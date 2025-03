Chystá se něco velkého? Trump možná plánuje dosud nejzásadnější rozhodnutí o Ukrajině

Americký prezident Donald Trump dnes bude jednat o možném pozastavení nebo úplném zrušení vojenské pomoci Ukrajině, včetně dodávek zbraní, které financovala administrativa Joea Bidena, řekl deníku New York Times jeden z nejmenovaných představitelů vlády.

Zástupce Trumpovy administrativy pro New York Times uvedl, že se Trump v pondělí 3. března sejde se svými hlavními poradci pro národní bezpečnost, včetně ministra zahraničí Marca Rubia a ministra obrany Petea Hegsetha. Na setkání s nimi chce posoudit opatření ohledně několika politických možností týkajících se Ukrajiny a případně je ihned přijmout.

Úředník popsal, že mezi těmito možnostmi je pozastavení nebo zrušení americké vojenské pomoci Ukrajině. To by zahrnovalo i poslední dodávky munice a vybavení, které schválila a zaplatila Bidenova vláda. Šlo by o nejzásadnější rozhodnutí nové americké administrativy stran ruské agrese na Ukrajině. Dosud se Trump a spol. se Zelenského týmem "jen" hádali a roztržky nepřerostly do zásadnějších rozhodnutí.

Už o víkendu se objevila řada zpráv, že administrativa amerického prezidenta zvažuje zastavení všech současných dodávek vojenské pomoci Ukrajině v reakci na výroky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v oválné pracovně v pátek 28. února a kvůli jeho "nepřizpůsobivosti", co se týče vyjednávání míru.

Roztržka, která obletěla svět

Páteční schůzka přerostla přímo před kamerami médií v ostrou hádku, při níž Trump a jeho viceprezident J. D. Vance zdůrazňovali, že ukrajinské vedení se musí soustředit na diplomacii, aby ukončilo "destrukci" své země, a že pro sjednání míru je potřeba vystupovat vůči Putinovi vstřícně.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po této roztržce předčasně opustil Bílý dům. Po rozepři Trump prohlásil, že Zelenskyj "nerespektoval" Spojené státy a že "není připraven na mír".

Následkem toho svolal britský premiér Keir Starmer summit asi dvou desítek lídrů evropských států a institucí, aby projednali situaci ohledně Ukrajiny. Ti se poté shodli na čtyřech základních bodech podpory napadené zemi a na potřebě navýšit výdaje na obranu.

Zelenskyj v Londýně vyjádřil naději, že je schopen vztah s Trumpem zachránit, rozhovory ale podle něj musí pokračovat v jiném formátu. Ukrajinský prezident také řekl, že všichni v Evropě společně pracují na tom, aby našli základ pro spolupráci se Spojenými státy na skutečném míru a bezpečnostních garancích.

Později doplnil, že nebylo dne, kdy by Ukrajina necítila vděčnost vůči USA za jejich podporu, a že Evropa vynaloží diplomatické úsilí o dosažení jednoty s Washingtonem.

