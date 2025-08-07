Zahraničí

Rozpad. Putinova image se drolí v přímém přenosu a obnažuje stav v Kremlu, píše deník

Michaela Lišková Michaela Lišková
před 1 hodinou
Ruský prezident Vladimir Putin měl kdysi image tichého důstojníka tajné služby, později silného, nekompromisního vůdce rozlehlé země. V posledních měsících je ale znát jeho stáří - veřejně pronáší podivné a nevhodné výroky a cyklí se ve vzpomínkách. "Logické by bylo, aby Kreml starému politikovi vymyslel novou image. Úředníci se k tomu ale nemají," píší Moscow Times.
Putin se na videu z loňského prosince zamotal do historky. "Možná je to kvalitou spermatu," řekl | Video: X/runews

Putin si svou image budoval více než dvě desetiletí. "Zpočátku se rád prezentoval jako mlčenlivý důstojník tajné služby, který po bouřlivých událostech 90. let obnovoval pořádek v Rusku. Poté přešel k image 'macha', kdy chtěl odstrašit nepřátele. Ať tak, či onak, pečlivě budovaná veřejná image byla vždy klíčovým prvkem Putinovy popularity," píše server Moscow Times (MT) v komentáři.

Částečně proto, že Putin je ve svých 72 letech poměrně starým mužem, může tato image působit zastarale. "V posledních letech nepřišli ani Putin, ani jeho političtí poradci s ničím novým. Výsledkem je, že domácí i zahraniční publikum musí snášet podívanou na starého muže, který je zjevně mimo realitu," komentuje server.

Související

"Nemáme jinou možnost." Rusko formuje další obrovskou útočnou sílu, varuje Syrskyj

Ukrajinští vojáci ujíždějící před střelbou v Pokrovsku
0:32

V posledních měsících ruský prezident při svých vystoupeních pravidelně mluvil podivně a někdy i nevhodně. Snažil se vtipkovat, používal ale nezdvořilé výrazy, neustále vzpomínal a pouštěl se do dlouhých, zbytečných historických odboček.

"V jednom případě blábolil o počasí, kdy pronesl třeba větu 'Dnes je to tak, zítra zase jinak' a jindy zase naznačil, že rozsáhlá invaze na Ukrajinu byla výsledkem toho, že 'se nudil', a 'touhy po troše akce'. Uprostřed rozhovoru o globálním oteplování pak vyprávěl sprostý vtip a vzpomínal, jak se při pití saké s jedním z japonských vůdců diskuse stočila ke kvalitě japonského spermatu," uvádí MT.

Stejně tak trapně působí Putinovo vyjadřování se k situaci v Rusku, které naznačuje, že vůbec nerozumí tomu, co se v zemi děje. Několikrát se třeba politik veřejně hádal s úředníky o průměrných platech. Když mu moskevský starosta Sergej Sobjanin řekl, že průměrný plat v ruském hlavním městě je 160 tisíc rublů měsíčně (asi 42 tisíc korun), Putin mu nevěřil. "No tak to je rozhodně víc!" odpověděl Putin. 

Dalším z oblíbených témat ruského prezidenta je zdraví. Prohlásil třeba, že za svůj "dobrý vzhled" vděčí cvičení, a chlubil se tím, že nenosí brýle. Dokonce zopakoval slova někoho "z jeho blízkého okolí", kdo ho popsal jako "kyborga". "Podivnost těchto tvrzení ještě umocňuje fakt, že Putin zjevně podstupuje pravidelné plastické operace a kosmetické zákroky," píše server.

Ne vždy se ale Putin vyjadřoval tímto způsobem. Na počátku nového milénia mluvil drsnými, strohými a zapamatovatelnými frázemi. Oblékal se nenápadně, na veřejnosti se vyjadřoval pouze k otázkám, které se týkaly jeho pozice. Rodinný život a jeho záliby byly přísně tabu.

Kremelský spin doktor Gleb Pavlovskij, který s Putinem na počátku 21. století spolupracoval, uvedl, že Putinův veřejný obraz v tomto období byl založen na postavě Maxe Otta von Stierlitze, mlčenlivého špiona známého z úspěšného sovětského thrillerového seriálu "Sedmnáct zastavení jara".

Související

Víme, jaké jsou skutečné ruské ztráty. Není to hezké číslo, Kreml o něm mlčí

ruští vojáci rusko ruský voják armáda válka na Ukrajině Ukrajina

Když ale skončila 90. léta, jeho obraz se změnil. Prezident se stal symbolem silného Ruska, kdy ho proslavilo potápění se pro starověké řecké urny na dně Černého moře, létání vedle jeřábů na motorovém rogalu, testování ruských automobilů na Sibiři a fotografování se bez trička a se zbraněmi v tajze.

Po svém konfrontačním projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2007 začal Putin klást větší důraz na rozdíly mezi Ruskem a Západem. Obraz fyzicky zdatného ruského siláka měl být protikladem k ochablým západním byrokratům v oblecích a kravatách.

Kreml tuto jeho image  - někde mezi Indianou Jonesem a Jamesem Bondem - propagoval po relativně dlouhou dobu. Ještě v roce 2021 se objevovaly fotografie a videa Putina v sibiřském lese za doprovodu tehdejšího ministra obrany Sergeje Šojgua. Už v té době ale ruskému prezidentovi táhlo na 70.

