Rozpad. Putinova image se drolí v přímém přenosu a obnažuje stav v Kremlu, píše deník

Putin si svou image budoval více než dvě desetiletí. "Zpočátku se rád prezentoval jako mlčenlivý důstojník tajné služby, který po bouřlivých událostech 90. let obnovoval pořádek v Rusku. Poté přešel k image 'macha', kdy chtěl odstrašit nepřátele. Ať tak, či onak, pečlivě budovaná veřejná image byla vždy klíčovým prvkem Putinovy popularity," píše server Moscow Times (MT) v komentáři.
Částečně proto, že Putin je ve svých 72 letech poměrně starým mužem, může tato image působit zastarale. "V posledních letech nepřišli ani Putin, ani jeho političtí poradci s ničím novým. Výsledkem je, že domácí i zahraniční publikum musí snášet podívanou na starého muže, který je zjevně mimo realitu," komentuje server.
V posledních měsících ruský prezident při svých vystoupeních pravidelně mluvil podivně a někdy i nevhodně. Snažil se vtipkovat, používal ale nezdvořilé výrazy, neustále vzpomínal a pouštěl se do dlouhých, zbytečných historických odboček.
"V jednom případě blábolil o počasí, kdy pronesl třeba větu 'Dnes je to tak, zítra zase jinak' a jindy zase naznačil, že rozsáhlá invaze na Ukrajinu byla výsledkem toho, že 'se nudil', a 'touhy po troše akce'. Uprostřed rozhovoru o globálním oteplování pak vyprávěl sprostý vtip a vzpomínal, jak se při pití saké s jedním z japonských vůdců diskuse stočila ke kvalitě japonského spermatu," uvádí MT.
Stejně tak trapně působí Putinovo vyjadřování se k situaci v Rusku, které naznačuje, že vůbec nerozumí tomu, co se v zemi děje. Několikrát se třeba politik veřejně hádal s úředníky o průměrných platech. Když mu moskevský starosta Sergej Sobjanin řekl, že průměrný plat v ruském hlavním městě je 160 tisíc rublů měsíčně (asi 42 tisíc korun), Putin mu nevěřil. "No tak to je rozhodně víc!" odpověděl Putin.
Dalším z oblíbených témat ruského prezidenta je zdraví. Prohlásil třeba, že za svůj "dobrý vzhled" vděčí cvičení, a chlubil se tím, že nenosí brýle. Dokonce zopakoval slova někoho "z jeho blízkého okolí", kdo ho popsal jako "kyborga". "Podivnost těchto tvrzení ještě umocňuje fakt, že Putin zjevně podstupuje pravidelné plastické operace a kosmetické zákroky," píše server.
Ne vždy se ale Putin vyjadřoval tímto způsobem. Na počátku nového milénia mluvil drsnými, strohými a zapamatovatelnými frázemi. Oblékal se nenápadně, na veřejnosti se vyjadřoval pouze k otázkám, které se týkaly jeho pozice. Rodinný život a jeho záliby byly přísně tabu.
Kremelský spin doktor Gleb Pavlovskij, který s Putinem na počátku 21. století spolupracoval, uvedl, že Putinův veřejný obraz v tomto období byl založen na postavě Maxe Otta von Stierlitze, mlčenlivého špiona známého z úspěšného sovětského thrillerového seriálu "Sedmnáct zastavení jara".
Když ale skončila 90. léta, jeho obraz se změnil. Prezident se stal symbolem silného Ruska, kdy ho proslavilo potápění se pro starověké řecké urny na dně Černého moře, létání vedle jeřábů na motorovém rogalu, testování ruských automobilů na Sibiři a fotografování se bez trička a se zbraněmi v tajze.
Po svém konfrontačním projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2007 začal Putin klást větší důraz na rozdíly mezi Ruskem a Západem. Obraz fyzicky zdatného ruského siláka měl být protikladem k ochablým západním byrokratům v oblecích a kravatách.
Kreml tuto jeho image - někde mezi Indianou Jonesem a Jamesem Bondem - propagoval po relativně dlouhou dobu. Ještě v roce 2021 se objevovaly fotografie a videa Putina v sibiřském lese za doprovodu tehdejšího ministra obrany Sergeje Šojgua. Už v té době ale ruskému prezidentovi táhlo na 70.
"Putin se tak plíživě proměnil v jakousi karikaturu starého muže, který rád vypráví příběhy, dává nevyžádané přednášky, předstírá, že je mladý, a stěžuje si na život. I když pravidelně kritizuje západní politiky - někdy výhružně, jindy s humorem - z těchto hrozeb ve skutečnosti nic nevzejde. Takové bezvýznamné reptání kontrastuje s Putinovým obrazem nemilosrdného špiona a macho muže, u kterého každé slovo mělo význam a následky," komentují MT.
Bylo by logické, kdyby se Kreml pokusil vymyslet pro Putina novou veřejnou tvář. "Mohl by být třeba prezentován jako moudrý starší státník, který šetří své síly a zřídka se objevuje na veřejnosti, jehož věk mu dal bohaté zkušenosti. Nikdo však Putinovi nikdy nenavrhl, aby si takový obraz vytvořil, nebo tuto myšlenku odmítl," dodává web.
Úředníci Kremlu totiž jednají podle starého osvědčeného scénáře "dělat, co car chce, a snažit se ho nerozčílit". Putin evidentně rád vystupuje na veřejnosti a snaží se ukázat, že je imunní vůči procesu stárnutí.
Kvůli neschopnosti přijmout to, co se děje, hrozí, že se Putin stane terčem posměchu. "Situace odhaluje vážné problémy v procesu politického rozhodování v Rusku. Je stále jasnější, že nikdo z Putinova okolí není ochoten ho upozornit na jeho vlastní chyby. V autoritářských režimech, jako je moderní Rusko, by takový zásah byl prostě příliš riskantní," uzavírají MT.