Na úplnou rekonstrukci katedrály Notre-Dame v Paříži se nevybralo dost peněz

před 55 minutami
Na kompletní obnovu pařížské katedrály Notre-Dame je zapotřebí vybrat dalších 140 milionů eur (3,4 miliardy korun). Uvedla to ve čtvrtek organizace Rebâtir Notre-Dame de Paris (Obnovit Notre-Dame v Paříži), která se o rekonstrukci chrámu stará. Podle ní památka ve francouzské metropoli nebyla v dobrém stavu ani před ničivým požárem v roce 2019.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Martina Heroldová

Na obnovu katedrály organizace po požáru vybrala na 840 milionů eur. Z této částky jí na účtech zůstalo 140 milionů. "Pro plnou a co nejrychlejší obnovu památky, která nebyla v dobrém stavu před rokem 2019, chybí zhruba stejně vysoká částka," uvedla organizace.

Notre-Dame zachvátily plameny večer 15. dubna 2019. Oheň se rozšířil v krovu a pohltil rozsáhlé části katedrály považované za jedno z nejlepších děl francouzské gotické architektury. Většinu uměleckých a liturgických předmětů se podařilo zachránit.

Katedrála byla po rozsáhlé rekonstrukci slavnostně znovuotevřena 9. prosince 2024. Ceremoniálu se vedle francouzského prezidenta Emmanulea Macrona účastnil také jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj a tehdy čerstvě znovuzvolený americký prezident Donald Trump. Od loňského prosince katedrálu navštívilo na 11 milionů lidí.

 