"Putin se tak plíživě proměnil v jakousi karikaturu starého muže, který rád vypráví příběhy, dává nevyžádané přednášky, předstírá, že je mladý, a stěžuje si na život. I když pravidelně kritizuje západní politiky - někdy výhružně, jindy s humorem - z těchto hrozeb ve skutečnosti nic nevzejde. Takové bezvýznamné reptání kontrastuje s Putinovým obrazem nemilosrdného špiona a macho muže, u kterého každé slovo mělo význam a následky," komentují MT.

Bylo by logické, kdyby se Kreml pokusil vymyslet pro Putina novou veřejnou tvář. "Mohl by být třeba prezentován jako moudrý starší státník, který šetří své síly a zřídka se objevuje na veřejnosti, jehož věk mu dal bohaté zkušenosti. Nikdo však Putinovi nikdy nenavrhl, aby si takový obraz vytvořil, nebo tuto myšlenku odmítl," dodává web.

Úředníci Kremlu totiž jednají podle starého osvědčeného scénáře "dělat, co car chce, a snažit se ho nerozčílit". Putin evidentně rád vystupuje na veřejnosti a snaží se ukázat, že je imunní vůči procesu stárnutí.

Kvůli neschopnosti přijmout to, co se děje, hrozí, že se Putin stane terčem posměchu. "Situace odhaluje vážné problémy v procesu politického rozhodování v Rusku. Je stále jasnější, že nikdo z Putinova okolí není ochoten ho upozornit na jeho vlastní chyby. V autoritářských režimech, jako je moderní Rusko, by takový zásah byl prostě příliš riskantní," uzavírají MT.

Katastrofa v Doněcku. Strýčku Putine, pomozte, naléhají místní v zoufalých vzkazech (celý článek s videem zde)

"Strýčku Vovo, pomozte nám," říkají na videu děti z Donbasu trpící nedostatkem vody | Video: X/Taralejblog
 
Mohlo by vás zajímat

Ledovec v Pákistánu odhalil tajemství. Po 28 letech vydal tělo pohřešovaného muže

Ledovec v Pákistánu odhalil tajemství. Po 28 letech vydal tělo pohřešovaného muže

V USA začala platit cla na zboží z desítek zemí, EU se týká základních 15 procent

V USA začala platit cla na zboží z desítek zemí, EU se týká základních 15 procent

"V Kremlu to bylo velmi plodné." Trump se chce osobně sejít s Putinem

"V Kremlu to bylo velmi plodné." Trump se chce osobně sejít s Putinem

"Už válčit nebudeme." Naděje pro Ukrajince: Rusko se rozloží zevnitř, popisuje Farský

"Už válčit nebudeme." Naděje pro Ukrajince: Rusko se rozloží zevnitř, popisuje Farský
35:26
zahraničí Aktuálně.cz Obsah video Video Aktuálně.cz Rusko Ukrajina Ruský útok na Ukrajinu 2022 Vladimir Putin

Právě se děje

před 3 minutami
Letní počasí se vrací, bude slunečno, teploty překročí tropickou třicítku

Letní počasí se vrací, bude slunečno, teploty překročí tropickou třicítku

V neděli odpoledne se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky nebo bouřky.
před 8 minutami
Ledovec v Pákistánu odhalil tajemství. Po 28 letech vydal tělo pohřešovaného muže

Ledovec v Pákistánu odhalil tajemství. Po 28 letech vydal tělo pohřešovaného muže

Díky chladu se tělo dochovalo v neporušeném stavu, uvedl ve středu server BBC.
před 11 minutami

Dům snů se proměnil v past. Návrháři jsou uvězněni ve vlastní vile

Dům snů se proměnil v past. Návrháři jsou uvězněni ve vlastní vile
Prohlédnout si 6 fotografií
Když Charles a Patricia objevili Llanfoist House - majestátní venkovské sídlo ze 17. století -, byla to láska na první pohled. Dům měl šarm, historii a neuvěřitelný potenciál. Vložili do něj svou duši, kreativitu i desítky let práce. Výsledkem je elegantní památkově chráněná rezidence, obklopená šesti akry zeleně. A přesto je dnes neprodejná.
Dům stojí na svahu, nad kterým vede historický kanál Monmouthshire & Brecon Canal, jehož nestabilní břehy se časem změnily ve smrtelnou hrozbu.
před 30 minutami
Kanadská senzace nepřestává zářit. Je ve finále, z mečbolu porazila Rybakinovou

Kanadská senzace nepřestává zářit. Je ve finále, z mečbolu porazila Rybakinovou

Osmnáctiletá Victoria Mboková si zahraje finále velkého turnaje v Montrealu.
Aktualizováno před 56 minutami
V USA začala platit cla na zboží z desítek zemí, EU se týká základních 15 procent

ŽIVĚ
V USA začala platit cla na zboží z desítek zemí, EU se týká základních 15 procent

Dění okolo cel pro vás sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 1 hodinou
"V Kremlu to bylo velmi plodné." Trump se chce osobně sejít s Putinem

ŽIVĚ
"V Kremlu to bylo velmi plodné." Trump se chce osobně sejít s Putinem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Český debl drtí konkurenci, ale nemá na trenéra. ATP se nás chce zbavit, smutní Rikl

Český debl drtí konkurenci, ale nemá na trenéra. ATP se nás chce zbavit, smutní Rikl

Prožívají fantastickou sezonu. Ryze český deblový pár Petr Nouza - Patrik Rikl už letos vyhrál dva turnaje ATP a v rankingu se blíží první padesátce.
Další zprávy