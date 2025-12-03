Zahraničí

První let čínské opakovaně použitelné rakety skončil neúspěchem, selhání se vyšetřuje

ČTK ČTK
před 51 minutami
První let čínské rakety Cučchüe-3, která má opakovaně použitelný první stupeň, skončil v noci na středu neúspěchem. Píše to agentura Reuters s odkazem na čínská státní média.
Start čínské rakety.
Start čínské rakety. | Foto: Reuters

Technologii, která umožňuje zlevnit přepravu nákladu do vesmíru, již využívají americké firmy SpaceX a Blue Origin.

Při testovacím letu sice raketa odstartovala v pořádku, první stupeň se však nedokázal vrátit na zemi. Shořel a dopadl nedaleko místa, kam měl přistát. "Konkrétní příčiny (selhání) se dále vyšetřují a analyzují," uvedla státní agentura Nová Čína.

Čínská společnost LandSpace, která raketu provozuje, se chtěla zařadit po bok amerických společností miliardářů Elona Muska a Jeffa Bezose, které již opakovaně použitelné rakety využívají. Rusko ani Evropa zatím tuto technologii nemají a neúspěch čínské firmy ukazuje, jak náročný je vývoj takové rakety, uvedla agentura Reuters.

O úspěšné využití technologie opakovaně použitelného prvního stupně rakety se snaží i další čínské subjekty. Podle serveru South China Morning Post se v prosinci očekává vypuštění rakety Dlouhý pochod 12A, která právě tuto technologii používá.

 
Mohlo by vás zajímat

Mladý Kadyrov je plnoletý. Službu v armádě vyměnil za hrátky s granátometem

Mladý Kadyrov je plnoletý. Službu v armádě vyměnil za hrátky s granátometem

Pozůstatky, které v úterý Hamás předal, nepatří rukojmím, tvrdí Izrael

Pozůstatky, které v úterý Hamás předal, nepatří rukojmím, tvrdí Izrael

Witkoff jednal s Putinem skoro pět hodin. Podle Kremlu se k míru neposunuli

Witkoff jednal s Putinem skoro pět hodin. Podle Kremlu se k míru neposunuli

"Historická chyba." Brusel varuje před další agresí, jde o Putinovy válečné zločiny

"Historická chyba." Brusel varuje před další agresí, jde o Putinovy válečné zločiny
1:26
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Čína raketa

Právě se děje

před 3 minutami
Konec hvězdné love story. Sexy tenistka požádala o rozvod se slavným fotbalistou

Konec hvězdné love story. Sexy tenistka požádala o rozvod se slavným fotbalistou

Ana Ivanovičová byla ochotna odpustit Bastianu Schweinsteigerovi aférku, mistr světa z roku 2014 však prý už chtěl žít "volněji".
před 26 minutami
Nejtragičtější nehoda v české historii. Tajemné světlo proti sobě poslalo dva vlaky
1:00

Nejtragičtější nehoda v české historii. Tajemné světlo proti sobě poslalo dva vlaky

Podcast Podivné zločiny: V roce 1960 se trať u Stéblové zapsala do dějin železniční dopravy. Za fatálními událostmi je podivné zelené světlo.
před 35 minutami
Mladý Kadyrov je plnoletý. Službu v armádě vyměnil za hrátky s granátometem

Mladý Kadyrov je plnoletý. Službu v armádě vyměnil za hrátky s granátometem

Podobně jako jeho otec - čečenský prezident Ramzan Kadyrov - miluje i Adam Kadyrov drahé věci a zbraně.
před 51 minutami
První let čínské opakovaně použitelné rakety skončil neúspěchem, selhání se vyšetřuje

První let čínské opakovaně použitelné rakety skončil neúspěchem, selhání se vyšetřuje

Technologii, která umožňuje zlevnit přepravu nákladu do vesmíru, již využívají americké firmy SpaceX a Blue Origin.
před 1 hodinou
Pozůstatky, které v úterý Hamás předal, nepatří rukojmím, tvrdí Izrael

Pozůstatky, které v úterý Hamás předal, nepatří rukojmím, tvrdí Izrael

Izraelské forenzní analýzy už několikrát v minulosti ukázaly, že předané tělo či jeho části nepatří rukojmím.
před 1 hodinou

Tohle není normální, popisuje Rusnok Babišovy plány. Varuje před "černou labutí"

Tohle není normální, popisuje Rusnok Babišovy plány. Varuje před "černou labutí"
32:37
Aktualizováno před 2 hodinami
Witkoff jednal s Putinem skoro pět hodin. Podle Kremlu se k míru neposunuli

ŽIVĚ
Witkoff jednal s Putinem skoro pět hodin. Podle Kremlu se k míru neposunuli

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy