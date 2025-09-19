Zahraničí

Quasimodo už zase může zvonit. Ve Francii slavnostně otevřeli věže Notre-Dame

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Francouzský prezident Emmanuel Macron slavnostně otevřel věže katedrály Notre-Dame v Paříži restaurované po požáru. Při pátečním ceremoniálu sám na věž památky vystoupal a ještě jednou poděkoval všem, kteří se na obnově katedrály podíleli, informovala agentura AFP. Veřejnost bude moct věže navštívit od soboty.
France's President Macron visits Notre-Dame de Paris Cathedral in Paris
Notre-Dame boční průčelí
Notre-Dame fasáda
Notre-Dame schodiště dřevo
France's President Macron visits Notre-Dame de Paris Cathedral in Paris Zobrazit 8 fotografií

"Nekonečně děkuji více než 2000 řemeslníkům a umělcům, kteří přijeli z celé Francie. Díky jejich genialitě se katedrála opět pyšní svou původní krásou a nabízí nádherný výhled na Paříž," uvedl Macron na síti X. Francie přístup do věží znovu otevírá u příležitosti Dnů kulturního dědictví.

Při opravách po požáru, který v dubnu 2019 zachvátil katedrálu, restaurátoři a dělníci prohlídku věží zcela přepracovali, uvedla Marie Lavandierová ze Střediska národních památek (CMN). Návštěvníci musí celkem zdolat 424 schodů, aby si mohli vychutnat výhled na centrum Paříže. Na rozdíl od bezplatné návštěvy katedrály stojí vstup do věží historického monumentu 16 euro (přibližně 390 korun).

Související

Chrám v plamenech, národ v slzách. Od požáru Notre-Dame uplynulo šest let

notre_titulka
9 fotografií

AFP uvedla, že klíčové práce na katedrále, která je součástí světového dědictví UNESCO, jsou otevřením věží dokončené. Předseda instituce pověřené restaurováním katedrály Philippe Jost upřesnil, že další práce se zaměří na renovaci východního konce budovy za kůrem.

Notre-Dame zachvátily plameny večer 15. dubna 2019. Oheň se rozšířil v krovu a pohltil rozsáhlé části katedrály považované za jedno z nejlepších děl francouzské gotické architektury. Většinu uměleckých a liturgických předmětů se podařilo zachránit. Příčina požáru dosud nebyla zcela objasněna, oheň mohla způsobit závada v elektroinstalaci či nedopalek cigarety. Na centrální věžičce se tehdy dlouhodobě prováděly restaurátorské práce. Podle vyšetřovatelů chrám nikdo nezapálil úmyslně.

Katedrála byla po rozsáhlé rekonstrukci slavnostně znovuotevřena 9. prosince 2024. Ceremoniálu se vedle Macrona účastnil také jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj a tehdy čerstvě znovuzvolený americký prezident Donald Trump.

 
Mohlo by vás zajímat

Ruské stíhačky MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor. Zahnaly je italské F-35

Ruské stíhačky MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor. Zahnaly je italské F-35

"Hlupák Masaryk." Slova z odtajněného vzkazu prezidenta u Slováků rezonují

"Hlupák Masaryk." Slova z odtajněného vzkazu prezidenta u Slováků rezonují
1:53

Ruská blamáž. Pokus o překvapivý útok v týlu tentokrát nevyšel

Ruská blamáž. Pokus o překvapivý útok v týlu tentokrát nevyšel

Ukrajinští migranti pomohou střední Evropě k růstu, tvrdí analytici

Ukrajinští migranti pomohou střední Evropě k růstu, tvrdí analytici
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Notre-Dame Francie Paříž katedrála

Právě se děje

před 26 minutami
Chmurné období bosse Pelty. Před nástupem do vězení musel být hospitalizovaný na JIP

Chmurné období bosse Pelty. Před nástupem do vězení musel být hospitalizovaný na JIP

Majitel jabloneckého klubu by měl 6. října nastoupit do věznice v Liberci k výkonu trestu.
Aktualizováno před 48 minutami
Ruské stíhačky MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor. Zahnaly je italské F-35

ŽIVĚ
Ruské stíhačky MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor. Zahnaly je italské F-35

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Hudbu Massive Attack si v Izraeli nepustí. Kapele vadí i válečné investice Spotify

Hudbu Massive Attack si v Izraeli nepustí. Kapele vadí i válečné investice Spotify

Reakce je součástí hnutí "No Music for Genocide", které sdružuje 400 umělců a vydavatelství vyzývajících ke kulturnímu bojkotu Izraele.
před 1 hodinou
Policie navrhuje obžalovat v Dozimetru exposlance ODS Šnajdra

Policie navrhuje obžalovat v Dozimetru exposlance ODS Šnajdra

Případ souvisejí s kauzou Dozimetr. Její hlavní větev se týká ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Hlavní líčení začne v pondělí.
před 1 hodinou
Rosický otevřeně o svém zdravotním stavu: Nevím, jestli budu moci ještě sportovat

Rosický otevřeně o svém zdravotním stavu: Nevím, jestli budu moci ještě sportovat

Sportovní ředitel fotbalové Sparty Tomáš Rosický se cítí dobře, jeho stav se po problémech se srdcem zlepšuje.
před 1 hodinou
"Hlupák Masaryk." Slova z odtajněného vzkazu prezidenta u Slováků rezonují
1:53

"Hlupák Masaryk." Slova z odtajněného vzkazu prezidenta u Slováků rezonují

Obsah vzkazu na sousedním Slovensku zarezonoval kvůli slovům o Andreji Hlinkovi.
před 1 hodinou
Oštěpařky se po nevídaném propadáku omlouvaly. Strašná ostuda a potupa, kály se

Oštěpařky se po nevídaném propadáku omlouvaly. Strašná ostuda a potupa, kály se

Oštěpařky Andrea Železná a Petra Sičaková v kvalifikaci mistrovství světa propadly.
Další zprávy