné obrany. Podle satelitních snímků jde o zařízení Pancir-S1. Původně sídlo bránily dva systémy, nyní je to už dvanáct.
Putinovu rezidenci ve Valdaji nově hlídá 12 systému protivzdušné obrany, jak potvrzují satelity | Video: X/Yandex/Google maps

Putinova rezidence, kde pobývá i jeho údajná partnerka Alina Kabajevová s jeho dětmi, se nachází na břehu jezera Valdaj, které leží mezi Moskvou a Petrohradem. 

Novináři z Rádia Svobodná Evropa, kteří analyzovali satelitní snímky ruské nadnárodní společnosti Yandex a fotografie ze služby Yandex.Mirror, přišli se zjištěním, že se v okolí sídla nyní nachází 12 pozic vzdušné obrany a většina z nich je obsazena systémy Pancir-S1. Jejich postavení ukazuje interaktivní mapa.

Související

"Prošli jsme peklem." Geniální ukrajinskou akci inspirovali drsní gauneři

Pašování dronů v loveckých chatkách během operace Pavučina
1:22

Pro srovnání Moskvu s celou Moskevskou oblastí, kde žije přes 20 milionů lidí, hlídá 60 systémů protivzdušné obrany.

Místní obyvatelé spatřili první protivzdušný systém krátkého a středního dosahu Pancir-S1 v blízkosti Putinovy rezidence v lednu 2023, další identifikovali novináři Rádia Svobodná Evropa v červenci 2024.

Váleční analytici nyní vtipkují, že nová opatření okolo Putinovy rezidence připomínají "Flaktürme" - protiletadlové věže, které nacisté vybudovali v Německu za druhé světové války. Lidé na sociálních sítích upozorňují, že jde o důkaz toho, že je Putin nejspíš paranoidní a ustrašený.

"Když jste zavraždil nespočet lidí a poslal na smrt tisíce dalších, není divu, že se i jako diktátor z Kremlu bojíte toho, co přijde," napsal na sociální síti X bývalý britský voják Shaun Pinner, který bojoval na straně Ukrajiny.

Související

Sviští si to po obloze jako letící šinkansen. Ukrajinci "nabušili" hvězdu mezi drony

dron sting
0:27

Putin nechal speciálně pro olympijskou vítězku Kabajevovou a děti v roce 2023 postavit novou vilu o rozloze 1200 metrů čtverečních, která je součástí rezidence, informoval ruský server Proekt. Její asistentky pak dostaly byty v blízkosti sídla.

Putin, Kabajevová a děti používají podle médií i samostatnou železniční trať s hlídanou stanicí postavenou v roce 2019. Stanice má heliport, ze kterého pak Putin létá přímo do své rezidence ve Valdaji.

Rozpad. Putinova image se drolí v přímém přenosu a obnažuje stav v Kremlu, píše deník (celý článek s videem zde)

Putin se na videu z loňského prosince zamotal do historky. "Možná je to kvalitou spermatu," řekl | Video: X/runews
 
Mohlo by vás zajímat

Vlajky, transparenty, emoce: Anchorage ukazuje sílu solidarity

Vlajky, transparenty, emoce: Anchorage ukazuje sílu solidarity
11 fotografií

Osobní diplomacie s Kremlem: Trump kráčí ve stopách svých předchůdců

Osobní diplomacie s Kremlem: Trump kráčí ve stopách svých předchůdců
Přehled

Přívalové povodně v Pákistánu si vyžádaly na 50 obětí, desítky lidí jsou nezvěstné

Přívalové povodně v Pákistánu si vyžádaly na 50 obětí, desítky lidí jsou nezvěstné

Do Pásma Gazy podle Izraele dorazilo přes 300 kamionů s humanitární pomocí

Do Pásma Gazy podle Izraele dorazilo přes 300 kamionů s humanitární pomocí
zahraničí Aktuálně.cz Obsah video Video Aktuálně.cz Rusko Ukrajina Ruský útok na Ukrajinu 2022 Vladimir Putin

Právě se děje

před 9 minutami
Decroix se ostře pustila do Blažka: Ušetři nás svých názorů, je to od začátku blbě

Decroix se ostře pustila do Blažka: Ušetři nás svých názorů, je to od začátku blbě

Slovní přestřelku odstartoval někdejší ministr spravedlnosti na sociální síti X. Jeho nástupkyně v čele resortu byla překvapivě ostrá.
před 15 minutami
Spasitel USA ocenil Lehečku, pak dodal pověstné "ale". A pohrozil všem Čechům

Spasitel USA ocenil Lehečku, pak dodal pověstné "ale". A pohrozil všem Čechům

Ben Shelton je v ráži a potvrzuje očekávání amerického tenisového národa, který v něm vidí spasitele.
před 23 minutami

Vlajky, transparenty, emoce: Anchorage ukazuje sílu solidarity

Vlajky, transparenty, emoce: Anchorage ukazuje sílu solidarity
Prohlédnout si 11 fotografií
Protestující zahajují hlasité skandování hesel, které zní napříč Anchorage. Na tvářích účastníků se mísí odhodlání a napětí; čas neúprosně odtikává do zahájení očekávané schůzky Trumpa a Putina.
Plakát s podobiznou Vladimira Putina jako válečného zločince vyvolává mezi lidmi živou vlnu reakcí. Vzduch je nabitý emocemi, mísí se napětí i obavy z velmocenského soupeření.
Aktualizováno před 23 minutami
Osobní diplomacie s Kremlem: Trump kráčí ve stopách svých předchůdců
Přehled

Osobní diplomacie s Kremlem: Trump kráčí ve stopách svých předchůdců

Donald Trump není prvním americkým prezidentem, který se snaží vylepšit vztahy s Ruskem prostřednictvím osobních vztahů se svým protějškem v Kremlu.
před 27 minutami

Král paštik z Moravy. V malé kuchyni dělá zázraky, na které se čeká týdny

Král paštik z Moravy. V malé kuchyni dělá zázraky, na které se čeká týdny
Prohlédnout si 10 fotografií
Jirka vytváří 28 druhů paštik. Všechno dělá sám – od bourání masa přes lepení etiket na skleničky až po rozvoz k zákazníkům.
Jeho pečínková paštika se stala vítězem Regionální potraviny Jihomoravského kraje. On sám má ale největší radost z toho, že zákazníkům chutná. Nevadí jim na ni čekat ani několik týdnů.
před 34 minutami
Přívalové povodně v Pákistánu si vyžádaly na 50 obětí, desítky lidí jsou nezvěstné

Přívalové povodně v Pákistánu si vyžádaly na 50 obětí, desítky lidí jsou nezvěstné

Záchranáři zatím evakuovali 1300 turistů uvězněných v horské oblasti, která je náchylná na sesuvy půdy.
před 42 minutami
Kontrola v Ústřední vojenské nemocnici našla chyby v dodržování předpisů o zakázkách

Kontrola v Ústřední vojenské nemocnici našla chyby v dodržování předpisů o zakázkách

Úřad kontrolu nařídil letos v březnu, dokončena byla 12. srpna.
Další zprávy