Američané zpřísní kontroly. Po turistech budou chtít historii na sociálních sítích

Opatření se mimo jiné dotkne řady evropských zemí včetně Česka. Žadatelé ze zemí v programu bezvízového styku budou podle návrhu muset "pokud možno" poskytnout také další informace, informuje deník The Washington Post s odvoláním na návrh Celní a pohraniční stráže ve federálním registru.
Seznam zahrnuje telefonní čísla používaná v posledních pěti letech, e-mailové adresy používané v posledních deseti letech, IP adresy a metadata z elektronicky zaslaných fotografií a biometrické údaje, včetně otisků prstů, DNA, údajů o obličeji a duhovce. Také budou muset poskytnout informace o svých rodinných příslušnících, včetně jmen, telefonních čísel, dat a míst narození a bydliště.
Americká veřejnost má 60 dní na to, aby se k návrhu vyjádřila, uvádí Celní a pohraniční stráž, která spadá pod ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Návrh se pak předloží ke schválení Úřadu pro řízení a rozpočet.
ESTA je automatizovaný systém, který využívají turisté a lidé cestující do USA na krátkodobé pracovní cesty v rámci programu bezvízového styku. Umožňuje občanům vybraných zemí pobyt ve Spojených státech v délce až 90 po sobě jdoucích dnů. Povolení ESTA stojí 40 dolarů (834 Kč) a je platné po dobu dvou let. Jeho držitel může během tohoto období vstoupit do země vícekrát.