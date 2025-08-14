Sviští si to po obloze jako letící šinkansen. Ukrajinci "nabušili" hvězdu mezi drony

Startupová společnost zveřejnila video, na kterém testuje dron Sting nad poli. Na tachometru dronu v hodnotě 2500 dolarů (asi 52 tisíc korun) je vidět údaj rychlosti 315 kilometrů za hodinu. Pro srovnání: japonský rychlovlak šinkansen jezdí podobně svou maximální provozní rychlostí.
"Rychlost je pro stíhací drony zásadní, protože musí pronásledovat nepřátelské sebevražedné letouny na frontě," vysvětlil server Business Insider. Čím dál častěji Ukrajinci využívají levné drony, aby útočily na bezpilotní letouny íránské výroby Šahíd, které nesou výbušninu směrem na ukrajinská města.
Rusko nasazuje Šahídy, které si masově nyní vyrábí samo, ve velkém množství. Útoky kombinuje ještě s balistickými střelami, aby přetížilo ukrajinskou protivzdušnou obranu.
Rusové také létají se Šahídy výš a rychleji a ztěžují jednotkám s kulomety, které jsou základním pilířem protivzdušné obrany Ukrajiny, spolehlivě zasáhnout tyto kamikadze letouny.
Právě v té chvíli je rychlost stíhacího dronu, který Šahíd pronásleduje, klíčová. Šahíd-136 dokáže vyvinout rychlost asi 185 kilometrů za hodinu.
Na podzim roku 2024, kdy se poprvé začalo mluvit o novém ukrajinském dronu Sting, tento letoun dosahoval rychlosti okolo 160 kilometrů za hodinu. Nejnovější video společnosti Wild Hornets má dokazovat, že se jeho rychlost zvýšila na téměř dvojnásobek.
"Sting, jedna z vycházejících hvězd tohoto odvětví, je nasazován v aktivním boji. Ukrajinský start-up uvedl, že ukrajinští operátoři s ním už zničili asi stovku Šahídů. To je ale stále malé číslo vzhledem k tomu, že Rusko jen za červenec vypustilo šest tisíc Šahídu a návnad, které je připomínají," popsal Business Insider.
Navíc ani Rusko ve vývoji dronů nezaostává. Podle předchozích zpráv testuje a nasazuje proudové verze Šahídů, které se mají údajně pyšnit vylepšeným designem a mají být schopné letět až 800 kilometrů za hodinu.