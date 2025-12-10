Zahraničí

Američané zpřísní kontroly. Po turistech budou chtít historii na sociálních sítích

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje od zahraničních turistů, kteří pro vstup do Spojených států nepotřebují vízum, vyžadovat jejich historii na sociálních sítích za posledních pět let. Požadavek bude součástí žádosti o povolení vstupu do země prostřednictvím systému ESTA, napsal ve středu deník The Washington Post.
Opatření se mimo jiné dotkne řady evropských zemí včetně Česka. Žadatelé ze zemí v programu bezvízového styku budou podle návrhu muset "pokud možno" poskytnout také další informace, informuje deník The Washington Post s odvoláním na návrh Celní a pohraniční stráže ve federálním registru.

