První let čínské opakovaně použitelné rakety skončil neúspěchem, selhání se vyšetřuje

Technologii, která umožňuje zlevnit přepravu nákladu do vesmíru, již využívají americké firmy SpaceX a Blue Origin.
Při testovacím letu sice raketa odstartovala v pořádku, první stupeň se však nedokázal vrátit na zemi. Shořel a dopadl nedaleko místa, kam měl přistát. "Konkrétní příčiny (selhání) se dále vyšetřují a analyzují," uvedla státní agentura Nová Čína.
Čínská společnost LandSpace, která raketu provozuje, se chtěla zařadit po bok amerických společností miliardářů Elona Muska a Jeffa Bezose, které již opakovaně použitelné rakety využívají. Rusko ani Evropa zatím tuto technologii nemají a neúspěch čínské firmy ukazuje, jak náročný je vývoj takové rakety, uvedla agentura Reuters.
O úspěšné využití technologie opakovaně použitelného prvního stupně rakety se snaží i další čínské subjekty. Podle serveru South China Morning Post se v prosinci očekává vypuštění rakety Dlouhý pochod 12A, která právě tuto technologii používá.