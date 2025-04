"Divadlo pro jednoho diváka." Vyhlášené příměří má Putinovi zachovat Trumpovu přízeň

Takzvané velikonoční příměří vyhlásil v sobotu ruský prezident Vladimir Putin především pro to, aby si zachoval přízeň svého amerického protějšku Donalda Trumpa. Uvedlo to v neděli ruské vydání serveru stanice BBC, které shrnuje reakce ukrajinských představitelů, západních expertů i ruských vojenských blogerů.

Putin oznámil, že Moskva zastaví všechny bojové akce od sobotních 18:00 moskevského času (17:00 SELČ) do půlnoci na pondělí 21. dubna (neděle 23:00 SELČ). Kyjev se k tomu vyjádřil skepticky a v neděli ráno ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že ruská armáda příměří opakovaně porušila. Dále podle něj trvá nabídka Kyjeva o prodloužení příměří na 30 dní.

"Ruská armáda se snaží vytvořit celkové zdání příměří, ale místy se nevzdává jednotlivých pokusů postupovat a způsobovat Ukrajině ztráty," uvedl Zelenskyj. "Rusko musí plně dodržovat podmínky příměří," dodal.

Experti pochybují, že Moskvou vyhlášené třicetihodinové příměří může nyní vést k uzavření trvalého klidu zbraní. "Nemyslím si, že je to vážný ukazatel toho, že je Putin připraven na mír," řekl deníku The Washington Post Eric Ciaramella z Carnegieho nadace pro mezinárodní mír. "Je to zjevně manévr, jak si udržet přízeň prezidenta Trumpa. Kdyby to Putin myslel vážně, přistoupil by na delší příměří, s nímž Ukrajinci již souhlasili," dodal.

Ruský expert, který s americkým deníkem hovořil pod podmínkou zachování anonymity, naznačil, že Putinovo vyhlášení velikonočního příměří přišlo v okamžiku, kdy si "ruské vedení uvědomilo, že musí učinit nějaké gesto, aby přehodilo míč na druhou stranu".

"Mezi Moskvou a Kyjevem probíhá propagandistická bitva a obě strany se snaží navzájem obvinit z odpovědnosti za pokračování konfliktu," uvedl expert. "Je to divadlo pro jednoho diváka - Donalda Trumpa," míní.

Trump tento týden pohrozil, že Spojené státy ukončí své snahy o urovnání konfliktu, pokud Moskva a Kyjev brzy nedosáhnou pokroku v rozhovorech. Putin oznámil třicetihodinové příměří necelý den nato.

"Vypadá to, že obě strany chtějí ukázat zájem o mírové rozhovory před čím dál netrpělivější Trumpovou administrativou," napsal The Washington Post.

Podle deníku The Wall Street Journal (WSJ) se analytici domnívají, že nabídka krátkého příměří byla pro Putina snadným diplomatickým vítězstvím a zároveň pokusem zabránit americké straně, aby se z konfliktu stáhla. Podobně jako další média poukazuje na to, že Putinovo prohlášení přišlo den poté, co Trump a jeho ministr zahraničí Marco Rubio pohrozili, že zanechají zprostředkovatelských snah o příměří.

WSJ zároveň usuzuje, že velikonoční příměří by mohlo signalizovat možný ústup Ruska od požadavku, aby se před zastavením bojů řešily takzvané základní příčiny války. The Washington Post připomíná, že když OSN v dubnu 2022 nabídla podobné příměří během Velikonoc, Rusko ho odmítlo. Rusko naopak nabídlo příměří na Vánoce 2023, což tehdy odmítla Ukrajina.

O tom, že velikonoční příměří je určeno především pro vnější publikum, píší dokonce i ruští váleční blogeři. Rybar, kanál blízký ruskému ministerstvu obrany, se domnívá, že třicetihodinové příměří "neposkytne nepříteli významnou vojenskou výhodu, ale bude důležitým prvkem, který posílí diplomatickou pozici Ruska".

Telegramový kanál Dva majoři vyzval ruské vojáky bojující na Ukrajině, aby "úkoly příměří přísně dodržovali". "Jste to vy, kdo dnes určuje politickou agendu Ruska na mezinárodní scéně," napsal.