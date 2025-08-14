"Prošli jsme peklem." Geniální ukrajinskou akci inspirovali drsní gauneři

Jen jeden blok od sídla Federální bezpečnostní služby (FSB) v ruském Čeljabinsku si ukrajinská bezpečnostní služba (SBU) tiše pronajala kancelář a sklad, aby připravila jednu ze svých nejodvážnějších misí za dobu ruské agrese, napsal deník Kyiv Independent.
"Během následujícího roku a půl SBU využila tyto prostory k provedení operace, při které zničila 13 až 21 ruských bombardérů a dalších 41 poškodila," uvedl v nejnovějším rozhovoru šéf SBU Vasyl Maliuk. Bombardéry Tu-95 a Tu-22M3 odpalovaly střely na ukrajinská města.
"Abychom dosáhli tohoto výsledku prošli jsme peklem a zpět," řekl Maliuk a označil Pavučinu za "jedinečnou, vícestupňovou speciální operaci", která zahrnovala logistiku, práci agentů, komunikaci a tajné dodávky.
Maliuk dodal, že SBU čerpala z metod používaných v boji proti mezinárodnímu organizovanému zločinu a studovala, jak mezinárodní drogové kartely pašují kontraband přes celní a hraniční kontroly.
Ukrajinský plán spočíval v pašování malých FPV dronů tisíce kilometrů napříč Ruskem. Byly ukryty pod výsuvnými střechami dřevěných loveckých chat. Maliuk uvedl, že drony nesly 1,6 kilogramu speciální výbušniny, která měla propálit trup letadla a explodovat uvnitř.
Lovecké chaty, plně autonomní díky bateriím EcoFlow a solárním panelům, udržovaly drony nabité i při teplotách minus 40 stupňů. Poté byly přepraveny nákladními vozy k pozdějším cílům, čtyřem ruským leteckým základnám - Belaja v Irkutské oblasti, Olenja v Murmanské oblasti, Diaghilev v Rjazanské oblasti a Ivanovo v Ivanovské oblasti.
Jakmile byly na místě, střechy byly dálkově staženy a drony vypuštěny přímo na bombardéry. Ruští řidiči nákladních vozidel, kteří chatky dopravili, o ničem nevěděli.
Admirál NATO Pierre Vandier označil misi, která demonstruje rostoucí technickou vyspělost Ukrajiny a její schopnost provádět hluboké údery, za moderního "trojského koně". Americký senátor Richard Blumenthal uvedl, že úder byl projevem "dovednosti a odvahy" srovnatelným s americkou operací k zabití Usámy bin Ládina.