Na úplnou rekonstrukci katedrály Notre-Dame v Paříži se nevybralo dost peněz

Na obnovu katedrály organizace po požáru vybrala na 840 milionů eur. Z této částky jí na účtech zůstalo 140 milionů. "Pro plnou a co nejrychlejší obnovu památky, která nebyla v dobrém stavu před rokem 2019, chybí zhruba stejně vysoká částka," uvedla organizace.
Notre-Dame zachvátily plameny večer 15. dubna 2019. Oheň se rozšířil v krovu a pohltil rozsáhlé části katedrály považované za jedno z nejlepších děl francouzské gotické architektury. Většinu uměleckých a liturgických předmětů se podařilo zachránit.
Katedrála byla po rozsáhlé rekonstrukci slavnostně znovuotevřena 9. prosince 2024. Ceremoniálu se vedle francouzského prezidenta Emmanulea Macrona účastnil také jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj a tehdy čerstvě znovuzvolený americký prezident Donald Trump. Od loňského prosince katedrálu navštívilo na 11 milionů lidí.